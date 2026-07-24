Ashadhi Ekadashi 2026: साबुदाणा भिजवायला विसरलात? न भिजवता बनवा उपवासाचे क्रिस्पी मेदूवडे!

Crispiest Upvas Vada Ever!: आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने अनेक घरांमध्ये उपवास धरला जातो. उपवासाला नेहमीची साबुदाणा खिचडी, वरीचा भात किंवा बटाट्याची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल, तर या वेळी काहीतरी नवीन आणि चविष्ट ट्राय करा. घरच्या घरी अगदी कमी साहित्यात तयार होणारे उपवासाचे कुरकुरीत मेदूवडे हा एक उत्तम पर्याय आहे.विशेष म्हणजे यासाठी साबुदाणा आधीच भिजवून ठेवण्याची अजिबात गरज नाही. हे वडे खोबऱ्याची ओली चटणी किंवा शेंगदाण्याच्या आमटीसोबत अप्रतिम लागतात आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतात..लागणारे आवश्यक साहित्यभगर: १ कपसाबुदाणा: २ ते ३ चमचे (कच्चा)उकडलेला बटाटा: १ (किसून घेतलेला)पाणी: २ कपदही: २ ते ३ चमचेभाजलेल्या दाण्यांचे कूट: ४ चमचेहिरवी मिरची पेस्ट: अर्धा चमचाओले खोबरे - १ चमचा पेस्टमीठ: चवीनुसारतेल: तळण्यासाठी.Ashadhi Ekadashi Special: १५ मिनिटांत बनवा कुरकुरीत आणि चटपटीत 'उपवासाची कचोरी'!.कृती: मेदूवडे बनवण्याची सोपी पद्धतपीठ तयार करणे:सर्वात आधी १ कप भगर आणि २-३ चमचे कच्चा साबुदाणा मिक्सरच्या भांड्यात एकत्र दळून बारीक पीठ करून घ्या.मिश्रण शिजवून घेणे:गॅसवर कढई ठेवून त्यात २ कप पाणी उकळत ठेवा. पाण्यात चवीनुसार मीठ घाला. पाणी उकळल्यानंतर त्यात मिक्सरमध्ये दळलेले भगर-साबुदाण्याचे पीठ घाला आणि चमचाने नीट एकजीव करून घ्या. हे मिश्रण शिजून घट्ट होईपर्यंत परता.पीठ मळणे:हे शिजलेले घट्ट मिश्रण थोडे थंड झाल्यावर एका भांड्यात काढा. त्यात किसलेला उकडलेला बटाटा, दाण्याचे कूट, हिरवी मिरची पेस्ट,ओल्या खोबऱ्याची पेस्ट आणि २ ते ३ चमचे दही टाका. हाताला थोडे तेल लावून सर्व जिन्नस एकत्र मळून घ्या..वड्यांना आकार देणे:मळलेल्या पिठाचे लहान गोळे तयार करा. त्यांना मेदूवड्यासारखा गोल आकार देऊन मध्यभागी छिद्र पाडा.तळणे:कढईत तेल चांगले गरम करा. तयार वडे तेलात सोडून दोन्ही बाजूने छान खमंग आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.गरमागरम आणि खमंग उपवासाचे मेदूवडे सर्व्ह करण्यासाठी तयार आहेत!.Farali Chilla: संकष्टी चतुर्थी स्पेशल! 15 मिनिटांत बनवा कुरकुरीत फराळी चिला; खिचडी आणि वडा खाण्याचा कंटाळा येईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.