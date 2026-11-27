What Is Delimitation?: भारतात दर पाच वर्षांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होतात. या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदार आपल्या मतदारसंघातील प्रतिनिधी निवडतो. मात्र, काळानुसार देशाची लोकसंख्या बदलत असते. काही भागांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढते, तर काही भागांमध्ये तीच्या वाढीचा दर कमी राहतो. अशा वेळी प्रत्येक मतदारसंघातील मतदारांची संख्या संतुलित ठेवण्यासाठी मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने निश्चित कराव्या लागतात. या प्रक्रियेला मतदारसंघ पुनर्रचना किंवा परिसीमन (Delimitation) असे म्हणतात..सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या राज्यात किती लोकसभा मतदारसंघ असावेत, प्रत्येक मतदारसंघात कोणते भाग समाविष्ट असावेत आणि त्या मतदारसंघातून किती लोकांचे प्रतिनिधित्व केले जाईल, हे परिसीमन प्रक्रियेत ठरवले जाते. याशिवाय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ निश्चित करण्याचे कामही या प्रक्रियेत केले जाते..Delimitation Women Reservation: 131 वी घटनादुरुस्ती काय आहे? डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण विधेयकाशी नेमका संबंध कसा?.मतदारसंघ पुनर्रचना का आवश्यक आहे?लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला समान प्रतिनिधित्व मिळणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, एका मतदारसंघात १० लाख मतदार असतील आणि दुसऱ्या मतदारसंघात २५ लाख मतदार असतील, तर दुसऱ्या मतदारसंघातील खासदाराला तुलनेने अधिक नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करावे लागते. अशा प्रकारचा असमतोल कमी करण्यासाठी परिसीमन केले जाते.लोकसंख्या वाढलेल्या शहरांमध्ये नवीन मतदारसंघांची गरज निर्माण होऊ शकते. त्यानुसार मतदारसंघांच्या सीमा बदलणे किंवा जागांच्या संख्येत बदल करणे शक्य होते. यामुळे वाढत्या लोकसंख्येला योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होते..परिसीमन प्रक्रिया कशी पार पडते?देशात मतदारसंघ पुनर्रचनेचे काम स्वतंत्र वैधानिक संस्था असलेल्या परिसीमन आयोगाकडून (Delimitation Commission) केले जाते. केंद्र सरकार या आयोगाची स्थापना करते. आयोगाच्या प्रमुख कामांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करणे, लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांचे विभाजन करणे आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव जागा निश्चित करणे यांचा समावेश होतो..Delimitation Bill Approved : मोठी बातमी! डिलिमिटेशन विधेयकाला मंजुरी; लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० पर्यंत वाढणार?; संसदेच्या कामकाजावरही मर्यादा.या प्रक्रियेदरम्यान नागरिक आणि संबंधित संस्थांकडून सूचना व हरकती मागवल्या जातात. त्यांचा विचार करून आयोग अंतिम आदेश जाहीर करतो. निवडणूक आयोग या प्रक्रियेसाठी आवश्यक मदत पुरवतो. आयोगाच्या अंतिम आदेशांना कायद्याचे स्वरूप असते..भारतात आतापर्यंत किती वेळा परिसीमन झाले?भारतात स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत चार वेळा परिसीमन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.१९५२ : पहिल्या परिसीमन आयोगाची स्थापना.१९६३ : दुसऱ्या परिसीमन आयोगाची स्थापना.१९७३ : तिसऱ्या परिसीमन आयोगाची स्थापना.२००२ : चौथ्या परिसीमन आयोगाची स्थापना..Delimitation Bill: दोन तृतीयांश बहुमताचा पेच! मोदी सरकारचा 'प्लॅन बी' तयार; मतदानावेळी नेमकं काय घडू शकतं?.१९७६ मध्ये झालेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभेतील राज्यनिहाय जागांचे वाटप १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर स्थिर करण्यात आले. यामागे लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश होता. ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले, त्यांना संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती वाटू नये, हा त्यामागील विचार होता..यानंतर २००१ मध्ये ८४ वी घटनादुरुस्ती करून ही स्थगिती पहिल्या जनगणनेनंतरच्या पुनर्रचनेपर्यंत कायम ठेवण्यात आली. मात्र, २००२ ते २००८ दरम्यान चौथ्या परिसीमन आयोगाने २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित केल्या. या प्रक्रियेत राज्यांमधील लोकसभेच्या एकूण जागांचे वाटप बदलण्यात आले नव्हते..मोठी बातमी! मोदी सरकार हिवाळी अधिवेशनात मांडणार डिलिमिटेशन बिल? बहुमताचं गणित जुळवलं? .परिसीमनमध्ये लोकसभेच्या जागा वाढणार का?सध्या लोकसभेत ५४३ निवडून आलेले खासदार आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याचा विचार करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव लागू झाल्यास लोकसभेतील निवडून येणाऱ्या खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८१५ पर्यंत जाऊ शकते.मात्र, जागा वाढवण्यासाठी घटनात्मक तरतुदींमध्ये आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने घटनादुरुस्ती मंजूर करावी लागते. तसेच राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींमध्ये बदल होत असल्यास किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी आवश्यक ठरू शकते..परिसीमनाचे फायदे कोणते?परिसीमनामुळे मतदारसंघांमधील लोकसंख्येचा असमतोल कमी करून मतदारांना तुलनेने समान प्रतिनिधित्व मिळू शकते. खासदारांवरील कामाचा ताण कमी होऊन नागरिकांचे प्रश्न संसदेत मांडणे सुलभ होते. पुणे, मुंबई, बेंगळुरू यांसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होते..तसेच, अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येतील बदल लक्षात घेऊन राखीव मतदारसंघांची पुनर्रचना करता येते. याशिवाय, २०२३ च्या १०६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मंजूर महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठीही परिसीमन महत्त्वाचे आहे. यामुळे बदलती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित करण्याची संधी मिळते..परिसीमनाचे तोटे आणि संभाव्य आव्हानेपरिसीमनातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे राज्यांमधील राजकीय प्रतिनिधित्वाचा संभाव्य असमतोल. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये लोकसंख्यावाढ अधिक, तर दक्षिण भारतातील केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये तुलनेने कमी राहिली आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारे जागांचे वाटप केल्यास लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांचा लोकसभेतील जागांचा वाटा कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, २०११ च्या जनगणनेवर आधारित पुनर्रचना केल्यास सध्याच्या लोकसंख्येचे अचूक प्रतिबिंब दिसेलच असे नाही..याशिवाय, लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढल्यास लोकसभा आणि राज्यसभेतील संख्यात्मक प्रमाण बदलू शकते. मतदारसंघांच्या सीमा बदलल्याने गावांचे आणि शहरी भागांचे राजकीय प्रतिनिधित्वही बदलू शकते. स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, प्रशासकीय सोय आणि सामाजिक समीकरणांचा विचार करणे आवश्यक ठरेल. त्यामुळे परिसीमन करताना लोकसंख्येबरोबरच संघराज्य व्यवस्था आणि राज्यांमधील प्रतिनिधित्वाचे संतुलन राखणे हे मोठे आव्हान असेल..२०२६ मधील परिसीमन विधेयकांमध्ये काय प्रस्ताव होता?एप्रिल २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली होती.१. संविधान (१३१ वी घटनादुरुस्ती) विधेयक, २०२६.२. परिसीमन विधेयक, २०२६.३. केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६..या विधेयकांमधून २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा मार्ग मोकळा करणे, लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या ५५० वरून ८५० पर्यंत वाढवणे आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया पुढे आणणे, असे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते.मात्र, १७ एप्रिल २०२६ रोजी संविधान (१३१ वी घटनादुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत आवश्यक विशेष बहुमत मिळवू शकले नाही. त्यामुळे संबंधित विधेयकांचे पॅकेज पुढे जाऊ शकले नाही. परिणामी, या प्रस्तावांना कायद्याचे स्वरूप मिळालेले नाही..संसदेचे विशेष अधिवेशन आणि परिसीमनचा मुद्दाआता संसदेच्या विशेष अधिवेशनामुळे परिसीमनचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर १०० दिवसांहून अधिक काळाने संसदेचे कामकाज पुन्हा सुरू होणार आहे.केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभेचे कामकाज ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी, तर राज्यसभेचे कामकाज २ डिसेंबर रोजी सुरू होणार आहे. हे विशेष अधिवेशन ३ डिसेंबरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे..या अधिवेशनात आवश्यक सरकारी कामकाज केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवणे, परिसीमन प्रक्रिया आणि २०२६ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या विधेयकांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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