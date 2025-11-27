Election News

Sangli Politics : विट्यात आरोप प्रत्यारोपांची धग! पाणी, गटार, स्वच्छतागृहांच्या प्रश्नांवर तीन गट आमने-सामने!

Key Development Issues : पाच दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विटा नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचाराने गती घेतली आहे.
विटा : पाच दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विटा नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचाराने गती घेतली आहे. उमेदवारांच्या प्रचारार्थ प्रभागनिहाय बैठका, कोपरा सभा, पदयात्रा सुरू आहेत. यामध्ये शहर व उपनगरातील पिण्याचे पाणी, गटार, स्वच्छता व पार्किंग हे प्रचाराचे मुद्दे प्रामुख्याने ऐरणीवर आले. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत.

