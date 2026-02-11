Kid Friendly Recipes: राजमा भात खाऊन कंटाळा आलाय? चवीत बदल हवा असेल तर हे 2 सोपे पदार्थ नक्की बनवा

kid friendly rajma recipes at home: राजमा चावल सर्वांनाच आवडतो, पण रोज तोच राजमा भात खाल्ल्याने तो कंटाळवाणा होतो. जर तुम्हाला त्याच पारंपारिक राजमा चावलचा कंटाळा आला असेल आणि तुम्हाला काहीतरी नवीन करून पहायचे असेल, तर ही रेसिपी तुमच्यासाठी आहे. बऱ्याचदा, राजमा चावल घरीच उरतो, किंवा आपल्याला तो त्याच पद्धतीने शिजवण्याचा कंटाळा येतो. अशावेळी, तुम्ही तुमच्या स्वयंपाकात थोडा ट्विस्ट आणू शकता आणि राजमा चावल कटलेट्स आणि राजमा चावल बनवू शकता. म्हणून, दोन्हीच्या पाककृती जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे..राजमा भात कटलेट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यउरलेला राजमा आणि भात - १ वाटीउकडलेले बटाटे - मॅश केलेले - १बारीक चिरलेला कांदा आणि हिरवी मिरचीआले-लसूण पेस्ट - १ टीस्पूनमसाले (लाल तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला, मीठ)ब्रेडक्रंब किंवा कॉर्नफ्लोअर तेल - तळण्यासाठीराजमा भात कटलेट बनवण्याची कृतीराजमातील पाणी काढून टाका आणि ते हाताने चांगले मॅश करा. शिजवलेले भात, मॅश केलेले बटाटे, चिरलेले कांदे आणि सर्व मसाले घाला. बांधणीसाठी काही ब्रेडक्रंब घाला. या मिश्रणाचे लहान टिक्की किंवा कटलेट आकार द्या. तुम्हाला आवडत असल्यास, तुम्ही त्यांना गोल करण्याऐवजी त्रिकोणी आकार देखील देऊ शकता. पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करा आणि कटलेट दोन्ही बाजूंनी सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत शॅलो फ्राय करा. पुदिन्याच्या चटणीसोबत गरमागरम सर्व्ह करा. तुमचे चविष्ट कटलेट तयार आहेत..मसालेदार राजमा भात चाट शिजवलेले राजमा आणि थंड भातबारीक चिरलेले टोमॅटो आणि काकडीगोड आणि आंबट चिंचेची चटणी - २ चमचेहिरवी चटणी - १ टीस्पूनलिंबाचा रस आणि कोथिंबीरची पानेशेव किंवा भुजियाराजमा-भात चाट कसा बनवायचा?सर्वात आधी एक मोठा मिक्सिंग बाऊल घ्या आणि त्यात राजमा आणि तांदूळ एकत्र करा. त्यात चिरलेले कांदे, टोमॅटो आणि काकडी घाला. थोडा वेळ थांबा आणि नंतर काळे मीठ, भाजलेले जिरे पावडर आणि चवीनुसार चाट मसाला घाला. चिंचेची चटणी आणि लिंबाचा रस घाला, चांगले फेटून घ्या. शेवटी, बारीक चिरलेली शेव आणि ताजी कोथिंबीरची पाने घालून सजवा. ही चाट प्रथिने समृद्ध आहे आणि लवकर तयार होते. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही शेंगदाणे देखील घालू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.