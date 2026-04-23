Healthy Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्याला द्या एकदम हटके ट्विस्ट – काही मिनिटांत बनवा क्रिमी, क्रंची आणि एनर्जीने भरलेला पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट!

नाश्ता हा दिवसाची खरी "एनर्जी स्टार्ट" असतो, पण रोजचं तेच तेच खाणं कंटाळवाणं वाटायला लागतं ना? अशावेळी थोडा ट्विस्ट दिला तर साधा नाश्ताही खास होऊ शकतो. फ्रेंच टोस्ट आपण सगळ्यांनी कधी ना कधी खाल्ला असेल, पण त्यात जर creamy, nutty आणि प्रोटीनने भरलेलं पीनट बटर आलं तर त्याची चव एकदम गेमचेंजर होते!चला तर मग, काही मिनिटांत होणारा हा झटपट आणि स्वादिष्ट पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट कसा बनवायचा ते पाहूया.साहित्यब्रेडच्या 4 स्लाइस2 टेबलस्पून पीनट बटर2 अंडी1/4 कप दूध1 टीस्पून साखर1/4 टीस्पून व्हॅनिला इसेंस (ऐच्छिक)चिमूटभर दालचिनी पावडर (ऐच्छिक)1 टेबलस्पून बटर किंवा तेल (तळण्यासाठी).कृतीसर्वात आधी एका भांड्यात अंडी, दूध, साखर आणि व्हॅनिला इसेंस एकत्र घेऊन चांगलं फेटून घ्या. हे तुमचं फ्रेंच टोस्टसाठीचं बेस मिक्स तयार झालं.आता दोन ब्रेड स्लाइस घ्या आणि त्यामध्ये भरपूर पीनट बटर लावून एक सँडविच तयार करा. पीनट बटर थोडं गरम झालं की त्याची चव अजूनच मस्त लागते, त्यामुळे उदारपणे लावा.हा तयार केलेला सँडविच अंड्याच्या मिश्रणात हलकाच डुबवा. जास्त वेळ भिजवू नका, नाहीतर ब्रेड तुटू शकतो.आता पॅनमध्ये थोडं बटर किंवा तेल गरम करा आणि मध्यम आचेवर हा सँडविच दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा..सर्व्हिंग टिप्सगरमागरम फ्रेंच टोस्ट प्लेटमध्ये काढा आणि वरून थोडं मध किंवा मेपल सिरप घाला. अजून खास बनवायचं असेल तर त्यासोबत केळीचे तुकडे, स्ट्रॉबेरी किंवा थोडे अक्रोड घालू शकता. चव आणि पौष्टिकता दोन्ही वाढतात!