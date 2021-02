ताबडतोब घरी बनवा अफगाणी चिकन टिक्का बनवा, रेसिपी इथे जाणून घ्या.

मांसाहारी लोकांमध्ये चिकन टिक्का हा एक आवडता आवडता पदार्थ आहे, केवळ त्याच्या आवडीच्या चवमुळेच नव्हे तर विविधता देखील. चीजपासून चिकन आणि अगदी मासे पर्यंत, टिक्काने प्रत्येक पार्टी आणि रेस्टॉरंटच्या मेनूमध्ये अशा प्रकारे प्रवेश केला आहे. मांसाहारी लोकांमध्ये चिकन टिक्का हा एक आवडता आवडता पदार्थ आहे, केवळ त्यांच्या आवडीनिवडी चवीमुळेच नव्हे तर विविधता देखील!

क्रीमी मलाई चिकन टिक्का आणि पिपरी मिरची टिक्कापासून ते मसालेदार आचारी चिकन टिक्का पर्यंत, असे बरेच पर्याय आहेत की कोणीही त्याला शोधू शकेल! आणि कदाचित लोकप्रिय टिकापैकी एक अफगाणी चिकन टिक्का असावा. अफगाणी डिश लिप-स्मॅकिंग मसाले आणि औषधी वनस्पतींसाठी ओळखली जाते, ज्यात त्यांच्या डिशेसमध्ये मांस आणि वेजी असतात आणि हे चिकन टिक्का वेगळे नाही. काय वेगळं बनवते या रेसिपीमध्ये बियाणे आणि नटांची जोड म्हणजे काजू, टरबूज आणि खसखस ​​यासारख्या मसाल्यांना चव देऊन वेगळा स्वाद देतो. नट देखील या टिक्का रेसिपीच्या ज्वलंत मसालांमध्ये संतुलन ठेवतात आणि ते हलके मसालेदार, सुवासिक बनवतात. जे काही पुदीना सॉस, कांद्याची रिंग आणि लिंबाचा रस तयार करतात. अफगाणी चिकन टिक्का कसा बनवायचा:

या कोंबडीच्या टिक्का रेसिपीची सर्वात चांगली गोष्ट अशी आहे की जर आपण आधीच कोंबडी तयार केली असेल तर आपण काही मिनिटांत ते शिजवू शकता! फक्त मसाला तयार करण्यासाठी आपल्याला काजू, खरबूज, खसखस, काळी मिरी आणि वेलची बारीक करावी लागेल. हे ग्राउंड मसाला मलई, लोणी आणि मीठात मिसळा आणि चिकनचे तुकडे मिसळा, कट करा. चिकनचे तुकडे चिकटून मारिनेटच्या खोलीत प्रवेश करतात. ते तासांपर्यंत मॅरीनेट होऊ द्या आणि नंतर ते ग्रील करा. आपल्याकडे घरात इलेक्ट्रिक ग्रिल किंवा ओव्हन नसल्यास आपण ओव्हन किंवा मायक्रोवेव्ह देखील वापरू शकता. संपादन - विवेक मेतकर, अकोला

