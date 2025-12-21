Election News

Nagpur Nagaradhyaksha Results 2025 : मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये कुणी मारली बाजी? कोणत्या पक्षाचे किती नगराध्यक्ष? वाचा संपूर्ण यादी

Nagpur BJP Wins 22 of 27 Seats in Nagaradhyaksha Election : नागपूरमधील नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपाचा बोलबाल दिसून आला आहे. भाजपने जिल्ह्यातील २७ पैकी २२ जागांवर नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकली आहे. तर शिंदे गटाला २ जागांवर विजय मिळाला आहे. संपूर्ण यादी वाचा...
Nagpur Nagaradhyaksha Full Party-Wise List

Nagpur Nagaradhyaksha Full Party-Wise List

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Nagpur Nagaradhyaksha Full Party-Wise List : राज्यातील २८८ नगरपरिषद आणि नगर पंचायतीचा निकाल जाहीर झाला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या नागरपूरमध्ये कुणाला किती जागा मिळाल्या याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे येथील अंतिम आकडेवारी देखील समोर आली आहे. त्यानुसार या निवडणुकीत भाजपने घवघवतीत यश मिळवल्याचं दिसून येत आहे. भाजपने जिल्ह्यातील २७ पैकी २२ जागांवर नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकली आहे. तर शिंदे गटाला २ जागांवर विजय मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
election
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com