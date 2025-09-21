Explained: सूर्यग्रहण दर महिन्याला का नसते? ग्रहणाचे प्रकार कोणते? वैज्ञानिक अन् धार्मिक महत्व काय? सविस्तर माहिती जाणून घ्या

Surya Grahan 2025 Causes and spiritual practices: सूर्यग्रहण ही एक खगोलीय घटना आहे. सूर्यग्रहणादरम्यान सूर्य,चंद्र आणि पृथ्वी एका रेषेत येतात. ज्यामुळे सूर्यप्रकाश पृथ्वीपर्यंत पोहोचत नाही. पण लागणारे सूर्यग्रहण हे आंशिक असणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतातून दिसणार नाही. पण तुम्हाला कधी सूर्यग्रहण दर महिन्याला का नसते? ग्रहणाचे प्रकार कोणते? वैज्ञानिक अन् धार्मिक महत्व काय?असे प्रश्न पडले आहेत का? जर उत्तर हो असेल तर आज त्याची सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत. .आंशिक सूर्यग्रहण म्हणजे काय?आज लागणारे सूर्यग्रहण हे वर्षातील शेवटचे आहे. आंशिक सूर्यग्रहण म्हणजे चंद्र सूर्यासमोर येतो पण त्याला पूर्णपणे झाकत नाही तेव्हा आंशिक सूर्यग्रहण होते, ज्यामुळे सूर्याचा फक्त एक भाग सावलीत राहतो आणि उर्वरित भाग दिसतो. .सूर्यग्रहण दर महिन्याला का नसते? तुम्हाला प्रश्न पडेल की जर चंद्र दर 29.5 दिवसांनी पृथ्वीभोवती फिरतो, तर आपल्याला दर महिन्याला सूर्यग्रहण का दिसत नाही? याचे उत्तर चंद्राच्या कक्षेच्या कलतेमध्ये आहे. पृथ्वीभोवती चंद्राचा मार्ग पृथ्वीच्या सूर्याभोवतीच्या कक्षाच्या तुलनेत सुमारे 5 अंशांनी कललेला आहे. (ज्याला ग्रहण म्हणतात). या कलतेमुळे, चंद्र पृथ्वीशी संरेखित झाल्यावर सहसा सूर्याच्या वर किंवा खाली जातो. जेव्हा चंद्राची कक्षा पृथ्वीच्या कक्षीय समतलाला ओलांडते, तेव्हाच चंद्राच्या नोड्स नावाच्या विशेष बिंदूंवर हे संरेखन होते, तेव्हाच सूर्यग्रहण होते. म्हणूनच ग्रहण हे तुलनेने दुर्मिळ असतात आणि मासिक घटना नसतात. .Solar Eclipse 2025: वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण 'वृषभ' राशीसाठी कसं असणार आहे? .ग्रहणाचे प्रकार कोणते? 1. पूर्ण सूर्यग्रहणचंद्र सूर्याला पूर्णपणे झाकतो. ज्यामुळे पृथ्वीचा काही भाग काही मिनिटांसाठी अंधारात बुडतो. दिवस रात्रीत बदलतो.2. आंशिक सूर्यग्रहणचंद्र सूर्याच्या फक्त एका भागाला व्यापतो. याला आंशिक सूर्यग्रहण म्हणतात. 3. कंकणाकृती सूर्यग्रहणजेव्हा चंद्र पृथ्वीपासून थोडा दूर असतो तेव्हा तो लहान दिसतो आणि सूर्याला पूर्णपणे झाकू शकत नाही. यामुळे चंद्राभोवती एक तेजस्वी "अग्नीची वलय" निर्माण होते.4. हायब्रिड सूर्यग्रहणहा एक दुर्मिळ प्रकार आहे जिथे ग्रहण काही ठिकाणी कंकणाकृती दिसते तर काही ठिकाणी पूर्ण दिसते, हे पृथ्वीच्या वक्रतेवर अवलंबून असते..Surya Grahan In September: आजचे सूर्यग्रहण अद्भूत! शुभ फळे मिळविण्यासाठी कोणते विशेष उपाय करावे? वाचा एका क्लिकवर.वैज्ञानिक अन् धार्मिक महत्व कायसूर्यग्रहणांचे वैज्ञानिक मूल्य खूप मोठे आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, त्यांनी खगोलशास्त्रज्ञांना सूर्याच्या कोरोनाचा अभ्यास करण्यास, आइन्स्टाईनच्या सापेक्षतेच्या सिद्धांताची चाचणी करण्यास आणि सौर ज्वाला शोधण्यास मदत केली आहे. आजही, संशोधक सूर्याच्या चुंबकीय क्षेत्र आणि वातावरणाबद्दल दुर्मिळ डेटा गोळा करण्यासाठी ग्रहणांचा वापर करतात..भारतात सूर्यग्रहणाचे आध्यात्मिक महत्त्व आहे. पारंपारिकपणे, लोक ग्रहणाच्या वेळी खाणे, स्वयंपाक करणे किंवा नवीन कामे सुरू करणे अशुभ मानले जाते. त्याऐवजी, प्रार्थना, मंत्र जप आणि ध्यान यांना प्रोत्साहन दिले जाते. जरी या पद्धती सांस्कृतिक श्रद्धेतून निर्माण झाल्या असल्या तरी, त्या घटनेच्या वैज्ञानिक समजुतीशी सहअस्तित्वात आहेत. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.