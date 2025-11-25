फूड

Healthy Oats Paratha Recipe: दिवसभराच्या एनर्जीसाठी हेल्दी नाश्ता; बनवा फायबर, प्रोटीन आणि व्हिटॅमिन्सने भरपूर ओट्स पराठा

Healthy Breakfast Recipe Ideas: दिवसभर ऊर्जा देणारा, फायबर, प्रोटीन आणि व्हिटॅमिन्सने भरलेला हेल्दी ओट्स पराठा बनवा आणि सकाळचा नाश्ता पौष्टिक करा.
Healthy Oats Paratha for Breakfast

Healthy Oats Paratha for Breakfast

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Oats Paratha Recipe: डाएट करत असताना रोज तेच तेच किंवा एकाच पद्धतीचं चव नसलेलं अन्न खाऊन प्रत्येकालाच कंटाळा येतो. तुम्हाला देखील रोज नाश्त्याला किंवा जेवणाता काय बनवू हा प्रश्न पडतोच पडतो. अशातच तुम्हाला एक हेल्दी पण टेस्टी रेसिपी सांगितली तर? तुमचं डाएट हेल्दी पण टेस्टी बनण्यासाठी नाश्त्यात बनवा परफेक्ट ओट्स पराठा.

ओट्समध्ये फायबर, प्रोटीन आणि आवश्यक पोषकतत्त्वं असतात, जे पोट भरून ठेवतात आणि अनावश्यक स्नॅकिंग कमी करतात. हा पराठा चविष्ट, पोटभरीचा आणि नैसर्गिकरीत्या वजन कमी करण्यात मदत करतो. चला लगेच रेसिपी लिहून घ्या.

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
Paratha
food news
food news in marathi
breakfast
Oats
food section
Food article
Food marathi news
Eat a balanced diet
'food
diet tips
balanced diet
Diet

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com