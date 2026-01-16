Election News

BMC Election 2026 Result : मुंबई महापालिका निवडणूक निकालाबाबत ‘साम मराठी’चा 'एग्झिट पोल' ठरला तंतोतंत खरा!

Saam Marathi's Exit Poll Accuracy : जाणून घ्या, साम मराठीच्या एग्झिट पोलमध्ये मुंबई महापालिकेच्या निकालाबाबत नेमकी काय आकडेवारी दर्शवली गेली होती?
Mayur Ratnaparkhe
Saam Marathi exit poll accurately predicted BMC election results : महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांचा निकाल आज जाहीर झाला. यामध्ये भाजपने सर्वाधिक ठिकाणी विजय मिळवत राज्यात अव्वल क्रमांकांचा पक्ष असल्याचे दाखवून दिले आहे. विशेष म्हणजे मुंबईतही भाजप-शिवसेना महायुतीने सत्ता मिळवली आहे. तर जवळपास २५ महापालिकांमध्ये भाजप किंवा महायुतीचा महापौर बसणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना म्हटले आहे.

खरंतर आजच्या निकालाआधी विविध मतदान झाल्याच्या दिवशी संध्याकाळीच अनेक एग्झिट पोल समोर आले होते. जवळपास प्रत्येकानेच भाजप महायुतीला महापालिका निवडणुकांमध्ये यश मिळेल आणि मुंबईतही भाजप-शिवसेना महायुतीचा विजय होईल असं दर्शवले होतं. मात्र प्रत्येक एग्झिट पोलने दर्शवलेली आकडेवारी आणि आजच्या निकालात समोर आलेली आकडेवारीत तफावत आढळून आली आहे. परंतु केवळ एकमेव साम मराठीने मुंबई महापालिकेसाठी दाखवलेला एग्झिट पोल हा आजच्या निकालानंतर जवळपास तंतोत सारखाच उतरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

साम मराठीने मुंबई महापालिकेसाठी दाखवलेल्या एग्झिट पोलमध्ये, भाजप – ८४, शिवसेना – ३५, राष्ट्रवादी काँग्रेस -०३, इतर -०५, काँग्रेस – २३, ठाकरे गट – ६५, पवार गट -०२, मनसे -१० अशी आकडेवारी दाखवली होती.

BJP Victory and Rasmalai trend : भाजपने जिंकली महापालिकांची लढाई अन् सोशल मीडायवर ट्रेंड होतेय 'रसमलाई'
यानंतर आज जेव्हा निकाल लागले आहेत, तेव्हा यामध्ये भाजप – ८८, शिवसेना -२९, राष्ट्रवादी काँग्रेस -०३, इतर- ११, ठाकरे गट – ६५, मनसे – ०६, काँग्रेस – २४, वंचित -०० अशी आकडेवारी समोर आली आहे. याचाच अर्थ साम मराठीचा एग्झिट पोल हा तंतोतंत खरा ठरला आहे.

Devendra Fadnavis Reaction : महापालिका निवडणुकांमधील ऐतिहासिक यशानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले....

याशिवाय साम मराठीच्या एग्झिटपोलनुसार मुंबईत महायुती-११९, ठाकरे बंधू – ७५ काँग्रेस आघाडी-२५ आणि इतर-०३ अशा जागा जिंकतील असे दर्शवले गेले होते.  यानंतर आज जेव्हा प्रत्यक्ष निकाल समोर आला तेव्हा समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबईत महायुती-११७, ठाकरे गट–७१, काँग्रेस आघाडी-२४, इतर-१४ जागांवर विजयी झाली असल्याचे समोर आले आहे.

