Creamy Greek Yogurt Sandwich Recipe: नेहमीचं ब्रेड-बटर किंवा साधं भाज्यांचं सॅंडविच कंटाळवाणं वाटतंय? मग तयार करा एक असं सॅंडविच जे दिसायलाही आकर्षक आहे आणि चवीलाही भन्नाट! कोबी, काकडी, अॅव्हकाडो आणि पुदिन्याच्या कॉम्बिनेशनने तयार झालेलं हे सॅंडविच तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी एकदम फ्रेश आणि हेल्दी पर्याय आहे, कारण हे बनवायला अगदी सोपं आहे. कुरकुरीत भाज्या, क्रीमी ड्रेसिंग आणि चविष्ट मसाल्याचं हे सॅंडविच एकदा नक्की ट्राय करा!.साहित्यसलाडसाठी :१ कप बारीक चिरलेला हिरवा कोबी१ कप बारीक चिरलेली काकडी२ स्प्रिंग अनियन (हिरवा आणि पांढरा भाग) बारीक चिरून½ कप बारीक चिरलेली शिमला मिरचीड्रेसिंगसाठी :½ कप दही१ पिकलेलं अॅव्हकाडो (साल आणि बियाणं काढून)¼ कप ताज्या पुदिन्याच्या पानं२ टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव्ह ऑईल२–३ लहान लसूण पाकळ्या (बारीक चिरलेल्या)चवीनुसार मीठ आणि मिरीसॅंडविचसाठी :६ ब्रेड स्लाइस.कृतीड्रेसिंग तयार करा – मिक्सरमध्ये दही, अॅव्हकाडो, पुदिना, ऑलिव्ह ऑईल, लसूण, मीठ आणि मिरी घालून मऊसूत पेस्ट तयार करा.सलाड बनवा – एका मोठ्या भांड्यात कोबी, काकडी, स्प्रिंग अनियन आणि शिमला मिरची एकत्र करून त्यात वरचं तयार केलेलं ड्रेसिंग मिक्स करा.सॅंडविच तयार करा – ब्रेडच्या स्लाइसवर हे मिश्रण लावा. दुसरा स्लाइस ठेवून सॅंडविच बंद करा. इच्छेनुसार टोस्ट करा किंवा तसेच थंड सर्व्ह करा.