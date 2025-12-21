Election News

Sindkhed Raja Nagaradhyaksha Election : शरद पवारांचा २१ वर्षीय उमेदवार बनला नगराध्यक्ष, १५८ मतांनी विजयी; कोण आहे सौरभ तायडे?

Sharad Pawar’s 21-Year-Old Candidate Becomes Nagaradhyaksha : मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीत चुरशीची लढत पाहायला मिळाली.अखेर मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सौरभ तायडे यांच्या विजयाची अधिकृत घोषणा होताच समर्थकांमध्ये आनंदाचा जल्लोष उसळला.
Sharad Pawar-backed 21-year-old Saurabh Taide creates history by becoming the youngest Nagaradhyaksha : सिंदखेड राजा (जि. बुलडाणा) : मातृतीर्थ सिंदखेड राजाच्या विकासाची चाबी सौरभ तायडे च्या हाती आली असून अवघ्या २१ व्या वर्षी सौरभ विजय तायडे यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवत राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. शहरातील युवकांचा सौरभच्या निवडणुकीमध्ये महत्वाचे योगदान राहिले आहे. युवाशक्ती मोठ्या उत्साहाने व जोशाने सौरभच्या पाठीमागे असल्यांचे निकालावरून स्पष्ट होत आहे.

