Agariya Salt Workers : देशानं ज्यांचं मीठ खाल्लं, त्या लोकांनी नेमकं काय मिळवलं? मीठ बनवणाऱ्या लाखो कामगारांची वेदनादायक कहाणी

Salt Workers Painful Story : मीठ म्हंटल की आपल्याला गांधीजींचा मिठाचा सत्याग्रह आठवतो. 1930 मध्ये सविनय कायदेभंग करत त्यांनी सत्याग्रह केला होता. हा बंड होता जुलमी ब्रिटिशांच्या विरोधात. इंग्रज सरकारने मीठवर कर लावला होता. मीठ तर आपल्या जीवनातील अत्यावश्यक गोष्ट आहे मग हे इंग्रज कस काय यावर कर लावू शकतात..या विचारातून हे आंदोलन झाले होते. याची सुरुवात साबरमती(गुजरात) इथून झाली. हे आंदोलन कच्छ भागातून पुढे पुढे जात देशभर पसरले. पण इतक्या वर्षानंतरही जिथे गुजरातच्या या कच्छ रणात जिथे पाणी आणि आकाश एकरूप होतात तिथे मीठाच्या चमकदार पांढऱ्या थराखाली दडलेले आहे एक कठोर जीवन. मीठात जीवनाचे सुख आहे, पण त्याच मीठात खोलवर वेदना देणारे दु:खही लपलेले आहे. हे दु:ख आहे गुजरातमधील लाखाहून अधिक आगरिया मीठ कामगारांचे ज्यांच्या नशिबात फक्त संघर्ष आणि तडजोड आहे..मान्सून संपताच या आगरिया मजुरांचे पलायन सुरू होते. काही खरागोडा येथे राहून मीठ बनवतात तर काही अन्य ठिकाणी नऊ महिन्यांसाठी तात्पुरते घरटे थाटतात. थोडे पैसे मिळतात, त्यात पोटाची भूक भागते. पण बूट, चश्मा यांसारख्या मूलभूत सुविधाही नसतात. मीठ बनवताना डोळ्यांना खूप त्रास होतो.. पुढे जाऊन गंभीर विकार उद्भवतात. पायाची कातडी सोलून निघते. हातांपायांवर पांढरे चट्टे पडतात..पायातून रक्त येते, इन्फेक्शन होऊन जळजळ होते आणि दीर्घकाळ काम केल्याने पायावर मीठाचे थर जमा होतात. इतके की मृत्यूनंतरही पाय जळत नाहीत त्यावर मीठ टाकून मातीत गाडावे लागतात..महिल्यांच्या समस्या तर खूप जास्त असतात. महिन्याला पीरियड्स आले तरीही त्यांना कामावर जावेच लागते. कारण काम नाही केले तर घरी चूल कशी पेटणार? कामाच्या ठिकाणी चोहीकडे मीठाचे वावर असते. कोणत्याही प्रकारचे हायजिन नाही. स्वच्छतेची फारशी सोय उपळबड नसते. उन्हाळ्यात तर खूप त्रास होतो, असे तिथल्या महिलांचे म्हणणे आहे. गर्भवती महिलादेखील कामावर जातात, तिथे त्यांना पूर्ण दिवसदिवसभर उभे राहून काम करावे लागते.हे कष्ट त्यांच्या वाट्याला जन्मताच आले आहे. कारण बापापासून मुलाकडे, मूलापासून त्याच्या बायका-पोरांकडे कसे हे काम पुढे पुढे जात आले आहे. आता अनेक लोकांना हा प्रश्न पडू शकतो की इतका त्रास सहन करूनही हे लोक इथेच का थांबतात, बाहेरगावी जाऊन दुसरे कोणते काम का करत नाहीत? कारण या लोकांच्या हक्काच्या जमीनि मीठाच्या आहेत. ते सोडून निघून जाणे कसे परवडेल? अशातही काही लोक बाहेरगावी जाऊन काम करतात पण शेवटी गाव आणि कुटुंब तिथेच. .पिढ्यानपिढ्या हे लोक मीठ बनवण्याचे काम करतात. आता त्यांच्या मुलांनीही हाच त्रास सहन करू नये, असे त्यांना वाटते. दोन-तीन वर्षांपूर्वी शासनाकडून मिळालेले मोजे, बूट लवकरच खराब होतात पण पुन्हा मदत मिळण्यास विलंब होतो. येथे फक्त मोठे नाहीत तर लहान मुलेही कामात हातभार लावतात. शिक्षणासाठी पैसे नसल्याने ते आई-वडिलांना मदत करतात. अशात गावामध्ये शहरातून एखादी शिकलेली व्यक्ती येते आणि सहा महिन्यांसाठी शाळा भरवते. याभागात आजही सरकारी शाळा नाहीत जिथे जाऊन मुले त्यांचे मूलभूत शिक्षण पूर्ण करू शकतील..अशा खुपसाऱ्या समस्या या लोकांना फेस कराव्या लागतात.मीठ सरकारच्या प्राथमिकतेत नाही ते अजूनही इंडस्ट्री मानले जाते, पण ते कृषीच आहे. आगरिया लोकांचे जीवन जवळून पाहता प्रश्न पडतो.. देशाने ज्यांचे मीठ खाल्ले, त्या लोकांनी नेमके काय मिळवले? जोगिनीनगर (कच्छ) स्टोरी डोळ्यात पाणी आणते. हे मीठ आपल्या जेवणात सुख आणते, पण त्याच्या मागे असलेल्या वेदनांकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे..