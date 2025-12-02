Election News

Nanded Election : देगलुर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ७१.३० % मतदान; शहरातील मतदान केंद्रावर सकाळपासून लांबच लांब रांगा!

Deglur Election 2025 : देगलूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत ७१.३०% मतदान नोंदवले गेले, महिला आणि नवमतदारांनी उत्स्फूर्त सहभाग दर्शविला. अंतिम निकाल २१ डिसेंबरला जाहीर होतील.
Deglur Municipal Council Election 2025: Voter Turnout Overview

Deglur Municipal Council Election 2025: Voter Turnout Overview

Sakal

अनिल कदम
Updated on

देगलुर : देगलुर नगर परिषदेच च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवार ता.२ रोजी उत्साहात मतदान पार पडले. सायंकाळी शहरातील पाच मतदान केंद्रावर रात्री ७ वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू होती . यावेळी ७१:३०% सरसरी मतदान झाल्याचे निवडणूक विभागातुन सांगण्यात आले . या मतदानात ६९:७५ % स्त्री मतदारांनी सहभाग नोंदवला तर ७२:८९% पुरुष मतदारांनी सहभाग नोंदवला आहे. देगलूर नगरपरिषदेसाठी १३ प्रभागातून २७ नगरसेवक आणि एक लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदासाठी मंगळवारी मतदान प्रक्रिया पार पडली.

Loading content, please wait...
Nanded
Marathwada
political
election
Voting

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com