Breakfast Idea: रोजच्या नाश्त्याला कंटाळा आला? मग बनवा झटपट पावभाजी पराठा, चव लागेल अफलातून!

easy pav bhaji paratha recipe for breakfast: जर तुम्ही नाश्त्यात मसालेदार आणि पोटभर पदार्थ शोधत असाल तर पावभाजी पराठा हा एक उत्तम पर्याय आहे. बऱ्याचदा रात्री उरलेली पावभाजी पुन्हा गरम करतो, पण ती चवदार चव पराठ्यात घालल्याने आनंद द्विगुणित होतो. जर तुमच्याकडे भाजी नसेल तर तुम्ही ती तयार करून पराठा बनवू शकता. हा पराठा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. त्यात भाज्यांचे पोषण आणि बटरची अद्भुत चव एकत्र केली आहे. हे बनवायला खूप सोपे आहे. तसेच कमी वेळेत तयार होते. चला तर मग हा पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यगव्हाचे पीठ - २ कपमीठ - चवीनुसारसेलेरी - १ चिमूटभरतेल - ३ टेबलस्पूनपाणी - ¾ कप पाणीतूप - २ टेबलस्पूनआले - १ इंचहिरव्या मिरच्या - ४हिरवे वाटाणे - १ कपगाजर-1उकडलेले बटाटे - २ मध्यम आकाराचेबटर - २ टेबलस्पूनपाव भाजी मसाला-2 टेबलस्पूनलाल मिरची पावडर - १ टेबलस्पूनकोथिंबीरची लिंबाचा रस - १ टेबलस्पून.कृतीसर्वात आधी एका भांड्यात गव्हाचे पीठ, चवीनुसार मीठ, चिमूटभर ओवा, तेल आणि पाणी घालून मऊ पीठ मळून घ्या. आता ते ओल्या कापडाने झाकून काही वेळ ठेवा. दुसरीकडे, एका पॅनमध्ये तूप किंवा तूप घाला, ते गरम झाल्यावर त्यात आले, हिरवी मिरची घाला आणि एक मिनिट शिजवा. आता ताजे वाटाणे, चवीनुसार मीठ आणि पाणी घाला, झाकणाने झाकून काही वेळ शिजू द्या. आता उकडलेले बटाटे, बटर, पावभाजी मसाला, तिखट आणि चवीनुसार मीठ घालून चांगले मॅश करा. शेवटी बटर, ताजी कोथिंबीर, लिंबाचा रस घाला आणि चांगले मिसळा. ते एका ट्रेमध्ये ठेवा आणि थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवा. आता पराठे बनवण्याची तयारी करा. कणकेचा गोळा तयार करा आणि मध्यभागी एक चमचा सारण भरा. कडा बंद करा, हलके लाटून घ्या आणि तव्यावर ठेवा आणि दोन्ही बाजूंनी सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत भाजावे. आता चटणी-टोमॅटो चटणीसोबत गरमागरम सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.