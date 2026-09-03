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विद्यानंद बापटांपूर्वी नारायण पेठेतील ‘PIL मॅन’ DJ विरोधात लढला होता! सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलेला लढा

Vidyanand Bapat and the Old Pune Ganeshotsav Debate : विद्यानंद बापटांपूर्वी पुण्यातील गणेशोत्सवातील मंडप, ध्वनिवर्धक आणि ध्वनिप्रदूषणाविरोधात न्यायालयीन लढा देणारे ‘PIL मॅन’ अरविंद घाटपांडे यांची कहाणी.
Arvind Ghatpande, known as a prominent PIL petitioner in Pune, raised legal objections over Ganeshotsav mandaps, loudspeakers, noise pollution and traffic-related public inconvenience

Arvind Ghatpande, known as a prominent PIL petitioner in Pune, raised legal objections over Ganeshotsav mandaps, loudspeakers, noise pollution and traffic-related public inconvenience

esakal

Sandip Kapde
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पुण्यात गणेशोत्सव म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात ते आकर्षक गणपती मंडप, रोषणाई, ढोल-ताशांचा गजर, मिरवणुका आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेला उत्सव... पुण्याचा गणेशोत्सव जितका प्रसिद्ध, तितकाच त्याच्या बदलत्या स्वरूपावरून होणारा वादही जुना आहे. आज डिजेचा आवाज, मोठमोठे मंडप आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून विद्यानंद बापट चर्चेत आहेत. पण पुण्यात या प्रश्नांवर आवाज उठवणारे ते पहिलेच व्यक्ती नव्हते.

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