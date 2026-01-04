Election News

VIDEO : मतदानाचा नवा फॉर्म्युला! प्रभाग रचनेनुसार चार मतदान कसे कराल? व्हिडिओतून समजून घ्या

How to Vote Municipal Elections 2026 In Marathi : प्रभाग रचनेत मतदान कसं करावं असा प्रश्नही अनेकांना पडला आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगानं मार्गदर्शन करणारा एक व्हिडिओ देखील प्रसारित केला आहे. या व्हिडीओत प्रभाग रचनेत मतदान कसं करावं? हे समजून सांगण्यात आलं आहे. हा व्हिडीओ नक्की बघा.
New Ward-Wise Voting System Explained

New Ward-Wise Voting System Explained

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Maharashtra Municipal Elections introduce a new ward-wise voting system : राज्यात 29 महानगरपालिकांसाठी निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोडींनादेखील वेग आला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष ( Political Party ) निवडणुकीच्या तयारीत असून उमेदवारांकडून जोरदार प्रचारही सुरू आहे. विशेष म्हणजे यंदा महानगरपालिकेत होणारी निवडणूक ही प्रभाग रचनेनुसार ( New Ward-Wise System ) होणार आहे. त्यामुळे एका प्रभागात चार उमेदवारांचं पॅनल असणार आहे. अशावेळी चार उमेदवारांसाठी स्वतंत्र मतदान करावं लागणार आहे.

Loading content, please wait...
election
Vote
Mumbai BMC Elections
Municipal election
Nashik Municipal Elections
election commission of maharashtra
Maharashtra State Election Commission

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com