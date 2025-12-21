Election News
Nagaradhyaksha Election Poll Results : नगराध्यपदाच्या निकालानंतर अजित पवार गटाच्या नेत्याने टोचले स्वत:च्या पक्षाचे कान; म्हणाले, आत्मचिंतनाची गरज!
Ajit Pawar Group Leader Amol Mitkari Calls for Introspection : नगरपरिषद निवडणुकीच्या निकालांनंतर आमदार अमोल मिटकरी यांनी पक्षाच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षाला आत्मपरीक्षणाची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
योगेश फरपट
अकोला : जिल्ह्यातील नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणुकांच्या निकालांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार अमोल मिटकरी यांनी स्पष्ट शब्दांत पक्षाच्या कामगिरीवर भाष्य करत आत्मपरीक्षणाची गरज व्यक्त केली आहे. उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या निवडणुकांत पक्षाने ताकदीने लढा दिला, असे राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी ‘सकाळ’शी बोलतांना सांगितले.