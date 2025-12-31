Election News

ज्या नगरसेवकाच्या उमेदवारीसाठी राडा चाललाय त्यांचं काम असतं तरी काय?

Municipal Corporator : नगरसेवक होण्यासाठी प्रभागांमध्ये सातत्यानं सक्रीय राहिल्यानंतर, काम केल्यानंतरही डावललं गेल्याची नाराजी अनेकांनी व्यक्त केलीय. यावरून मंगळवारी सुरू झालेला राडा अजूनही सुरूच आहे.
Know The Work And Pay Of A Municipal Corporator In Maharashtra

Know The Work And Pay Of A Municipal Corporator In Maharashtra

Esakal

सूरज यादव
Updated on

सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकीचा धुराळा सुरू आहे. युती आघाडीची समीकरणं बदलल्यानं पक्षांना उमेदवारी देताना मोठी कसरत करावी लागली. यामुळे अनेक ठिकाणी तिकीट न मिळाल्यानं नाराज झालेल्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. काही ठिकाणी इच्छुकांनी पक्षांच्या कार्यालयासमोर राडाही घातला. नगरसेवक होण्यासाठी प्रभागांमध्ये सातत्यानं सक्रीय राहिल्यानंतर, काम केल्यानंतरही डावललं गेल्याची नाराजी अनेकांनी व्यक्त केलीय. राज्यभरात बऱ्याच ठिकाणी नाराजांनी घातलेल्या या राड्याची चर्चा होत आहे. पण तुम्हाला माहितीय आहे का नगरसेवकाची नेमकी कामं काय असतात? कोणत्या कामासाठी त्यांना सामान्य नागरीक निवडून देतात?

Loading content, please wait...
maharashtra
political
election
Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com