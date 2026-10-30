Cheesy Tomato Eggs: टोमॅटो, अंडी आणि चीझचा भन्नाट कॉम्बो! नाश्त्यासाठी ट्राय करा झटपट एग्ज टोस्ट

सकाळच्या नाश्त्यासाठी रोज तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला आहे? मग टोमॅटोचा आंबट-गोड स्वाद, मसाल्यांचा झणझणीत तडका, अंड्यांचा मऊसर पोत आणि वितळलेल्या चीझची चव असलेली चीझी टोमॅटो एग्ज टोस्ट रेसिपी नक्की ट्राय करा. ही रेसिपी बनवायला सोपी असून कमी वेळेत पोटभरीचा नाश्ता तयार करता येतो. कुरकुरीत टोस्टवर हे चीझी अंड्यांचे मिश्रण सर्व्ह करा आणि दिवसाची सुरुवात चविष्ट करा!.साहित्यटोमॅटो – २अंडी – ३चीझ – आवडीनुसारतेल – आवश्यकतेनुसारमीठ – चवीनुसारहळद – १/४ चमचाकाळी मिरी पावडर – १/४ चमचाजिरेपूड – १/४ चमचालाल तिखट – १/२ चमचाकोथिंबीर – बारीक चिरलेलीब्रेड स्लाइस – २ ते ३.Chilly Garlic Idli Recipe: लसणाचा ठसका आणि आंबट-गोड चव! उरलेल्या इडलीपासून बनवा चटपटीत 'चिली गार्लिक इडली'!.कृती1. टोमॅटो शिजवून घ्या: सर्वप्रथम पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करा. त्यात टोमॅटोचे गोल काप करून ठेवा. टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवा. त्यानंतर त्याची साल काढून टोमॅटो चमच्याने किंवा काट्याने मॅश करून घ्या.2. मसाले मिसळा: आता मॅश केलेल्या टोमॅटोमध्ये मीठ, हळद, काळी मिरी पावडर, जिरेपूड आणि लाल तिखट घाला. सर्व मसाले टोमॅटोमध्ये व्यवस्थित मिसळून घ्या. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मसाल्यांचे प्रमाण कमी-जास्त करू शकता..3. अंडी घाला: तयार टोमॅटोच्या मिश्रणात तीन अंडी फोडून घाला. अंडी आणि टोमॅटोचे मिश्रण एकत्र करून अंडी पूर्णपणे शिजेपर्यंत मंद आचेवर शिजवा.4. चीझ आणि कोथिंबीर घाला: आता त्यावर किसलेले किंवा तुकडे केलेले चीझ घाला. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर पसरवा. पॅनवर झाकण ठेवून चीझ वितळेपर्यंत काही मिनिटे शिजवा..Sprouts Thalipeeth: मोड आलेली कडधान्यं आणि गव्हाचं पीठ, कमी साहित्यात बनवा पौष्टिक थालीपीठ; मुलांच्या डब्यासाठीही उत्तम!.5. टोस्टसोबत सर्व्ह करा: ब्रेड स्लाइस तव्यावर किंवा टोस्टरमध्ये कुरकुरीत भाजून घ्या. त्यावर तयार केलेले चीझी टोमॅटो एग्जचे मिश्रण ठेवा आणि गरमागरम सर्व्ह करा.टिपचीझ अधिक चांगल्या प्रकारे वितळण्यासाठी पॅनवर झाकण ठेवा. तसेच, ब्रेड कुरकुरीत राहण्यासाठी अंड्यांचे मिश्रण तयार झाल्यावर लगेच टोस्टवर वाढा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.