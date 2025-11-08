kolhapur ZP: कुस्त्यांच्या मैदानांवर भावी जिल्हा परिषद सदस्यांचा राजकीय रंग, कोल्हापूर जिल्ह्यात मिनी विधानसभेसाठी अनेकांनी ठोकळा अघोषीत शड्डू

पट्टणकोडोल: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याआधीच भावी उमेदवारांनी राजकीय फटाके फोडायला सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागात सध्या यात्रा-जत्रा, उरूस सुरू आहेत. त्यात गावोगावी कुस्त्यांचे फड रंगले आहेत. .मात्र, या फडामध्ये केवळ पैलवानच झुंजत नाहीत तर इच्छुकही ताकद दाखवत आहेत. कुस्त्यांच्या मातीवर आता बक्षिसांचा वर्षाव केला जात असून, राजकीय मैदान मारण्यासाठी सज्ज असल्याचा इशारा दिला जात आहे.- संदीप शिरगुप्पे.ग्रामीण भागात रुजवणार पाळेमुळे.हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकोडोली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील एका गावात काल भरलेल्या कुस्ती मैदानात एका इच्छुकाने निवेदकाच्या हातात पाचशे रुपयांची नोट देत ‘माझं नाव भावी जिल्हा परिषद सदस्य’ असं जाहीर करा आणि पैलवानालाही मदत द्या’, अशी विनंती केली..निवेदकानेही तत्काळ माईकवरून तोच उल्लेख करताच प्रेक्षकांमध्ये खसखस पिकली. थोड्याच वेळात मंचावर बसलेल्या दुसऱ्या इच्छुकाने आपल्या खिशातून थेट दहा हजार रुपयांची मदत जाहीर करत कार्यकर्त्याला ‘माझं नाव पुकार’ असा आदेश दिला. .Kolhapur News: ओबीसी महिला प्रवर्गामुळे रंगणार बहुरंगी सामना; कळेत राजकीय घराण्यांची धावपळ वाढली!.त्यानंतर बक्षिसांच्या पुरस्कारांनीच संपूर्ण मैदान गाजलं. कोणी पाचशे, कोणी हजार, तर काहींनी दहा-दहा हजार जाहीर करत आपली ‘राजकीय ताकद’ दाखवली. मैदान अजून लांब असलं तरी इच्छुकांनी हात सैल सोडण्यास सुरूवात केल्याने कुस्तीच्या मैदानातील मातीचा गंध आणि राजकारणाची हवा एकत्र मिसळल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे..नेत्यांच्या भेटीगाठींना गतीसध्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षपातळीवरील मुलाखती सुरू आहेत. अद्याप कोणाच्याही उमेदवारीची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तरीही इच्छुकांनी आमदार, खासदार आणि स्थानिक नेत्यांच्या भेटीगाठींना गती दिली आहे. गावोगाव यात्रांमध्ये ‘भावी जिल्हा परिषद सदस्य’ असे फलक झळकू लागले आहेत..उमेदवारीचा जोरदार ‘सराव’कुस्तीच्या मैदानात कोणाच्या घोषणांना टाळ्या मिळतात, कोणाच्या नावावर हशा उमटतो, हेच आता उमेदवारांच्या लोकप्रियतेचं मोजमाप बनलं आहे. त्यामुळे इच्छुक नेत्यांनी कुस्त्यांच्या मैदानात जनता जिंकण्याची झुंज सुरू केली आहे..पैलवान झाले खूशराजकारणाच्या या स्पर्धेत खरा फायदा झाला तो पैलवानांचा. कारण बक्षिसांच्या वर्षावात त्यांच्या आर्थिक बाजूला चांगलाच बळ मिळालं. काही फडामध्ये तर इतकी देणगी जमली की आयोजकांनाही समाधानाचा चेहरा लपवता आला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.