विद्यानंद बापटांपूर्वी नारायण पेठेतील ‘PIL मॅन’ DJ विरोधात लढला होता! सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलेला लढा

पुण्यात गणेशोत्सव म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात ते आकर्षक गणपती मंडप, रोषणाई, ढोल-ताशांचा गजर, मिरवणुका आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेला उत्सव... पुण्याचा गणेशोत्सव जितका प्रसिद्ध, तितकाच त्याच्या बदलत्या स्वरूपावरून होणारा वादही जुना आहे. आज डिजेचा आवाज, मोठमोठे मंडप आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून विद्यानंद बापट चर्चेत आहेत. पण पुण्यात या प्रश्नांवर आवाज उठवणारे ते पहिलेच व्यक्ती नव्हते..आजपासून जवळपास तीन दशकं मागे गेलं, तर पुण्यातील गणेशोत्सवाच्या याच प्रश्नावर न्यायालयाची पायरी चढलेलं एक नाव समोर येतं, ते म्हणजे अरविंद श्रीधर घाटपांडे.... त्यामुळे या वादाचा इतिहास जाणून घेण महत्त्वाचं आहे...पेठेत राहणारे अरविंद घाटपांडे या पुणेकराची ओळख पुढे ‘पीआयएल मॅन’ अशी झाली. त्यांच्या न्यायालयीन लढ्यांमध्ये गणेशोत्सव, मंडप, DJ आणि नागरिकांना होणारा त्रास हे मुद्देही असायचे...त्यांचा लढा सुरू होतो १९९५ पासून....त्या काळात पुण्यात गणेशोत्सवाची तयारी सुरू झाली की शहरातील अनेक रस्त्यांवर मंडप उभे राहायचे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, त्यात स्पीकरचा आवाज... होताच.. उत्सवाचा आनंद एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला या आवाजाचा आणि वाहतुकीच्या समस्येचा त्रास सहन करणारे नागरिक होते... याच पार्श्वभूमीवर अरविंद घाटपांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपांमुळे रस्त्यावरील वाहतुकीला होणारा अडथळा आणि स्पिकरच्या वापरामुळे नागरिकांना होणारा त्रास, या मुद्द्यांवर त्यांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी थेट पुण्याचे पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पुणे महापालिका आणि महापालिका आयुक्त यांना प्रतिवादी केलं... त्यामुळे कायदेशीर रित्या घाटपांडे प्रशासनाला नडले होते...जसे आज विद्यानंद बापट सांगतात ते गणेशोत्सवाच्या विरोधात नाहीत तसेच त्यावेळी घाटपांडे यांनी देखील ते गणेशोत्सवाच्या विरोधात नसल्याचं म्हटलं होतं त्यामुळे... त्यांचा मुद्दा काय होता हे महत्त्वाचं आहे... गणेशोत्सव साजरा करा, पण त्याचा त्रास शांतताप्रिय नागरिकांना होऊ नये आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका होती..पुण्यातील आधीच अरुंद असलेले रस्ते गणेशोत्सवाच्या काळात मंडपांनी व्यापले जातात, त्यामुळे नागरिकांच्या ये-जा करण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्याचबरोबर वेळी-अवेळी वाजणाऱ्या स्पिकरमुळे वृद्ध, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींना त्रास होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.गणेशोत्सवाच्या काळात वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या मंडपांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली होती.याचिकेचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला नाही. पण एका अर्थाने पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नागरिकांच्या हक्कांचा प्रश्न न्यायालयीन चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला होता... त्यानंतर पुढच्या वर्षी म्हणजेच १९९६ मध्ये स्पिकरचा मुद्दा आणखी ठळकपणे समोर आला. गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवाच्या काळात मोठ्या आवाजात ध्वनिवर्धक लावले जात असल्यामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याच्या तक्रारी न्यायालयात पोहोचल्या. विद्यार्थी, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा मांडण्यात आला. ध्वनिप्रदूषणाचे मानवी आरोग्यावर परिणाम होतात, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले...या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने उत्सवांच्या काळात स्पिकरचा वापरावरील निर्बंध काटेकोरपणे लागू करण्याचे आदेश दिले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो म्हणून निर्बंधांची अंमलबजावणी करता येत नाही, अशी भूमिका सरकार आणि पोलिसांकडून मांडण्यात आली होती. मात्र, त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा सांगून सरकार आणि पोलिसांनी आपली जबाबदारी झटकू नये, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.या याचिकेचे अर्जदार डॉ. यशवंत ओक आणि इतर होते. त्यामुळे हा लढा अरविंद घाटपांडे यांचाच होता, असा दावा करता येणार नाही. मात्र त्याच काळात घाटपांडे यांनीही गणेशोत्सवातील मंडप आणि ध्वनिवर्धकांच्या प्रश्नावर न्यायालयीन मार्ग स्वीकारला होता..Pune E Bike Taxi: पुणेकरांसाठी गुड न्यूज! उबर-रॅपिडोच्या ई-बाइक टॅक्सीला वाट मोकळी? आरटीओकडे परवानगीसाठी अर्ज.या प्रकरणानंतर अरविंद घाटपांडे यांची न्यायालयीन सक्रियता वाढत होती. सार्वजनिक प्रश्नांवर जनहित याचिका दाखल करणं ही त्यांची ओळख बनू लागली. लाऊडस्पीकर, सार्वजनिक कार्यक्रम, वाहतूक आणि नागरिकांना होणारा त्रास अशा विविध मुद्द्यांवर ते सतत न्यायालयात जात होते. १९९७ पर्यंत त्यांची ओळख ‘PIL Man’ म्हणून होऊ लागली होती.त्यावेळी एका वृत्तपत्राच्या मुलाखतीत ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जनहित याचिका का दाखल करतात, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर प्रसिद्धीसाठी नव्हे, तर सार्वजनिक प्रश्न न्यायालयासमोर नेण्यासाठी आपण हे करतो, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांच्या या आक्रमक न्यायालयीन भूमिकेमुळे अनेक सरकारी संस्था, अधिकारी आणि राजकीय व्यक्ती त्यांच्या निशाण्यावर होते... आणि त्यामुळे विरोधही झाला...गणेशोत्सवाशी संबंधित न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर हा विरोध थेट त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचला. क्रांतीसेनेच्या सुमारे वीस कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घरात जाऊन निषेध व्यक्त केला होता. त्यांच्या तोंडाला काळे फासण्यात आलं होतं आणि घरावर निषेधाच्या घोषणा लिहिण्यात आल्या होत्या...म्हणजेच गणेशोत्सवातील मंडप आणि ध्वनिवर्धकांचा प्रश्न हा केवळ न्यायालयीन कागदपत्रांपुरता मर्यादित राहिला नव्हता. त्यावरून रस्त्यावरही प्रतिक्रिया उमटत होत्या. पुढे अरविंद घाटपांडे यांची कहाणी केवळ गणेशोत्सवाच्या लढ्यापुरती मर्यादित नव्हती..त्यांच्या नावाभोवती काही वाद आणि गुन्हेगारी आरोपही त्या काळात समोर आले. काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर खंडणीचे आरोप झाले आणि पोलिसांनी त्यांना अटकही केली होती. तसंच फसवणूक आणि चेक बाऊन्सशी संबंधित प्रकरणांतही त्यांच्यावर आरोप झाले...या सगळ्याच्या काही वर्षांनंतर, २००२ मध्ये गणेशोत्सवातील स्पिकरचा प्रश्न पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. गणेशोत्सवात रात्री बारापर्यंत स्पिकर वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा राज्य सरकारचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत स्पिकर वापरण्यावरील निर्बंध लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले.याचा परिणाम सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव मंडळांवरही झाला. रात्री दहानंतर स्पिकर वापरून कार्यक्रम घेण्यावर निर्बंध आले. मंदिरातील भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाह समारंभ आणि इतर ठिकाणीही या नियमांचा परिणाम होणार असल्याचे त्या काळातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.आज जवळपास तीन दशकांनंतर पुण्यात पुन्हा त्याच प्रश्नांची चर्चा होतेय. फरक एवढाच की, त्या वेळी स्पिकर हा मुख्य मुद्दा होता; आज त्याच चर्चेत डिजे, मोठे स्पीकर, ढोल-ताशा आणि वाढत्या आवाजाची भर पडली. त्या वेळी रस्त्यावर उभे राहणारे मंडप आणि त्यातून होणारी वाहतूक कोंडी हा प्रश्न होता; आजही गणेशोत्सवाच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांचा वापर आणि मंडपांचा आकार यावरून चर्चा होते..आणि त्या वेळी न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्या पुणेकरांमध्ये अरविंद श्रीधर घाटपांडे हे एक नाव होते. आज विद्यानंद बापट या प्रश्नांवरून चर्चेत आहेत. पण पुण्याच्या गणेशोत्सवाचा हा वाद अचानक आज निर्माण झालेला नाही. गणपतीचा उत्सव मोठा होत गेला, त्याचबरोबर त्याच्याभोवतीचे प्रश्नही मोठे होत गेले.उत्सवाचा अधिकार एका बाजूला आणि नागरिकांच्या शांततेचा, वाहतुकीचा आणि सार्वजनिक जागेचा अधिकार दुसऱ्या बाजूला या दोन टोकांमधला समतोल साधण्याचा प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. म्हणूनच आज पुण्यात गणेशोत्सवातील डिजेच्या आवाजावरून चर्चा सुरू असताना, इतिहासाची काही पानं उलटली की जवळपास तीन दशकांपूर्वी न्यायालयाच्या दारात पोहोचलेला तोच प्रश्न तितकाच जिवंत आहे....Pune Crime : पुण्यात संतापजनक घटना ! पोटच्या मुलांनीच वृद्ध आई-वडिलांना जमिनीसाठी भररस्त्यात दांडक्याने केली मारहाण, घटनेचा Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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