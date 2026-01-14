Municipal Election 2026 : मतदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न? पिंपरी-चिंचवडमध्ये वॉशिंग मशीन, तर नवी मुंबई अन् अमरावतीत पैशांचा बॅगा जप्त

Ahead of Maharashtra municipal elections, authorities seized washing machines in Pimpri-Chinchwad : राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी उद्या मतदान होणार असून त्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. मात्र, मतदानापूर्वीच मतदारांना लुभावण्याचे प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये मतदारांना वाटण्यासाठी आणलेल्या १९ वॉशिंग मशीन जप्त करण्यात आल्या असून नवी मुंबईत पैशांनी भरलेल्या बॅगा आढळून आल्या आहेत. पुणे, ठाणे आणि अमरावतीतही पैसे वाटल्याचा प्रकार समोर आल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवडमध्ये नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी वॉशिंग मशीन आणि चांदीची भांडी वाटप केली जाणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने छापा टाकत १९ वॉशिंग मशीन जप्त केल्या. या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली असून या वॉशिंग मशीन नेमक्या कोणाच्या आहेत, याचा तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..Dhule Municipal Election 2026 : राजकीय वातावरण तापलं! धुळ्यात शिंदे गटाच्या उमेदवाराच्या घरावर दगडफेक, खुर्च्यांची केली तोडफोड; भाजपने हल्ला केल्याचा आरोप.याशिवाय पुण्यातही मतदारांना लुभावण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, पुण्यातील प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये मतदारांना बंद लिफाफ्यात पैसे वाटले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही उमेदवार आपल्या सहाय्यकांसोबत मिळून पैसे वाटत असताना रंगेहाथ पकडले गेले.नवी मुंबईतील खारघर सेक्टर २० परिसरात पैशांनी भरलेल्या बॅगा आढळून आल्या आहेत. हे पैसे निवडणुकीत मतदारांना वाटण्यासाठी आणले असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी खारघर पोलीस ठाण्यात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, जप्त केलेल्या रोख रकमेबरोबर कोणत्याही पक्षाचे किंवा उमेदवाराचे प्रचार साहित्य आढळून न आल्याने अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..दरम्यान, ठाणे महानगरपालिकेतही पैसे वाटपाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ठाणे मनपाच्या प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये मतदारांना पैसे वाटले जात असल्याचा आरोप अपक्ष उमेदवार दत्ता घाडगे यांनी केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लाईव्ह येत भूषण भोईर यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी संस्थेच्या नावावर प्रत्येक पाकिटात पाच हजार रुपये वाटल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी दत्ता घाडगे यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आहे..BMC Election 2026: प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या पण, घरोघरी प्रचाराला परवानगी; आयोगाचा निर्णय.याशिवाय अमरावतीच्या महादेव खोरी परिसरात एका चारचाकी गाडीत मोठ्या प्रमाणात पैसे आढळून आले आहेत. हे पैसे निवडणुकीत मतदारांना देण्यासाठी आणल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. ही गाडी एका राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची असल्याची माहिती असून पोलिसांनी निवडणूक विभागाच्या मदतीने तपास सुरू केला आहे. हे पैसे नेमके कशासाठी आणले होते, याचा तपास सध्या पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.