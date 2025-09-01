Aloo Toasts Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा चविष्ट आलू टोस्ट, लगेच नोट करा रेसिपी

आलू टोस्ट ही एक झटपट आणि चविष्ट रेसिपी आहे जी सकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम आहे. बटाट्याच्या मसालेदार मिश्रणाने बनवलेले हे टोस्ट खमंग आणि कुरकुरीत असतात. घरातील सर्वांना आवडणारे हे टोस्ट ऊर्जा देणारे असून, तुमचा दिवस उत्साहाने सुरू करण्यासाठी उपयुक्त आहेत..Quick aloo toast recipe for breakfast: सकाळी नाश्त्यासाठी काहीतरी झटपट, चविष्ट आणि पौष्टिक बनवायचे असेल, तर आलू टोस्ट हा उत्तम पर्याय आहे. ही रेसिपी अत्यंत सोपी असून, कमी वेळेत तयार होते आणि घरातील सर्वांना आवडते. बटाट्याच्या मसालेदार मिश्रणाने बनवलेले हे टोस्ट खमंग आणि कुरकुरीत असतात, जे मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या पसंतीस उतरतात. आलू टोस्ट बनवण्यासाठी बटाटे, ब्रेड, कांदा, मसाले आणि थोडेसे चीज यासारख्या रोजच्या स्वयंपाकघरातील सामग्रीच लागतात. हा नाश्ता केवळ चवदारच नाही, तर ऊर्जेने भरपूर असतो, ज्यामुळे तुमचा दिवस उत्साहाने सुरू होतो. विशेष म्हणजे, ही रेसिपी तुमच्या आवडीनुसार मसालेदार किंवा सौम्य करता येते. सकाळच्या व्यस्त वेळेत किंवा सायंकाळच्या चहासोबत खायला हा पदार्थ उत्तम आहे. चला, या आलू टोस्टची सोपी आणि झटपट रेसिपी..आलू टोस्ट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यवाफवलेला बटाटाचिली पावडरमीठओवाहिंगकस्तुरी मेथीबारीक चिरलेली कोथिंबीरतेलब्रेड.आलू टोस्ट बनवण्याची कृतीआलू टोस्ट बनवण्यासाठी सर्वात आधी वाफवलेला बटाटा, चिली पावडर, मीठ, ओवा, हिंग कस्तुरी मेथी, बारीक चिरलेली कोथिंबीर चांगले मिसळा. नंतर ब्रेडवर हे सारण लावावे. नंतर फ्रायपॅनवर तेल टाका. नंतर गरम झाल्यावर चांगले भाजून घ्यावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.