Chef Kunal Kapoor: डाएट करताय पण तेच ते बेचव खाऊन कंटाळा आलाय? मग शेफ कुणाल कपूरची फायबर रिच मिलेट खिचडी आजच ट्राय करा

Healthy Indian millet recipes for diet: आजकाल धावपळीची जीवनशैली, बैठं काम आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे अनेकजण जंक फूड, फास्ट फूड किंवा इन्स्टंट पदार्थांवर अवलंबून राहतात. त्यामुळे लठ्ठपणा, पचनाच्या तक्रारी, थकवा तसेच डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आणि कोलेस्टेरॉलसारख्या समस्या वाढताना दिसतात.म्हणूनच आहारात चव आणि आरोग्य यांचा समतोल ठेवणं गरजेचं आहे. पण डाएट सुरू केलं की रोज तेच उकडलेले, बेचव पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो आणि पुन्हा जंक फूड खायची इच्छा होते. अशावेळी चविष्ट आणि हेल्दी असा पदार्थ डाएटमध्ये असेल तर डाएट पाळणं खूप सोपं होतं..याच पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर (Kunal Kapoor) यांनी एक खास फायबर-रिच मिलेट खिचडीची रेसिपी शेअर केली आहे. मिलेट्स आणि डाळींच्या मिश्रणातून बनणारी ही खिचडी शरीराला भरपूर फायबर, प्रोटीन आणि आवश्यक पोषक घटक देते. विशेष म्हणजे ही खिचडी पचायला हलकी असून वजन नियंत्रणासाठीही चांगला पर्याय ठरू शकते. चला तर मग जाणून घेऊया ही हेल्दी आणि टेस्टी मिलेट खिचडी कशी बनवायची..फायबरने भरपूर मिलेट खिचडी बनवण्यासाठीचे साहित्यराळ– ¼ कपबाजरी – ¼ कपज्वारी – ¼ कपभगर – ¼ कपधुतलेली मूग डाळ – ¼ कपमसूर डाळ – ¼ कपतूर डाळ – ½ कपहळद – ½ टीस्पूनमीठ – 1 टीस्पूनपाणी – 7 कप.फोडणीसाठी साहित्य :तूप – 3 टेबलस्पूनसुक्या लाल मिरच्या – 2हिंग – ½ टीस्पूनमोहरी – 2 टीस्पूनजिरे – 2 टीस्पूनकढीपत्ता – 1 काडीबारीक चिरलेला कांदा – ½ कपबारीक चिरलेले आले – 2 टीस्पूनबारीक चिरलेला लसूण – 1 टेबलस्पूनबारीक चिरलेली हिरवी मिरची – 1हळद – ½ टीस्पूनलाल तिखट – चवीनुसारमीठ – चवीनुसारचिरलेले टोमॅटो – 1 कपकसुरी मेथी – थोडीकोथिंबीर – सजावटीसाठीलिंबाचा रस – चवीनुसार.खिचडी बनवण्याची पद्धत- सुरुवातीला राळ, बाजरी, ज्वारी आणि भगर हे सर्व मिलेट एकत्र करून स्वच्छ धुवून घ्या.- त्यानंतर प्रेशर कुकरमध्ये हे सर्व धान्य घालून त्यात मूग डाळ, मसूर डाळ आणि तूर डाळ मिसळा. - त्यात हळद, मीठ आणि पाणी घालून कुकर बंद करा आणि 2 ते 3 शिट्ट्या होईपर्यंत शिजू द्या..- यानंतर एका कढईत तूप गरम करा. त्यात सुक्या लाल मिरच्या, हिंग, मोहरी, जिरे आणि कढीपत्ता टाका.- फोडणी तयार झाल्यावर त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून हलका सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.- त्यानंतर आले, लसूण आणि हिरवी मिरची घालून थोडेसे परता. पुढे हळद, लाल तिखट आणि चिरलेले टोमॅटो घालून मसाला चांगला मऊ होईपर्यंत शिजवा.- कुकरमधील खिचडी तयार झाल्यावर त्यात हा तयार मसाला मिसळा आणि काही मिनिटे हलक्या आचेवर उकळी येऊ द्या.- शेवटी कसुरी मेथी, कोथिंबीर आणि थोडासा लिंबाचा रस घालून खिचडी चांगली हलवा..अशाप्रकारे गरमागरम मिलेट खिचडी तयार आहे. ही खिचडी फायबर, प्रोटीन आणि इतर पोषक घटकांनी समृद्ध असल्यामुळे पचनासाठी हलकी आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जाते. चवदार असण्यासोबतच ही डिश वजन नियंत्रणात ठेवण्यासही मदत करू शकते. त्यामुळे