Election News

Nagar Panchayat Election : नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, मतदानाच्या टक्केवारी वाढीसाठी निर्णय

Public Holiday Declared : मतदान २ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार असून, मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होईल. या निवडणुकीत एकूण १ कोटी ७ लाख ३ हजार ५७६ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
Nagar Panchayat Election

मतदान २ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार असून, मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होईल.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Nagar Panchayat Elections News : राज्यातील नगरपंचायतींच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. निवडणुकीसाठी प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना, निवडणूक आयोगाने २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टीची घोषणा केली आहे. राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार आहे.

