Sindkhed Raja Nagaradhyaksha Election : शरद पवारांचा २१ वर्षीय उमेदवार बनला नगराध्यक्ष, १५८ मतांनी विजयी; कोण आहे सौरभ तायडे?

गजानन काळुसेSharad Pawar-backed 21-year-old Saurabh Taide creates history by becoming the youngest Nagaradhyaksha : सिंदखेड राजा (जि. बुलडाणा) : मातृतीर्थ सिंदखेड राजाच्या विकासाची चाबी सौरभ तायडे च्या हाती आली असून अवघ्या २१ व्या वर्षी सौरभ विजय तायडे यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवत राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. शहरातील युवकांचा सौरभच्या निवडणुकीमध्ये महत्वाचे योगदान राहिले आहे. युवाशक्ती मोठ्या उत्साहाने व जोशाने सौरभच्या पाठीमागे असल्यांचे निकालावरून स्पष्ट होत आहे. .नगर परिषद निकालाच्या दिवशी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सौरभ तायडे यांचे वय २१ वर्षे १० महिने २८ दिवस इतके होते. इतक्या कमी वयात नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाल्याने ते सिंदखेड राजाच्या इतिहासातील सर्वात तरुण नगराध्यक्ष ठरले आहेत. सौरभ तायडे यांचे एमएस्सी बी.एड शिक्षण झाले असून मातृतीर्थला उच्च शिक्षित तरुण नगराध्यक्ष मिळाला आहे. त्यांचे प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षण, पदवीचे हे शहरामध्ये झाले आहे. आई-वडील,२ बहीण असे त्यांचे कुटूंब आहे.त्यांच्या कुटुंबाला राजकीय वारसा असून अगोदर त्यांच्या आज्जीनी उपनगराध्यक्ष म्हणून काम केले आहे..मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीत चुरशीची लढत पाहायला मिळाली.अखेर मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सौरभ तायडे यांच्या विजयाची अधिकृत घोषणा होताच समर्थकांमध्ये आनंदाचा जल्लोष उसळला.फटाक्यांची आतषबाजी, ढोल-ताशांचा गजर आणि जोरदार घोषणांनी संपूर्ण शहर दुमदुमून गेले.अत्यंत तरुण वयात २१व्या वर्षी नगराध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यामुळे सौरभ तायडे यांच्या विजयाकडे 'युवाशक्तीचा कौल' म्हणून पाहिले जात आहे.पदवीधर असलेल्या सौरभ तायडे यांनी प्रचारादरम्यान विकास,पारदर्शक कारभार, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते,शिक्षण तसेच युवकांसाठी रोजगार व संधी निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला होता..मातृतीर्थ सिंदखेड राजाच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व धार्मिक वारशाचे जतन व संवर्धन करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला होता. सौरभ तायडे यांचे वडील विजय तायडे हे प्रगतशील शेतकरी आहेत.सौरभ यांच्या आज्जी रुक्मिणीबाई राधाजी तायडे ह्या उपनगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले आहे.त्यामुळे तायडे कुटूंबीय नेहमीच सामाजिक कार्यात सक्रिय अग्रेसर पहायला मिळते.सौरभसाठी युवकांनी निवडणुक हाती घेतल्यांची दिसून आले प्रचार रॅली,घरोघरी संपर्क, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचणे यासाठी युवकांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे..विजयानंतर दैनिक सकाळ सोबत बोलतांना नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सौरभ तायडे म्हणाले की, हा विजय माझा वैयक्तिक नसून सिंदखेड राजातील सर्वसामान्य नागरिक,युवक आणि माझ्यावर विश्वास टाकणाऱ्या प्रत्येक मतदाराचा आहे.मिळालेल्या संधीचे सोने करून दाखवत सर्वांना सोबत घेऊन शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रामाणिकपणे काम करणार असल्याचे त्यांनी बोलतांना सांगितले आहे.या निकालामुळे सिंदखेड राजा नगर परिषदेच्या राजकारणात नव्या पिढीचे नेतृत्व पुढे आहे.आगामी काळात नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सौरभ तायडे यांच्या कार्यकाळाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..नगराध्यक्ष निवडणुकीत युवाशक्ती ठरली निर्णायक यंदाच्या सिंदखेड राजा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तिरंगी लढत पाहायला मिळाली.शहरांतील युवकांचे निर्णायक योगदान पहायला मिळाले,सौरभ विजय तायडे यांच्या विजयामागे शहरातील युवकांची मजबूत फळी उभी राहिल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून आले. निवडणुकीच्या संपूर्ण कालावधीत सौरभ तायडे यांच्या प्रचारात युवक मोठ्या संख्येने सक्रिय होते..