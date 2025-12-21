Nagpur Nagaradhyaksha Results 2025 : मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये कुणी मारली बाजी? कोणत्या पक्षाचे किती नगराध्यक्ष? वाचा संपूर्ण यादी

Nagpur Nagaradhyaksha Full Party-Wise List : राज्यातील २८८ नगरपरिषद आणि नगर पंचायतीचा निकाल जाहीर झाला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या नागरपूरमध्ये कुणाला किती जागा मिळाल्या याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे येथील अंतिम आकडेवारी देखील समोर आली आहे. त्यानुसार या निवडणुकीत भाजपने घवघवतीत यश मिळवल्याचं दिसून येत आहे. भाजपने जिल्ह्यातील २७ पैकी २२ जागांवर नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकली आहे. तर शिंदे गटाला २ जागांवर विजय मिळाला आहे. .राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या अंतिम आकडेवारीनुसार, नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपाने 22, शिंदेंच्या शिवसेनेने 2, काँग्रेसने 1, शेकाप -राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने 1 आणि गोंडवाना गंणतंत्र पक्षाने 1 जागेवर विजय मिळवला आहे. विशेष म्हणजे यंदा भाजपाने आणि महाविकास आघाडीनेही स्वबळावर ही निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नागपूरमध्ये यंदा बहुरंगी लढत बघायला मिळाली होती..Maharashtra Nagaradhyaksha Results 2025 : राज्यात भाजपा १ नंबरचा पक्ष, कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार विजयी? वाचा विभागनिहाय यादी....नागपूरमधील निकालाची अंतिम आकडेवारीनगराध्यक्ष पदं - 27भाजप - 22 जागांवर विजयकाँग्रेस - 1 जागेवर विजयशिंदे शिवसेना - 2 जागांवर विजयशेकाप -राष्ट्रवादी शरद पवार - 1 जागेवर विजयगोंडवाना गंणतंत्र - 1 जागेवर विजयनागपूर नगरपंचायतमौदा - भाजप- प्रसन्न तिडके- विजयीकांन्द्री कन्हान - भाजप - सुजित पानतावणेनिलडोह - भाजप - भूमिका मंडपे,महादुला - भाजप हेमलता ठाकूर(सावजी)बिडगाव - भाजप - विरु जामगडे,पारशीवनी - शिंदेंसेना - सुनीता डोमकी,भिवापूर- सुषमा शिरामे-भाजपकोंढाळी- योगेश चाफले, भाजपबहादूरा- प्रतीक्षा खंडारे ,भाजपयेरखेडा - भाजप- राजकिरण बर्वे,गोधनी - भाजप - रोशना कोलते, महिलाबेसा पिपळा - भाजप - कीर्ती बडोले.Nagar Parishad Election Result : 'साम टीव्ही'चा एग्झिटपोल तंतोतंत खरा! नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष; महाविकास आघाडीला किती जागा?.नागपूर नगर परिषदकळमेश्वर नगर परिषद - अविनाश माकोडे - भाजप.सावनेर नगर परिषद - संजना मंगळे - भाजप.रामटेक नगर परिषद - बिकेंद्र महाजन- शिवसेनामोहपा - माधव चर्जन - काँग्रेसवानाडोंगरी - सुनंदा बागडे-भाजपडिगडोह - पूजा उके-भाजपमोवाड - दर्शना ढोरे- भाजपनरखेड- मनोज कोरडे, भाजपाकामठी- भाजप- अजय अग्रवाल,काटोल - अर्चना देशमुख, शेकाप, राष्ट्रवादी.बुट्टीबोरी - सुमित मेंढे, गोंडवाना गणतंत्र, कॉंग्रेस समर्थीत.खापा - पियुष बोरडे, भाजप,उमरेड - प्राजक्ता कारू-भाजपकन्हान पिंपरी - नराजेंद्र शेंद्रे -भाजपवाडी - नरेश चरडे-भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.