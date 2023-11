रायपूर : छत्तीसगडमध्ये आज दुसऱ्या टप्प्यातील विधानसभेचं मतदान पार पडलं. पण यावेळी नक्षलवाद्यांनी हिंसाचार घडवून आणला. एका पोलिंग पार्टीच्या मार्गात त्यांनी स्फोटकं पेरुन ठेवली होती.

या स्फोटकांचा स्फोट झाल्यानं त्यात एक आयटीबीपीचा जवान शहीद झाला आहे. पण पोलिंग पार्टीतील निवडणूक अधिकारी आणि ईव्हीएम मशिन सुखरुप आहे. एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (One ITBP jawan lost his life in an IED blast carried out by Naxalites in Chhattisgarh Gariaband today)

एका जवानाचा मृत्यू

बडे गोब्रा मतदान केंद्रावरुन निवडणूकीचं सामान घेऊन गरियाबंदकडं निघालेल्या अधिकाऱ्यांना नक्षलवाद्यांनी टार्गेट केलं. यावेळी झालेल्या स्फोटात आयटीबीपीचे कॉन्स्टेबल जोगिंदर सिंह यांचा मृत्यू झाला. (Marathi Tajya Batmya)

पण पोलिंग पार्टी आणि ईव्हीएम मशिन सुरक्षित असून ते गरिबंदला व्यवस्थित पोहोचले असल्याचं रायपूरचे पोलीस महासंचालक अरिफ शेख यांनी सांगितलं. (Latest Marathi News)

ईव्हीएम, पोलिंग पार्टी सुरक्षित

गरिबंदचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं की, मतदान संपल्यानंतर पोलिंग पार्टी ईव्हीएम केंद्रामध्ये जमा करण्यासाठी निघालेले असताना हा स्फोट झाला. निवडणूक केंद्रापासून तीन किमी अंतरावर हा हल्ला झाला. यानंतर या भागातील पोलीस हायअॅलर्टवर आहेत.