VIDEO : मतदानाचा नवा फॉर्म्युला! प्रभाग रचनेनुसार चार मतदान कसे कराल? व्हिडिओतून समजून घ्या

Maharashtra Municipal Elections introduce a new ward-wise voting system : राज्यात 29 महानगरपालिकांसाठी निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोडींनादेखील वेग आला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष ( Political Party ) निवडणुकीच्या तयारीत असून उमेदवारांकडून जोरदार प्रचारही सुरू आहे. विशेष म्हणजे यंदा महानगरपालिकेत होणारी निवडणूक ही प्रभाग रचनेनुसार ( New Ward-Wise System ) होणार आहे. त्यामुळे एका प्रभागात चार उमेदवारांचं पॅनल असणार आहे. अशावेळी चार उमेदवारांसाठी स्वतंत्र मतदान करावं लागणार आहे..महत्त्वाचे म्हणजे हे मतदान ( vote ) कसं करावं असा प्रश्नही अनेकांना पडला आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगानं मार्गदर्शन करणारा एक व्हिडिओ देखील प्रसारित केला आहे. या व्हिडीओत प्रभाग रचनेत मतदान कसं करावं? हे समजून सांगण्यात आलं आहे. आयोगाने प्रसारित केलेल्या या व्हिडिओनुसार तुम्हाला चार उमेदवारांसाठी स्वतंत्र मतदान करावं लागणार आहे. याची नेमकी प्रक्रिया कशी असणार आहे? स्टेप बाय स्टेप समजून घेऊया..Municipal Elections 2025 : अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक; जागावाटपावरून युती-आघाडीत वाद; बैठकांवर बैठका, पण तोडगा निघेना, घोडं अडलंय कुठं?.कशी असेल मतदानाची प्रक्रिया?यावेळी मतदान केंद्रावर कमीत कमी दोन व जास्तीत जास्त चार ईव्हीएम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असतील. तुम्हाला मतदान एकूण चार म्हणजेच जागा अ, ब, क, ड अशा चार जागांसाठी मतदान करणं आवश्यक आहे.उमेदवारांच्या संख्येनुसार या चारही जागांची आखणी ईव्हीएम मशीनवर करण्यात येणार आहे. यासाठी एकतर चार स्वतंत्र ईव्हीएम असतील, किंवा दोन मशीनवर या जागा विभागण्यात येईल.चारही जागेसाठी मतपत्रिकांचे रंग वेगवेगळे दिलेले जाणार आहे. अ जागेसाठी पांढरा रंग ब जागेसाठी गुलाबी रंग, क जागेसाठी पिवळा रंग व ड जागेसाठी निळा रंग असणार आहे..Pune Municipal Elections: घड्याळासोबत जावं ही कार्यकर्त्यांची इच्छा, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार; रोहित पवारांनी केलं शिक्कामोर्तब.प्रत्येक मशीनवर उमेदवाराचे नाव व त्याचे निवडणूक चिन्ह असेल. त्यासमोरील बटन दाबताच लाल रंगाचा लाईट लागेल. याचा अर्थ त्या जागेसाठी मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ही प्रक्रिया ब, क आणि ड जागेसाठीही असेल.जर तुम्हाला चारपैकी कोणताही उमेदवाराला मत द्यायचं नसेल तर तर तुमच्यासाठी नोटाचा पर्याय देखील देण्यात येणार आहे.शेवटचं म्हणजे, ड जागेसाठी मतदान केल्यावर बजर वाजेल. याचा अर्थ तुम्ही चारही जागांसाठीची मतदान प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.