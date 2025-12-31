ज्या नगरसेवकाच्या उमेदवारीसाठी राडा चाललाय त्यांचं काम असतं तरी काय?

सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकीचा धुराळा सुरू आहे. युती आघाडीची समीकरणं बदलल्यानं पक्षांना उमेदवारी देताना मोठी कसरत करावी लागली. यामुळे अनेक ठिकाणी तिकीट न मिळाल्यानं नाराज झालेल्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. काही ठिकाणी इच्छुकांनी पक्षांच्या कार्यालयासमोर राडाही घातला. नगरसेवक होण्यासाठी प्रभागांमध्ये सातत्यानं सक्रीय राहिल्यानंतर, काम केल्यानंतरही डावललं गेल्याची नाराजी अनेकांनी व्यक्त केलीय. राज्यभरात बऱ्याच ठिकाणी नाराजांनी घातलेल्या या राड्याची चर्चा होत आहे. पण तुम्हाला माहितीय आहे का नगरसेवकाची नेमकी कामं काय असतात? कोणत्या कामासाठी त्यांना सामान्य नागरीक निवडून देतात?.महापालिकेला त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारची नागरी विकास कामं करता येतात. अर्थसंकल्पानुसार नगरसेवकांना दिला जाणारा वार्षिक निधी ठरतो. हा निधी लाखो रुपयांपासून कोट्यवधि रुपयांपर्यंत असतो. यात नगरसेवक निधी आणि विकास निधी अशी तरतूद असते. याशिवाय त्यांना टेलीफोन बिल आणि इतर काही सुविधाही दिल्या जातात..नगरसेवकांवर त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांच्या सोयी सुविधा आणि इतर कामांची जबाबदारी असते. यात पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन, नालेसफाई, पालिका उद्यानातील दुरुस्ती-देखभाल, उद्यान-बागा यांचा विकास, गटारांची कामे, अंतर्गत रस्त्यांचे काम यांचा समावेश असतो..महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीत नगरेवकाची वर्णी लागल्यास काही प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठपुरावा करता येतो. प्रशासनाकडून एखाद्या प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला तर त्याला मंजुरी स्थायी समिती देते. प्रभागांमध्येही स्थानिक पातळीवर समिती असते. स्थानिक पातळीवरील प्रकल्पांना या समितीकडून मंजुरी देण्यात येते. महापालिकेचे सभागृह सर्वोच्च असते. तिथं नगरसेवक त्यांच्या प्रभागातील, शहरातील प्रश्न मांडू शकतात. याच सभागृहात सर्व प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते..नगरसेवकांना मानधन किती?महाराष्ट्रातील नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष यांची रचना सामान्यतः मासिक मानधन म्हणून केली जाते जी महानगरपालिका संस्थेच्या श्रेणीनुसार (A+, A, B, C, D) बदलते. नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदासाठी पगार देखील राज्य आणि परिषदेच्या आकार/श्रेणीनुसार बदलतो. सर्वसाधारणपणे, अंदाजे सरासरी मासिक पगार श्रेणी ₹१५,००० ते ₹४०,००० असते. ज्यामध्ये राज्य नियमांनुसार महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि प्रवास भत्ते यांसारखे विविध भत्ते समाविष्ट असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.