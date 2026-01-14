Election News

Municipal Election 2026 : मतदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न? पिंपरी-चिंचवडमध्ये वॉशिंग मशीन, तर नवी मुंबई अन् अमरावतीत पैशांचा बॅगा जप्त

Washing Machines, Cash Seized in Maharashtra : पिंपरी-चिंचवडमध्ये मतदारांना वाटण्यासाठी आणलेल्या १९ वॉशिंग मशीन जप्त करण्यात आल्या असून नवी मुंबईत पैशांनी भरलेल्या बॅगा आढळून आल्या आहेत. पुणे, ठाणे आणि अमरावतीतही पैसे वाटल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
Maharashtra municipal elections ( AI image)

Ahead of Maharashtra municipal elections, authorities seized washing machines in Pimpri-Chinchwad : राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी उद्या मतदान होणार असून त्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. मात्र, मतदानापूर्वीच मतदारांना लुभावण्याचे प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये मतदारांना वाटण्यासाठी आणलेल्या १९ वॉशिंग मशीन जप्त करण्यात आल्या असून नवी मुंबईत पैशांनी भरलेल्या बॅगा आढळून आल्या आहेत. पुणे, ठाणे आणि अमरावतीतही पैसे वाटल्याचा प्रकार समोर आल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.

