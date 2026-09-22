Beetroot Poriyal: खवलेले खोबरे अन् खमंग फोडणी; १० मिनिटांत बनवा दाक्षिणात्य पद्धतीची बीटरूट पोरियल! पाहा सोपी रेसिपी...

Easy Beetroot Poriyal: रोजच्या जेवणात काय बनवावे असा प्रश्न पडला असेल किंवा टिफिनसाठी काहीतरी झटपट अन् आरोग्यादायी हवं असेल, तर बीटरूट पोरियल (Beetroot Poriyal) हा उत्तम पर्याय आहे. बीट आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानले जाते, पण बऱ्याचदा ते तसेच खाण्याचा कंटाळा येतो. दक्षिण भारतातील तामिळनाडू आणि केरळमध्ये 'पोरियल' किंवा 'थोरन' नावाने ओळखली जाणारी ही वाफेवरील परतलेली भाजी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते.ताजी खवलेली नारळाची चव, खमंग फोडणी आणि लिंबाचा आंबटपणा यामुळे या भाजीची चव अप्रतिम लागते. भात-सांबर असो वा गरमागरम चपाती, या सर्वांसोबत ही भाजी तोंडी लावण्यासाठी उत्तम ठरते. ही पौष्टिक रेसिपी कशी बनवायची, त्याचे साहित्य अन् कृती सविस्तर जाणून घेऊया-.साहित्य- २ मोठे बीटरूट (उकडून किंवा बारीक चिरून घेतलेले),- १/४ कप ताजे खवलेले खोबरे.- फोडणीसाठी: २ चमचे तेल, १ लहान चमचा मोहरी, १ लहान चमचा उडीद डाळ, १ चिमूट हिंग, ७ ते ८ कढीपत्ता पाने, २ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)- मसाले व चवीसाठी: १/४ चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, १/३ चमचा साखर (ऐच्छिक), १/२ लिंबाचा रस.- गार्निशिंगसाठी: १ लहान चमचा पांढरे तीळ (भाजलेले)..Champakali Recipe: गणेशोत्सवात बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी बनवा जिभेवर विरघळणारी खुसखुशीत 'चंपाकळी'! .कृतीबीटरूटची पूर्वतयारी: सगळ्यात आधी बीटरूट स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये ३ ते ४ शिट्ट्या काढून उकडून घ्या. बीट थंड झाल्यावर त्याची साले काढून त्याचे बारीक बारीक तुकडे (चौकोनी काप) करून घ्या. जर घाई असेल, तर कच्चे बीट किसून किंवा व्हेजिटेबल चॉपरमध्ये बारीक चिरूनही वापरू शकता.खमंग फोडणी देणे: एका कढईत किंवा पॅनमध्ये २ चमचे तेल गरम करा. तेल गरम झाल्यावर त्यात उडीद डाळ आणि मोहरी टाका. मोहरी तडतडल्यावर आणि डाळ हलकी सोनेरी झाल्यावर त्यात हिंग, कढीपत्ता आणि बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घालून काही सेकंद परता..बीट वाफवणे: फोडणीत हळद टाका आणि लगेचच चिरलेले बीटरूट आणि चवीनुसार मीठ घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकत्र करा. कढईवर झाकण ठेवून मंद आचेवर २ ते ३ मिनिटे भाजी छान वाफवून घ्या.खोबरे अन् लिंबाचा टच: भाजी छान वाफल्यानंतर झाकण काढून त्यात खवलेले ताजे खोबरे, थोडी साखर आणि अर्ध्या लिंबाचा रस घाला. सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा चांगले मिक्स करून घ्या आणि गॅस बंद करा.सर्व्हिंग: गॅस बंद केल्यानंतर वरून भाजलेले पांढरे तीळ भुरभुरा. तयार झालेली गरमागरम 'बीटरूट पोरियल' सांबर-भात, वरण-भात किंवा चपातीसोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा..आरोग्यदायी फायदेकमी कॅलरीज: या एका सर्व्हिंगमधून फक्त ४६ कॅलरीज मिळतात.फायबर आणि जीवनसत्त्वे: ही भाजी फायबर, व्हिटॅमिन C आणि आयर्नचा उत्तम स्रोत आहे, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होते..Shahi Tukda Recipe: सणासुदीला बनवा लज्जतदार स्वीट डिश; कुरकुरीत ब्रेड अन् केशर-रबडीयुक्त शाही तुकडा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.