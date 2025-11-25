Supreme Court : स्थानिक निवडणुकांवरची टांगती तलवार कायम, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत नेमकं काय घडलं? वाचा...

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली असून या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, या याचिकेवरील सुनावणी आता लांबणीवर पडली आहे. पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांवरची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. आज होणारी सुनावणी २८ नोव्हेंबरला दुपारी १२ वाजता ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून देण्यात आली आहे. .आज झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून बाजू मांडण्यात आली. बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थिती ओबीसी आरक्षण नव्हतं. तेव्हाचा कायदा म्हणजेच खानविलकरांच्या खंडपीठाने दिलेल निकालपत्र ज्यात आरक्षण नव्हतं, असं याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आलं. त्यावर हे कोर्टाला ठरवू देऊ, असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले..Sex vs Rape Supreme Court : सहमतीने सेक्स आणि बलात्काराचा गुन्हा..! अखेर सुप्रीम कोर्टाने फरक सांगत दिला मोठा निर्णय.आम्ही सद्हेतूने कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. अजूनही माहिती घेतो आहे. त्यामुळे सुनावणी एका दिवसानंतर ठेवता येईल का? अशी मागणी मेहता यांनी केली. यावर आज कुठंलही मत मांडत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. यावर तुषार मेहता म्हणाले, निवडणुकात कशा घ्यायच्या? ओबीसी आरक्षण, प्रश्न कसा सोडवायचा यााबाबत सविस्तर अहवाल सादर करायचा आहे. त्यामुळे शुक्रवारपर्यंत वेळ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली..Supreme Court : पैसा बोलला! ५१०० कोटींच्या बदल्यात CBI-ED चे सगळे खटले रफादफा, मात्र... सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय.पुढे किती ठिकाणी आरक्षणाचं उल्लंघन झालं आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. त्यावर १५७ ठिकाणी आरक्षणाचं उल्लंघन झालं आहे, असं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं. त्यानंतर पुढील सुनावणी शुक्रवारी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.