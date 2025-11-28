Nagar Panchayat Election : नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, मतदानाच्या टक्केवारी वाढीसाठी निर्णय

Nagar Panchayat Elections News : राज्यातील नगरपंचायतींच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. निवडणुकीसाठी प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना, निवडणूक आयोगाने २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टीची घोषणा केली आहे. राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार आहे..मतदान २ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार असून, मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होईल. या निवडणुकीत एकूण १ कोटी ७ लाख ३ हजार ५७६ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. आयोगाने ६ हजार ८५९ सदस्य आणि २८८ नगराध्यक्षांच्या निवडीसाठी EVM तंत्राचा वापर निश्चित केला आहे..प्रचारासाठी मुदतवाढ दिल्यानंतर मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी देऊन नागरिकांना मतदानासाठी सज्ज राहता यावे, असा विचार आयोगाचा आहे. हे पाऊल मतदानात वाढ घडवण्यास निरनिराळ्या मतदारांसाठी सोयीचे ठरेल, असा निवडणुक आयोगाचा उद्देश आहे..विभागनिहाय नगरपरिषद - नगरपंचायत निवडणुकाकोकण - २७, नाशिक - ४९, पुणे - ६०, छत्रपती संभाजीनगर - ५२, अमरावती - ४५, नागपूर - ५५ या विभागात निवडणुका होणार आहेत. २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. यामधून ६ हजार ८५९ सदस्य आणि २८८ अध्यक्ष यांची निवड होणार आहे. २४६ नगरपरिषदांमध्ये १० नवीन नगरपरिषदांचा समावेश आहे. १५ नवीन नगरपंचायतींसाठी मतदान असणार आहे..Manchar Nagarpanchayat : नगराध्यक्ष पदासाठी सहा जण; १६ जागांसाठी तब्बल ६७ उमेदवार रिंगणात; राष्ट्रवादीला पहिले यश!.दुबार मतदारांसंदर्भात काय दक्षता घेणार?निवडणुक आयोगाने दुबार नाव असलेल्यांवर संभाव्य दुबार नावांबाबत दक्षता घेण्यात आली आहे. टुलद्वारे याचा शोध घेऊन संभाव्य दुबार मतदारांच्या नावापुढे डबल स्टार करण्यात आलं आहे. दुबार मतदारासमोर डबल स्टार आलं आणि त्याने रिस्पॉन्स दिला नाही तर त्या मतदाराकडून एक डिक्लेरेशन घेतलं जाईल. कुठल्याही मतदान केंद्रावर मतदान केलं नाही असं लिहून घेतलं जाईल. या मतदान केंद्रानंतर दुसरीकडे मतदान करणार नाही असं त्याच्याकडून लिहून घेतलं जाईल असे राज्य निवडणूक आयोगने सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.