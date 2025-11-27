Sangli Politics : विट्यात आरोप प्रत्यारोपांची धग! पाणी, गटार, स्वच्छतागृहांच्या प्रश्नांवर तीन गट आमने-सामने!

विटा : पाच दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विटा नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचाराने गती घेतली आहे. उमेदवारांच्या प्रचारार्थ प्रभागनिहाय बैठका, कोपरा सभा, पदयात्रा सुरू आहेत. यामध्ये शहर व उपनगरातील पिण्याचे पाणी, गटार, स्वच्छता व पार्किंग हे प्रचाराचे मुद्दे प्रामुख्याने ऐरणीवर आले. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत..नगरपरिषदेची निवडणूक शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे आमदार सुहास बाबर, भारतीय जनता पक्षाचे नेते माजी आमदार सदाशिवराव पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे खानापूर तालुकाध्यक्ष पंकज दबडे गटात होत आहे. .Kolhapur Politics : मंत्र्यांच्या सभा, आमदारांची प्रतिष्ठा आणि उमेदवारांचा धडाका कोल्हापूर नगरपरिषद निवडणुकीचा प्रचार प्रचंड वेगात! अंतिम चार दिवसांत तापलं वातावरण.तिन्हीही गटांनी नगराध्यक्ष, नगरसेवकपदासाठी एकास एक असे तगडे उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरविले आहेत. शहरातील तेरा प्रभागांत प्रचाराचा धुरळा उडविला जात आहे. प्रामुख्याने पदयात्रा, बैठका व कोपरा सभांतून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. .नागरिकांना कमी दाबाने मिळणारे पाणी, स्वच्छता, शहरात इमारती चांगल्या आहेत. मात्र सांडपाणी सोडण्यासाठी सुस्थितीत गटार व्यवस्था नाही. शहरात पार्किंगची समस्या आहे. यावर शिवसेना बाबर गटाकडून विरोधक असणाऱ्या भाजपच्या पाटील गटावर निशाणा साधला जात आहे..Kolhapur Politics : चंदगडमध्ये मानापमानाच्या नाट्याने ठाकरे गट एकाकी; आघाडी न मिळाल्याच्या आक्रमकतेमुळे, शिंदे गटाची राजकीय समीकरणे बदलली.चाळीस वर्षे सत्ता असूनही कुठाय विकास? प्रचारांदरम्यान मूलभूत सुविधांवर आरोप केले जात आहेत. विटा शहरासाठी नवीन पाणी योजनेसाठी निधी आणून पाणी योजनेचे काम सुरू केले आणि ते अंतिम टप्प्यात असल्याचे मतदारांना ते सांगत आहेत; तर पाटील गटाकडून विटा शहराचा पाणी प्रश्न सुटला पाहिजे, म्हणून १९९६ ला प्रथम भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि प्रश्न सोडवला, असे सांगत विरोधकांनी अकरा वर्षांच्या आमदारकीच्या काळात शहरात एखादेतरी शाश्वत काम केल्याचे सांगावे, असा थेट सवाल बाबर यांनी सदाशिवराव पाटील यांच्यावर प्रचारात केला आहे..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पंकज दबडे यांनी सदाशिवराव पाटील व बाबर या दोघांची काही कामगिरी नसल्याचा आरोप केला आहे. महिलांसाठी शहरात स्वच्छतागृह, उपनगरात गटार, रस्ते करता आले नसल्याचे मुद्दे प्रचारात चर्चिले जात आहेत. .तसेच विटा नगरपरिषद भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची आमची भूमिका आहे. मतदारांनी आम्हाला सत्ता द्यावी. आम्ही नागरिकांची प्रमाणिक सेवा करू, असे साकडे पंकज दबडे मतदारांना घालताना दिसत आहेत. एकंदरीत, शहरातील मूलभूत सुविधांवर सध्याचा प्रचार फिरत असल्याचे चित्र प्रभागनिहाय िदसत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.