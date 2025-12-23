Explained : इटलीत बंद पाडलेली विषारी 'यंत्रणा' रत्नागिरीत... कोकणचं भविष्य धोक्यात?, PFAS काय आहे? Italy मध्ये काय घडलं होतं?

इटली देशात एक कारखाना होता, जो विषारी रसायनांमुळे बंद करण्यात आला. त्या कारखान्याने लाखो लोकांच्या पाण्यात विष मिसळले आणि आरोग्य बिघडवले. आता तेच यंत्रसामग्री आणि प्रक्रिया भारतात, महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम भागात आणली गेली आहे. हे 'परमानेंट केमिकल' म्हणजे पीएफएएस रसायन बनवण्यासाठी आहे. हे रसायन पर्यावरण आणि लोकांच्या आरोग्यासाठी खूप धोकादायक आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पाला परवानगी दिली, पण स्थानिक लोक आणि पर्यावरण तज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत. लोक सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत आहेत. .इटलीत काय घडलं? कारखाना का बंद झाला?आता हे रसायन महाराष्ट्रात तयार होत आहे. पण त्यापूर्वी हे इटलीत बनत होते. त्यामुळे तिथं काय परिस्थीती होती. पीएफएएस रसायन बनवणारी कंपनी बंद का करण्यात आली हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण त्यानंतरच आपल्याला त्याचे धोके आणि वास्तव समजतील.तर इटलीत व्हिसेन्झा शहराजवळ 'मिटेनी' नावाची कंपनी होती. ही कंपनी १९६० पासून पीएफएएस नावाचे रसायन बनवत होती. हे रसायन कपडे, भांडी, कीटकनाशके यांसारख्या गोष्टींमध्ये वापरले जाते. पण कंपनीच्या सांडपाण्यात हे रसायन मिसळून नद्या आणि भूजल दूषित झाले. सुमारे ३ लाख ५० हजार लोकांच्या पिण्याच्या पाण्यात हे रसायन मिसळले. यामुळे लोकांना कर्करोग, थायरॉइड समस्या, प्रजनन समस्या असे आजार झाले.२०११ मध्ये हे प्रदूषण उघड झाले. या विरोधात स्थानिक लोक, डॉक्टर आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी मोठा लढा दिला..२०१८ मध्ये इटली सरकारने हा कारखाना कायमचा बंद केला. कंपनी दिवाळखोरीत गेली. नंतर न्यायालयात खटला चालला. जून २०२५ मध्ये व्हिसेन्झा कोर्टाने ११ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँटोनियो नार्डोन यांना ६ वर्ष ४ महिने तुरुंगवास मिळाला. कोर्टाने सांगितले की, कंपनीने पर्यावरण प्रदूषण केले, लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण केला आणि खोटी माहिती दिली. हा इटलीतील सर्वात मोठा पर्यावरणीय गुन्हा म्हणून ओळखला जातो. 'मॅमे नो पीएफएएस' नावाचा गट निर्माण झाला होता. ज्याच आईंचा समावेश होता. त्यांनी मुलांच्या रक्तात रसायन आढळल्याने लढा सुरू केला. त्यामुळे कंपीन बंद करण्यात त्यांची मोठी भूमिका होती..विषारी द्रव्य काय आहे? 'परमानेंट केमिकल' म्हणजे काय?हे विषारी द्रव्य म्हणजे पीएफएएस (पेर आणि पॉलीफ्लोरोअॅल्काइल सबस्टन्स). याला 'फॉरएव्हर केमिकल' किंवा 'कायमस्वरुपी रसायन' म्हणतात. कारण हे रसायन कधीच नष्ट होत नाही. ते पाण्यात, हवेत वर्षानुवर्षे राहते. १९४० पासून हे रसायन बनवले जाते. ते अग्निशामक फोम, नॉन-स्टिक भांडी, वॉटरप्रूफ कपडे यात वापरले जाते. पण ते पर्यावरणात मिसळले की समस्या सुरू होते. ते पाण्यात विरघळते आणि लांबपर्यंत पसरते. मानवी शरीरात ते रक्त, यकृत, किडनीत जमा होते आणि बाहेर पडत नाही..8th Pay Commission Explained: पगार किती वाढणार? उशिरा लागू झाला तर थकबाकी किती मिळेल? पगारवाढीचं संपूर्ण गणित उघड.हे किती धोकादायक?वैज्ञानिक अभ्यास सांगतात की, पीएफएएसमुळे कर्करोग (किडनी, वृषण), थायरॉइड विकार, प्रजनन समस्या (बाळंतपणात अडचणी, कमी वजनाचे बाळ), यकृत नुकसान, रोगप्रतिकार शक्ती कमी होणे, कोलेस्टेरॉल वाढणे, रक्तदाब वाढणे असे आजार होतात. मुले आणि गर्भवती महिलांना याचा जास्त धोका. अमेरिकन पर्यावरण एजन्सी (ईपीए) म्हणते की, यामुळे प्रोस्टेट, किडनी कर्करोगाचा धोका वाढतो. रोगप्रतिकार कमी झाल्याने संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते. इटलीत हजारो लोकांच्या रक्तात हे रसायन आढळले, ज्यामुळे आजार वाढले.इटलीत लोकांच्या शरीरावर काय परिणाम झाले?इटलीत मिटेनी कारखान्याच्या कामगारांना सर्वाधिक त्रास झाला. एक कामगार इलारियो एर्मेट्टी यांच्या रक्तात पीएफएएसची सर्वाधिक मात्रा आढळली. त्यांना कर्करोग, हृदयरोग, यकृत समस्या झाल्या. लाखो लोकांच्या पाण्यात रसायन मिसळल्याने थायरॉइड, प्रजनन समस्या वाढल्या. मुले कमी वजनाची जन्मली, रोगप्रतिकार कमी झाला. अभ्यासात असे आढळले की, दूषित पाणी पिणाऱ्यांना कर्करोगाचा धोका २-३ पट वाढला. मिशेला पिकोली नावाच्या नर्सने सांगितले की, तिच्या मुलांच्या रक्तात रसायन आढळल्याने ती देखील या कंपनीविरोधात लढली होती..यंत्रसामग्री भारतात कशी आली? लोटे परशुराम कनेक्शन काय?२०१८ मध्ये मिटेनी बंद झाल्यानंतर २०१९ मध्ये एक लिलाव झाला. त्या लिलावात कंपनीची यंत्रसामग्री, पेटंट आणि प्रक्रिया विकली गेली. लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज' कंपनीने हे खरेदी केले. ते एकमेव बोली लावणारे होते. २०२३ मध्ये ही यंत्रसामग्री तब्ब ३०० कंटेनरमधून मुंबईत आणली आणि रत्नागिरीतील लोटे परशुराम एमआयडीसी भागात नवीन कारखाना उभारला. २०२५ च्या सुरुवातीला हा कारखाना पूर्णपणे सुरू झाला. लक्ष्मी कंपनी कीटकनाशके, औषधे, रंग बनवते आणि आता पीएफएएसही बनवते. महाराष्ट्र सरकारने अटींसह पर्यावरणीय परवानगी दिली, पण इटलीतील इतिहासाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची चर्चा आहे.लोटे परशुराम हे रत्नागिरीतील औद्योगिक क्षेत्र आहे. येथे आधीच रासायनिक कारखाने आहेत, ज्यामुळे प्रदूषणाची समस्या आहे. गेल्या वर्षांत स्फोट झाले, कामगार मृत्यूमुखी पडले. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नीट काम करत नाही, ज्यामुळे नद्या दूषित होतात. हे नवीन पीएफएएस उत्पादन येथे आणल्याने धोका वाढला..रत्नागिरीतील लोकांच्या भविष्याचे काय?रत्नागिरी हे कोकणातील सुंदर भाग आहे, हिरवी जंगले, समुद्रकिनारे. पण हे प्रकल्प आल्याने भविष्य धोक्यात आहे. इटलीसारखे प्रदूषण झाले तर जलस्रोत दूषित होतील, मासेमारी उद्योग बंद होईल, आरोग्य समस्या वाढतील. स्थानिक लोक विरोध करत आहेत. पर्यावरण तज्ज्ञ म्हणतात की, भारतात पीएफएएससाठी कडक नियम नाहीत. जर सांडपाणी नियंत्रित झाले नाही तर पिढ्यानुपिढ्या त्रास होईल. मच्छीमार, शेतकरी प्रभावित होतील. सरकारने तपासणी करावी, नियम कडक करावेत. नाहीतर इटलीसारखा परिस्थिती निर्माण होईल.कंपनीची भूमिका काय?कंपनीने या वादावर थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पूर्वीच्या शेअरहोल्डर मीटिंगमध्ये कंपनीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन गोएंका म्हणाले होते की, मिटेनी कंपनी "युरोपियन मानकांनुसार सर्व काही कायदेशीरपणे करत होती". पर्यावरणीय चिंता कमी लेखल्या गेल्या. कंपनीच्या धोरणात मिटेनीचा बाजार हिस्सा घेणे आणि पीएफएएस उत्पादनात आघाडी घेणे हे त्यांचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे..Epstein Files Explained : मोदी सरकार कोसळणार? एपस्टीन फाइल्स काय आहे, भारतातील नेते का घाबरले? संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 