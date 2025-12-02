Nanded Election : देगलुर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ७१.३० % मतदान; शहरातील मतदान केंद्रावर सकाळपासून लांबच लांब रांगा!

देगलुर : देगलुर नगर परिषदेच च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवार ता.२ रोजी उत्साहात मतदान पार पडले. सायंकाळी शहरातील पाच मतदान केंद्रावर रात्री ७ वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू होती . यावेळी ७१:३०% सरसरी मतदान झाल्याचे निवडणूक विभागातुन सांगण्यात आले . या मतदानात ६९:७५ % स्त्री मतदारांनी सहभाग नोंदवला तर ७२:८९% पुरुष मतदारांनी सहभाग नोंदवला आहे. देगलूर नगरपरिषदेसाठी १३ प्रभागातून २७ नगरसेवक आणि एक लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदासाठी मंगळवारी मतदान प्रक्रिया पार पडली..मंगळवार ता.२ रोजी गुलाबी थंडीतच सकाळपासून मतदान केंद्रावर मतदारांनी मतदानासाठी लांबच लांब रांगा लावल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. वृद्ध, दिव्यांग , महिला नागरिकासह नव मतदारांनी या मतदान प्रक्रियेत उस्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला. शहरातील ४५३०४ पात्र मतदार होते. दुपारी ३:३० वाजेपर्यंत ५५:५१ टक्के मतदान झाले होते यात १२२५५ पुरुष मतदारांनी तर १२८९२ महिला मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता..Deglur Nagarpalika Election : 'सहा' कुटुंबेच देगलूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचे केंद्रबिंदू....!.शहरातील ४७ केंद्रावर सकाळपासूनच मतदान प्रक्रिया ही सुरळीत आणि शांततेत सुरू होती. सर्व मतदार केंद्रावर पोलीस बंदोबस्त देखील चोख ठेवण्यात आला होता. सायंकाळी ५:३० मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही मतदारानी रांगा लावून शहरातील प्रभाग क्रमांक ५ मधील वजन मापे कार्यालय येथील मतदान केंद्र, मौलाना अबुल कलाम आझाद उर्दू हायस्कूल प्रभाग क्रमांक ३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रभाग क्रं, ३, मकाजी नाईक प्राथमिक शाळा प्रभाग क्रमांक १३, सरस्वती इंग्लिश स्कूल प्रभाग क्रमांक ११, येथील केंद्रावर उशिरापर्यंत मतदानाची प्रक्रिया सुरू होती..देगलुर ची नगरपरिषदेची निवडणूक काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने अत्यंत प्रतिष्ठेची केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे रूपालीताई चाकणकर, नवाब मलीक यांनी देगलूर येथे येऊन प्रचाराचा प्रारंभ केला होता. तर काँग्रेसच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी प्रचाराचा श्री गणेशा केला तर भाजपाच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण खासदार अजित गोपछडे यांनी प्रचाराचे नारळ फोडले होते. भाजपाने आपला उमेदवार उशिराने जाहीर केल्याने त्यांना निवडणुकीत रंगत आणता आली नाही, त्यामुळे ते स्पर्धेतच येऊ शकले नाहीत . .Dharur Election: अध्यक्षपदाच्या राजकीय समीकरणास जोर; चौरंगी लढतीची शक्यता, तीन पक्षांतून रस्सीखेच सुरू, थंडीत राजकीय गरमागरमी.लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसने माजी नगराध्यक्ष मष्शनाजीराव निलमवार यांच्या पत्नीला मनोरमा नीलामवार यांना उमेदवारी दिली . तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजयमाला टेकाळे यांना रिंगणात उतरविले आहे . भाजपाने नीलाताई भांगे यांच्या रूपाने नवीन चेहरा दिलेला होता .तर शिंदे सेनेने जयश्री काब्दे यांना निवडणूक आखाड्यात उतरवले आहे. मुस्कान कुरेशी या महिला उमेदवारांनेही अपक्ष म्हणून निवडणूक आखाड्यात उतरण्याचा निर्णय जाहीर केला होता . प्रारंभी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा अशी तिरंगी लढत होण्याची चिन्हे दिसू लागली होती, मात्र अंतिम टप्प्यात भाजपाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे थेट नगराध्यक्षपदाची लढत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अशी दुरंगी वर आली. एकंदरीत ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची केली गेल्याने मतदार हा कोणाच्या पारड्यामध्ये आपले वजन टाकलेले आहे हे पाहण्यासाठी येत्या ता. २१ डिसेंबर ची वाट पहावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.