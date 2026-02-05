फूड

Breakfast Idea: रोजच्या नाश्त्याला कंटाळा आला? मग बनवा झटपट पावभाजी पराठा, चव लागेल अफलातून!

easy pav bhaji paratha recipe for breakfast: अनेकदा तुम्ही नाश्त्यात बटाटा, फुलकोबी किंवा मुळ्याचे पराठे खाल्ले असेल. परंतु जर तुम्हाला आज काहीतरी वेगळे आणि मसालेदार हवे असेल तर तुम्ही पावभाजी पराठा बनवण्याचा प्रयत्न करू शकता.
Breakfast Idea: रोजच्या नाश्त्याला कंटाळा आला? मग बनवा झटपट पावभाजी पराठा, चव लागेल अफलातून!

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

easy pav bhaji paratha recipe for breakfast: जर तुम्ही नाश्त्यात मसालेदार आणि पोटभर पदार्थ शोधत असाल तर पावभाजी पराठा हा एक उत्तम पर्याय आहे. बऱ्याचदा रात्री उरलेली पावभाजी पुन्हा गरम करतो, पण ती चवदार चव पराठ्यात घालल्याने आनंद द्विगुणित होतो. जर तुमच्याकडे भाजी नसेल तर तुम्ही ती तयार करून पराठा बनवू शकता. हा पराठा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. त्यात भाज्यांचे पोषण आणि बटरची अद्भुत चव एकत्र केली आहे. हे बनवायला खूप सोपे आहे. तसेच कमी वेळेत तयार होते. चला तर मग हा पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
food recipe
food news
food news in marathi
food culture
food tips
food section
Food marathi news

Related Stories

No stories found.