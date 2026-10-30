फूड

Cheesy Tomato Eggs: टोमॅटो, अंडी आणि चीझचा भन्नाट कॉम्बो! नाश्त्यासाठी ट्राय करा झटपट एग्ज टोस्ट

सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी चटपटीत आणि चविष्ट बनवायचे आहे? मग टोमॅटो, अंडी आणि चीझपासून तयार होणारी चीझी टोमॅटो एग्ज टोस्ट रेसिपी नक्की ट्राय करा.
Cheesy Tomato Eggs Recipe

Cheesy Tomato Eggs Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सकाळच्या नाश्त्यासाठी रोज तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला आहे? मग टोमॅटोचा आंबट-गोड स्वाद, मसाल्यांचा झणझणीत तडका, अंड्यांचा मऊसर पोत आणि वितळलेल्या चीझची चव असलेली चीझी टोमॅटो एग्ज टोस्ट रेसिपी नक्की ट्राय करा. ही रेसिपी बनवायला सोपी असून कमी वेळेत पोटभरीचा नाश्ता तयार करता येतो. कुरकुरीत टोस्टवर हे चीझी अंड्यांचे मिश्रण सर्व्ह करा आणि दिवसाची सुरुवात चविष्ट करा!

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