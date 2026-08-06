Shiv Sena Case: सुप्रीम कोर्टानेही मानलं शिवसेना ठाकरेंची? कपिल सिब्बलांच्या युक्तिवादातून नेमकं काय समोर आलं? ते 11 मुद्दे काय?

शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणातील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर युक्तिवाद मांडला. त्याचवेळी न्यायालयाने केलेल्या काही निरीक्षणांमुळे या प्रकरणाला नवं वळण मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शिंदेंची अडचण वाढणार का, कोर्टात काय घडलं प्रत्येक मुद्दा, सोप्या शब्दात समजून घेऊया....मात्र, सुरुवातीलाच एक गोष्ट स्पष्ट समजून घ्यायला हवी. सुप्रीम कोर्टाने अद्याप अंतिम निकाल दिलेला नाही. न्यायालयाने केवळ विद्यमान कायदेशीर स्थिती (Subhash Desai निकाल) स्पष्ट करत काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यामुळे "शिवसेना ठाकरेंचीच आहे" असा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे उद्धव ठाकरे गटाच्या दाव्याला बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे..न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सध्याच्या कायद्यानुसार विधिमंडळ पक्षावर (Legislature Party) राजकीय पक्षाचे (Political Party) नियंत्रण असते. त्यामुळे राजकीय पक्षाने घेतलेला निर्णय हा आमदारांच्या बहुमताच्या इच्छेपेक्षा वरचढ ठरतोयाचा साधा अर्थ असा की...फक्त जास्त आमदार एखाद्या गटासोबत आहेत म्हणून तोच मूळ पक्ष ठरत नाही.पक्षप्रमुख आणि अधिकृत राजकीय पक्षाचा निर्णय महत्त्वाचा असतो.विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षापासून वेगळा निर्णय घेऊ शकत नाही.हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या Subhash Desai प्रकरणातील आधीच्या घटनापीठाच्या निर्णयावर आधारित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.---निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह देताना शिंदे गटाकडे आमदारांचे बहुमत आहे, हा महत्त्वाचा आधार घेतला होता. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की...आयोगाने आमदारांच्या बहुमताकडे पाहणे चुकीचे होते. निर्णय घेताना राजकीय पक्षातील बहुमत किंवा पक्षाची अधिकृत रचना महत्त्वाची ठरायला हवी होती... हे निरीक्षण उद्धव ठाकरे गटासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे..कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद काय?सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी घटनाक्रम, कायदेशीर तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांचा आधार घेत शिंदे गट, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचा संपूर्ण युक्तिवाद सोप्या भाषेत सांगतो...मुद्दा क्रमांक १. शिवसेनेची अधिकृत पक्षरचना आणि उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व वैध होतेसिब्बल यांनी सांगितले की, शिवसेना हा निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेला राजकीय पक्ष आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाले आणि पक्षघटनेनुसार त्यांनी उपनेते, गटनेते आणि पक्षातील इतर पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून नियुक्तीही उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर कधीच प्रश्नचिन्ह नव्हते.मुद्दा क्रमांक २. निवडणूक आयोगाला पक्षघटना वैध आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार नाहीसिब्बल यांनी दावा केला की, २०१३ आणि २०१८ मधील शिवसेनेची पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. तरीही आयोगाने २०१८ ची पक्षघटना रेकॉर्डवर नाही, असे सांगून ती स्वीकारली नाही. सिब्बल यांच्या मते, एखाद्या पक्षाची घटना वैध आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही.त्यांनी हेही सांगितले की, २०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे मंत्री असताना शिंदे गटाने कधीही पक्षघटनेवर आक्षेप घेतला नव्हता. त्यामुळे नंतर अचानक तीच घटना अमान्य ठरवणे चुकीचे आहे..मुद्दा क्रमांक ३. शिंदे गटाचे बंड हे पूर्वनियोजित होतेसिब्बल यांनी न्यायालयासमोर घटनाक्रम मांडताना सांगितले की, विधान परिषद निवडणुकीतील क्रॉस व्होटिंगनंतर ३१ आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. सर्व आमदार एकाच हॉटेलमध्ये थांबले. त्यांनी उपरोधिक शब्दांत म्हटले की, "सर्वांना अचानक सुरत आवडलं म्हणून ते तिथे गेले, असं होऊ शकत नाही." त्यांच्या मते, हे संपूर्ण बंड आधीपासून नियोजित होते आणि त्यामागे भाजपचा पाठिंबा होता. गुवाहाटीत असतानाच शिंदे गट भाजपच्या संपर्कात होता आणि स्वतः एकनाथ शिंदे यांनीही मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते.मुद्दा क्रमांक ४. पक्षप्रमुखालाच गटनेते बदलण्याचा अधिकार आहेसिब्बल यांनी सांगितले की, बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची बैठक बोलावून एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरून हटवले आणि त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. हा निर्णय उपसभापतींकडे पाठवण्यात आला आणि त्यांनी तो मान्यही केला. यावर न्यायालयाने विचारले की, या निर्णयावर आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या का?त्यावर सिब्बल यांनी उत्तर दिले की, पक्षघटनेनुसार गटनेते बदलण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखाला आहे. सर्व आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची गरज नसते. उपस्थिती पत्रक उपलब्ध आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेही ही प्रक्रिया वैध मानली आहे.मुद्दा क्रमांक ५. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळे असतातहा सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्यांनी स्पष्ट केले की, विधिमंडळ पक्ष (Legislature Party) आणि राजकीय पक्ष (Political Party) हे एकच नसतात. त्यांच्या मते, आमदारांचा गट हा राजकीय पक्षापेक्षा मोठा ठरू शकत नाही, विधिमंडळ पक्षाला स्वतःहून गटनेते किंवा मुख्य प्रतोद बदलण्याचा अधिकार नाही, हा अधिकार केवळ राजकीय पक्षाकडे असतो. यासाठी त्यांनी Subhash Desai प्रकरणातील घटनापीठाच्या निकालाचा आधार दिला..Supreme Court: ३० वर्षांनंतरही न्यायाची प्रतीक्षा; सर्वोच्च न्यायालयात १० हजार, उच्च न्यायालयांत ८० हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित.मुद्दा क्रमांक ६. ३१ आमदारांनी स्वतःहून पक्ष सोडल्यासारखी कृती केलीसिब्बल यांनी सांगितले की, उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावून सर्व आमदारांना नोटीस बजावली होती. त्यात स्पष्ट इशारा देण्यात आला होता की, बैठकीला गैरहजर राहिल्यास दहाव्या अनुसूचीनुसार कारवाई होऊ शकते. मात्र ३१ आमदार बैठकीला आले नाहीत. उलट त्यांनी सुनील प्रभू यांचे आदेश नाकारले आणि स्वतःच एकनाथ शिंदे यांना गटनेते तसेच भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद घोषित केले. सिब्बल यांच्या मते, ही कृती म्हणजे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यासारखी आहे आणि दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेचे स्पष्ट कारण ठरते.मुद्दा क्रमांक ७. विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय दिलासिब्बल यांनी आरोप केला की, विधानसभा अध्यक्षांनी बैठकीला गैरहजर राहणे ही केवळ नाराजीची अभिव्यक्ती असल्याचे मानले आणि अपात्रता लागू होत नाही, असा निष्कर्ष काढला. त्यांच्या मते, हा निष्कर्ष पूर्णपणे चुकीचा आहे. कारण आमदारांनी केवळ बैठक टाळली नाही, तर त्यांनी पक्षाचे आदेशही नाकारले आणि स्वतंत्र नेतृत्व घोषित केले.मुद्दा क्रमांक ८. लोकशाहीसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहेसिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे प्रकरण केवळ शिवसेनेपुरते मर्यादित नाही. जर एखादा आमदार एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आला आणि नंतर दुसऱ्या पक्षाच्या मदतीने सरकार पाडून स्वतः सरकार स्थापन करत असेल, तर मतदारांनी दिलेला कौलच बदलून जातो. अशी पद्धत सुरू राहिली तर निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया अर्थहीन ठरेल आणि प्रतिनिधी लोकशाही धोक्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.आता नवीन पद्धत सुरू झाली आहे. आधी आमदार एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येतात. त्यानंतर विधिमंडळ पक्ष वेगळा होतो, दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी करतो आणि सरकार बदलतो. यामुळे मतदारांनी ज्यासाठी मतदान केले, ते सरकार सत्तेत राहत नाही आणि लोकशाहीची दिशाभूल होते..मुद्दा क्रमांक १०. धनुष्यबाण चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे आहे, आमदारांचे नाहीसुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी विचारले की, निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाचे?यावर सिब्बल यांनी स्पष्ट उत्तर दिले की, चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते. उमेदवाराला पक्षाची अधिकृत परवानगी मिळाल्याशिवाय त्या चिन्हावर निवडणूक लढवता येत नाही. त्यामुळे फक्त आमदारांचे बहुमत मिळाल्याने एखादा गट त्या पक्षाचा मालक ठरत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.मुद्दा क्रमांक ११. विधानसभा अध्यक्षांच्या विलंबामुळे संपूर्ण सरकारने कार्यकाळ पूर्ण केलासिब्बल यांनी न्यायालयात गंभीर मुद्दा उपस्थित केला की, अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय दिला नाही. उत्तरही २०२३ मध्ये, घटनापीठाच्या सुनावणीनंतर दाखल करण्यात आले.त्यांच्या मते, दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच अपात्रतेच्या प्रकरणांचा तातडीने निर्णय घेणे हा आहे. मात्र अध्यक्षांनी विलंब केल्यामुळे, त्यांच्या मते ज्याचा कायदेशीर पाया संशयास्पद होता, त्या सरकारने पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला..कपिल सिब्बल यांच्या संपूर्ण युक्तिवादाचा केंद्रबिंदु काय तर...राजकीय पक्ष हा विधिमंडळ पक्षापेक्षा सर्वोच्च आहे.फक्त आमदारांचे बहुमत म्हणजे खरी शिवसेना ठरत नाही.३१ आमदारांनी पक्षविरोधी कृती करून स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडल्यासारखी कृती केली, त्यामुळे ते अपात्र ठरू शकतात.निवडणूक आयोगाने आणि विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या बहुमताला जास्त महत्त्व देऊन कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला.या प्रकरणाचा निकाल केवळ शिवसेनेपुरता मर्यादित नसून, भविष्यातील पक्षांतर, अपात्रता आणि भारतीय लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.पुढे काय?या प्रकरणाची सुनावणी पुढेही सुरू राहणार असून पुढील टप्प्यात शिंदे गटाचा युक्तिवाद मांडला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईल. त्यामुळे सध्या न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे महत्त्वाची असली, तरी अंतिम निकाल अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे शिवसेना, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदार अपात्रता या तीनही मुद्द्यांवर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.... .Supreme Court: शिंदेंसोबतचे आमदार अपात्र? शिवसेना अन् पक्षचिन्हाबाबत ठाकरेंच्या वकिलांचा मोठा दावा; सुप्रीम कोर्ट ऐकतच राहिलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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