Explained: 500 च्या जळलेल्या नोटा कुणाच्या होत्या? Justice Yashwant Varma Cash कांडाची पूर्ण Timeline

१४ मार्च २०२५... दिल्लीतील रात्रीची वेळ...राजधानीतील ३०, तुगलक क्रिसेंट. बाहेरून पाहिलं तर देशातील एका वरिष्ठ न्यायाधीशांचं सरकारी निवासस्थान. पण त्या रात्री या बंगल्यात घडलेली एक घटना पुढच्या दीड वर्षात देशाच्या न्यायव्यवस्थेला हादरवून सोडणार होती.... ही घटना न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाने जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे...रात्री साडेअकराच्या सुमारास अचानक बंगल्यातील एका स्टोररूममधून धूर आणि आगीच्या ज्वाला बाहेर पडू लागल्या. जस्टिस यशवंत वर्मा आणि त्यांची पत्नी त्यावेळी भोपाळमध्ये होते. घरात त्यांची मुलगी आणि आई उपस्थित होत्या..घरातील कर्मचाऱ्यांकडून आग लागल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मदतीसाठी फोन करण्यात आला. रात्री ११ वाजून ४३ मिनिटांनी दिल्ली पोलिसांच्या PCR वर फोन गेला. हा कॉल जस्टिस वर्मा यांच्या प्रायव्हेट सेक्रेटरीकडून, दिल्ली हायकोर्टच्या नावावर नोंद असलेल्या मोबाईल क्रमांकावरून करण्यात आल्याचे पोलिसांच्या अहवालात नमूद केले. फायर ब्रिगेडला स्वतंत्र फोन करण्यात आला नव्हता; PCR कडून माहिती पुढे दिल्ली फायर सर्व्हिसला देण्यात आली.काही मिनिटांतच पोलिस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले. आग स्टोररूमपुरती मर्यादित होती. आग विझवण्यात आली. पण आग विझल्यानंतर जे दृश्य समोर आलं... त्याने संपूर्ण प्रकरणाची दिशा बदलली. स्टोररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात ५०० च्या नोटांचे तुकडे... काही ओले झालेले... काही अर्धवट जळालेले... तर काही नोटांचे गठ्ठे आणि गोण्या आगीच्या अवशेषांमध्ये दिसत होत्या. नंतर या रोख रकमेबाबत कोट्यवधी रुपयांचे आकडे समोर आले. काही माध्यमांमध्ये ही रक्कम सुमारे १५ कोटी असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र नेमकी रक्कम आणि तिचा सोर्स काय, हा पुढील चौकशीचा मुद्दा बनला.आणखी एक प्रश्न उभा राहिला - एवढी रोकड या स्टोररूममध्ये आली कुठून? आणि सर्वात महत्त्वाचं... ती कोणाची होती? आग लागून रात्र उलटली. पण दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ यंत्रणेला या घटनेची पूर्ण माहिती लगेच मिळाली नव्हती. स्थानिक पोलिस घटनास्थळी गेले होते. मात्र पोलिसांच्या वरिष्ठ स्तरावर माहिती पोहोचण्यास काही तास गेले.पोलिसांच्या नोंदीनुसार, १५ मार्चच्या सकाळी घटनेची नोंद वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर दिल्लीचे पोलिस आयुक्त संजय अरोरा यांनी दुपारनंतर दिल्ली हायकोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांना सुमारे ४ वाजून ५० मिनिटांनी या घटनेची माहिती दिली..अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.आता ही केवळ एका सरकारी बंगल्यात लागलेली आग राहिली नव्हती. कारण या आगीच्या राखेतून न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित एक मोठा प्रश्न बाहेर आला होता. दिल्ली हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी घटनास्थळाची पाहणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पाठवलं. आणि तिथे जे दिसलं, त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ पुढे या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे पुरावे ठरणार होते. दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांनी तत्कालीन भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांची भेट घेतली. त्यानंतर प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर पोहोचलं होतं.दिल्ली हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून फोटो आणि व्हिडिओसह अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आला. आणि त्याच काळात माध्यमांमध्ये जळालेल्या रोख रकमेची बातमी समोर आली. प्रश्न आता देशभर पोहोचला होता. एका न्यायाधीशांच्या सरकारी निवासस्थानी एवढी रोकड कशी आली? आणि आग लागल्यानंतरच ती का समोर आली? दिल्ली हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची शिफारस केली.२१ मार्च २०२५ ला सर्वोच्च न्यायालयाने जस्टिस यशवंत वर्मा यांच्याकडून लेखी स्पष्टीकरण मागितलं. त्याच वेळी त्यांना इलाहाबाद हायकोर्टात परत पाठवण्याच्या म्हणजेच ट्रान्सफरच्या हालचाली सुरू झाल्या. आरोप मात्र जस्टिस वर्मा यांनी फेटाळले. त्यांनी स्टोररूममधील रोकडशी आपला संबंध नसल्याचं सांगितलं. आणि पुढे त्यांनी या प्रकरणामागे आपल्याला बदनाम करण्याचा कट असल्याचा आरोपही केला. पण आता प्रश्न फक्त आरोपांचा नव्हता. तर पुरावे काय सांगतात? असा होता....Shiv Sena Case: सुप्रीम कोर्टानेही मानलं शिवसेना ठाकरेंची? कपिल सिब्बलांच्या युक्तिवादातून नेमकं काय समोर आलं? ते 11 मुद्दे काय? .तत्कालीन CJI संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय इन-हाऊस चौकशी समिती स्थापन केली. समितीत न्यायमूर्ती शील नागू, न्यायमूर्ती जी. एस. संधावालिया आणि न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा अहवाल, जस्टिस वर्मा यांचं उत्तर आणि दिल्ली पोलिसांकडून मिळालेले फोटो-व्हिडिओ सार्वजनिक केले.अर्थातच, आता हे प्रकरण केवळ चर्चेपुरतं राहिलं नव्हतं. न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत चौकशीचा औपचारिक टप्पा सुरू झाला होता. जस्टिस वर्मा यांचं न्यायालयीन कामही काढून घेण्यात आलं. नंतर मार्चच्या अखेरीस... जस्टिस वर्मा यांची इलाहाबाद हायकोर्टात बदली करण्यात आली. पण बदली झाली म्हणून वाद संपला नाही.उलट.. दिल्लीतील आगीच्या राखेत सापडलेल्या नोटांचा प्रश्न आता इलाहाबादपर्यंत पोहोचला होता. ५ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांनी इलाहाबाद हायकोर्टाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. मात्र त्यांच्या डोक्यावर चौकशीची तलवार कायम होती. मे २०२५ मध्ये इन-हाऊस चौकशी समितीने आपला अहवाल तयार केला. ४ मे रोजी तो तत्कालीन CJI संजीव खन्ना यांच्याकडे सादर करण्यात आला.आणि इथून प्रकरणाने आणखी गंभीर वळण घेतलं. समितीच्या निष्कर्षांनुसार, ज्या स्टोररूममध्ये रोख रक्कम सापडली होती, त्यावर जस्टिस वर्मा किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचे सक्रिय किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण असल्याचं आढळून आलं.नसमितीने गैरवर्तनाच्या आरोपांना गंभीर मानलं. आता प्रश्न होता...न्यायाधीशांविरोधात पुढे काय? ८ मे रोजी CJI संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे पुढील कारवाईसाठी पत्र पाठवलं. राजीनामा न दिल्यामुळे हटवण्याच्या घटनात्मक प्रक्रियेचा मार्ग खुला झाला..जुलै २०२५ मध्ये... प्रकरण संसदेत पोहोचलं...विविध पक्षांतील खासदारांनी जस्टिस वर्मा यांच्या हटवण्याची मागणी करणाऱ्या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या. २१ जुलैपर्यंत १४६ खासदारांचा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांकडे गेला, अशी नोंद पुढील प्रक्रियेत झाली. आता हा प्रश्न फक्त न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत चौकशीपुरता राहिला नव्हता. तो थेट संसदेत पोहोचला होता.७ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने जस्टिस वर्मा यांची इन-हाऊस चौकशीविरोधातील याचिका फेटाळली. आणि त्यानंतर १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी १४६ खासदारांच्या प्रस्तावाची दखल घेतली आणि Judges (Inquiry) Act, 1968 अंतर्गत तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. समितीचे अध्यक्ष होते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार. त्यांच्यासोबत मद्रास हायकोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि ज्येष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य होते.आता पुढचा टप्पा अधिक औपचारिक होता. ही चौकशी जस्टिस वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठीच्या संसदीय प्रक्रियेचा भाग होती. फेब्रुवारी २०२६. चौकशी समितीमध्ये बदल झाला. मद्रास हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांच्या जागी बॉम्बे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर यांचा समावेश करण्यात आला. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि बी. व्ही. आचार्य समितीत कायम राहिले. चौकशी मात्र थांबली नाही.एप्रिल २०२६. आणि अचानक... जस्टिस यशवंत वर्मा यांनी राजीनामा दिला. ९ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं. त्यांच्या पत्रातील एक शब्द विशेष चर्चेत आला— “deep anguish.” डीप ॲंग्विश म्हणजेच...हा निर्णय त्यांनी अत्यंत वेदनेने घेतल्याचं त्यांनी पत्रातून स्पष्ट केलं..राजीनामा देताना त्यांनी चौकशी प्रक्रियेतून माघार घेण्याची भूमिकाही घेतली. आता एक नवा घटनात्मक प्रश्न उभा राहिला. पण राजीनामा दिल्यानंतरही संसद जस्टिस वर्मांविरोधातील चौकशी पुढे नेऊ शकते का? याचं उत्तर लगेच स्पष्ट झालं नाही. कारण राजीनामा दिला होता...पण त्याच्या औपचारिक स्वीकाराबाबत सार्वजनिक पातळीवर स्पष्टता नव्हती. मे आणि जुलै २०२६ मधील अहवालांमध्येही राष्ट्रपतींकडून राजीनामा स्वीकारल्याची सार्वजनिक अधिसूचना नसल्याचं नमूद करण्यात आलं.... दुसरीकजे संसदीय चौकशी समिती काम करीत होती... १८ मे २०२६.... संसदीय चौकशी समितीने आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्याकडे सादर केला.न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि बी. व्ही. आचार्य यांनी संसद भवनात अहवाल सुपूर्द केला. पण... अहवाल अजून सार्वजनिक झालेला नव्हता. तो दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर मांडला जाणं बाकी होतं. आणि त्यामुळे देशाच्या नजरा आता संसदेकडे लागल्या होत्या. लोकसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं की हा अहवाल पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाईल. अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होणार होतं आणि १३ ऑगस्टपर्यंत चालणार होतं.१२ ऑगस्ट २०२६...ज्या प्रकरणाची सुरुवात १४ मार्च २०२५ च्या एका आगीने झाली होती... त्या प्रकरणाचा अहवाल अखेर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर ठेवण्यात आला. आणि अहवालात आलेले निष्कर्ष अत्यंत गंभीर होते. समितीने जस्टिस यशवंत वर्मांविरोधातील तीनही आरोप सिद्ध झाल्याचं म्हटलं.पहिला आरोप - सरकारी निवासस्थानातील स्टोररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी किंवा अघोषित रोख रक्कम आढळणे आणि त्या रकमेची मालकी, सोर्स किंवा उपस्थितीबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण न देणे.दुसरा आरोप- घटनेनंतर उपलब्ध पुरावे आणि परिस्थिती यांच्या संरक्षणाबाबत गंभीर निष्काळजीपणा किंवा हस्तक्षेपाशी संबंधित आक्षेप.तिसरा आरोप- चौकशीदरम्यान टाळाटाळ करणारी भूमिका आणि समितीला समाधानकारक उत्तरं न देणे. समितीने जस्टिस वर्मांचा बचाव स्वीकारला नाही. त्यांच्या भूमिकेमुळे संशय अधिक वाढल्याचं निरीक्षण करण्यात आलं. मात्र या सगळ्यात एक महत्त्वाचा फरकही आहे, समितीने कोणत्याही मोठ्या कटाचा ठोस पुरावा असल्याचं म्हटलं नाही.म्हणजे... वर्मांकडे पैशांचा सोर्स आणि मालकी याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण नव्हत... स्टोररूमवर नियंत्रणाबाबत गंभीर निष्कर्ष... आणि चौकशीतील बचाव असमाधानकारक...पण व्यापक कटाचा ठोस पुरावा नाही. १२ ऑगस्टच्या अहवालाने हे सर्व निष्कर्ष अधिकृत संसदीय प्रक्रियेच्या पटलावर आणले. आणि आता सर्वात मोठा प्रश्न... १४ मार्च २०२५ रोजी लागलेली ती आग नेमकी काय सांगत होती?त्या स्टोररूममध्ये एवढी रोकड कशी पोहोचली? त्या नोटांचा खरा सोर्स काय होता? ती रोकड नेमकी कोणाची होती? आणि जळालेल्या नोटांपासून सुरू झालेला हा प्रवास न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत चौकशीपासून संसदेतल्या चौकशीपर्यंत कसा पोहोचला? या प्रश्नांची काही उत्तरं समितीच्या निष्कर्षांमध्ये मिळाली...पण सगळ्या प्रश्नांचं अंतिम उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही. कारण एक गोष्ट या संपूर्ण प्रकरणात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कायम राहिली, १४ मार्च २०२५ च्या रात्रीच्या त्या आगीने फक्त एका स्टोररूममधील वस्तू जाळल्या नाहीत... त्या आगीने भारतीय न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि न्यायाधीशांच्या आचरणाबाबत देशभरात एक मोठा प्रश्न पेटवला. आणि १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी संसदेच्या पटलावर आलेल्या अहवालाने त्या प्रश्नाला आणखी गंभीर रूप दिलं.एका आगीपासून सुरू झालेली ही कहाणी... जळलेल्या ५०० च्या नोटांपासून सुरू झाली... इन-हाऊस चौकशीपर्यंत पोहोचली... न्यायाधीशांच्या बदलीपर्यंत गेली... संसदीय चौकशीच्या प्रक्रियेत शिरली... राजीनाम्यापर्यंत पोहोचली... आणि अखेर... संसदेच्या पटलावर तीनही आरोप सिद्ध झाल्याच्या निष्कर्षापर्यंत येऊन थांबली. पण हे प्रकरण इथेच पूर्ण संपते का?कदाचित नाही.... कारण आता पुढचा प्रश्न आहे, या निष्कर्षांनंतर पुढे काय? तो पैसा कुणाचा होता, कुठून आला होता... याच उत्तर भारतीय न्यायव्यवस्था, संसद आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियाच देईल....Jharkhand Protest Reason : 38 प्रश्न सोडवले, तरी सरकारी नोकरी, झारखंडमधील स्कॅम काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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