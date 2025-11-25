Healthy Oats Paratha Recipe: दिवसभराच्या एनर्जीसाठी हेल्दी नाश्ता; बनवा फायबर, प्रोटीन आणि व्हिटॅमिन्सने भरपूर ओट्स पराठा

Oats Paratha Recipe: डाएट करत असताना रोज तेच तेच किंवा एकाच पद्धतीचं चव नसलेलं अन्न खाऊन प्रत्येकालाच कंटाळा येतो. तुम्हाला देखील रोज नाश्त्याला किंवा जेवणाता काय बनवू हा प्रश्न पडतोच पडतो. अशातच तुम्हाला एक हेल्दी पण टेस्टी रेसिपी सांगितली तर? तुमचं डाएट हेल्दी पण टेस्टी बनण्यासाठी नाश्त्यात बनवा परफेक्ट ओट्स पराठा. ओट्समध्ये फायबर, प्रोटीन आणि आवश्यक पोषकतत्त्वं असतात, जे पोट भरून ठेवतात आणि अनावश्यक स्नॅकिंग कमी करतात. हा पराठा चविष्ट, पोटभरीचा आणि नैसर्गिकरीत्या वजन कमी करण्यात मदत करतो. चला लगेच रेसिपी लिहून घ्या..साहित्यओट्स – १ कप (पावडर करून घ्या)गव्हाचे पीठ – १/२ कपदही – २ टेबलस्पूनहिरवी मिरची – १ (बारीक चिरलेली)आले – १ टीस्पून (सोलून किसलेले)मीठ – चवीनुसारकोथिंबीर – १–२ टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)पाणी – पीठ मळण्यासाठीतूप/तेल – १–२ टेबलस्पून (शिजवण्यासाठी).Girija Oak Favorite Dish: नॅशनल क्रश गिरीजा ओकचं सीक्रेट रिव्हील! नागपूरची ही एक वडी… जिचं नाव ऐकून स्टारचंही मन हरवलं!.कृतीसर्वात आधी मिक्सरमधून ओट्सची पावडर करून घ्या. नंतर एका भांड्यात गव्हाचं पीठ, ओट्स पावडक, हिरवी मिरची, आले, मीठ आणि कोथिंबीर टाका. त्यात दही आणि थोडं पाणी घालून मऊ पीठ मळा. नंतर मळलेल्या पीठाचे छोटे गोळे तयार करा आणि तुम्हाला हवे तेवढे लहान-मोठे पराठे लाटून घ्या. आता तवा गरम करून त्यावर थोडं तूप किंवा तेल घालून पराठे दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंगाचे होईपर्यंत भाजून घ्या. पराठे तयार झाले की, गरम गरम पराठे दही किंवा आवडत्या चटणीसह सर्व्ह करा. शिवाय तुम्हाला अजून हेल्दी पराठे हवे असतील तर त्यात पालक, गाजर किंवा मटार घालून पराठा आणखी पौष्टिक बनवता येईल. तुम्हाला पराठे चटणीसोबत खायला आवडत असले तरी दह्यासोबत खाल्ल्यास पचन सुधारते. वजन कमी करायचे असेल तर सकाळी किंवा दुपारी खाणे टाळा. सकाळी नाश्त्याला हे पराठे खाल्ले तर वजन प्रभावीपणे कमी होते..Dhaba Style Egg Palak Curry: वीकेंड होईल एकदम स्पेशल... बनवा झणझणीत अन् मसालेदार ढाबा स्टाईल अंडा पालक करी.ओट्स पराठ्याचे आरोग्यदायी फायदेओट्स पराठ्यात फायबर जास्त असल्यामुळे भूक नैसर्गिकरीत्या कमी होते आणि कॅलरीचे सेवनही नियंत्रित राहते, ज्यामुळे वजन कमी करायला मदत होते. तसेच फायबरमुळे पचनसंस्था स्वच्छ राहते, ज्यामुळे पचन सुधारते. हा पराठा प्रोटीन, व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्सने समृद्ध असल्यामुळे पौष्टिक आणि ऊर्जा वाढवणारा असतो, ज्यामुळे तो हेल्दी मीलसाठी एक उत्कृष्ट पर्याय ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.