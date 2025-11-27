Beetroot Burger Recipe: सकाळी नाश्त्यात घरच्या घरी 'बीट बर्गर' ट्राय केलात का? लगेच लिहून घ्या रेसिपी

Beetroot Burger Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी हेल्दी, रंगीत आणि स्वादिष्ट खायची इच्छा असेल तर घरच्या घरी बनवलेला बीट बर्गर तयार करु शकता. बीटमध्ये आयर्न, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे हा बर्गर केवळ चविष्टच नाही तर पौष्टिकही ठरतो. खास करून मुलांना बीट आवडत नसेल तर हा रंगीत बर्गर त्यांना नक्कीच आकर्षित करतो. बाजारातील फास्टफूडपेक्षा हा हेल्दी आहे. हा बर्गर सकाळच्या नाश्त्यासोबतच संध्याकाळी स्नॅक म्हणूनही सर्व्ह करता येतो. चला तर मग जाणून घेऊया बीटपासून बर्गर बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .बीट बर्गर बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यमुग डाळबीटकोथिंबीरलसूणमिरचीपाणीमीठकाळे मिरीपनीर.बीट बर्गर बनवण्याची कृतीसर्वात आधी तवा गरम करुन पनीर भाजून घ्यावे. नंतर काजू, चिली फ्लेक्स मिक्सरमध्ये बारीक करावी. नंतर भिजवलेली मुग डाळ, कोथिंबीर, हिरवी मिरची,लसूण तुकडे,बीटचे तुकडे,तिखट मीठ, पाणी टाकून चांगली पेस्ट बनवावी. नंतर इनो आणि पाणी टाकून मिक्स करावे. नंतर तवा गरम करुन छोटे बर्गर बनवावे. नंतर एका प्लेटमध्ये पहिले बर्गर ठेवा त्यावर सॉस टाका, त्यावर काकडी, टोमॅटो, पनीर,ग्रीन चटणी आणि परत बीटचा बर्गल ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.