Children's Diet: ६ व्या महिन्यापासूनच बाळाला अंडी देणं का ठरेल फायदेशीर ?

Safe Way to Start Eggs: लहान मुलांना अंडी कधीपासून खायला द्यावीत, याबद्दल पालकांच्या मनात अनेक प्रश्न असतात. काही जण बाळ १ ते ३ वर्षांचे झाल्यावर अंडी देण्याचा विचार करतात. मात्र, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका ऑस्ट्रेलियन संशोधनाने हा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलून टाकला आहे. 'जामा पेडियाट्रिक्स' या नामांकित मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार, वयाच्या पहिल्या किंवा तिसऱ्या वर्षाऐवजी सहाव्या महिन्यापासूनच बाळाच्या आहारात अंड्याचा समावेश केल्यास, त्यांना भविष्यात होणाऱ्या अंड्याच्या अॅलर्जीचे प्रमाण १२ टक्क्यांहून अधिक कमी होऊ शकते. आहाराच्या नियमात बदल करून मुलांमधील अॅलर्जी कमी करता येते, हे सिद्ध करणारा हा जगातील पहिलाच मोठा अभ्यास ठरला आहे..'एक्झिमा' असलेल्या मुलांसाठी जास्त फायदेशीरज्या लहान मुलांना आधीपासूनच 'एक्झिमा' (त्वचेचा आजार) सारखा त्रास आहे, त्यांना अंड्याची अॅलर्जी होण्याचा धोका जास्त असतो. नव्या संशोधनानुसार, अशा संवेदनशील मुलांमध्ये हा धोका १२ टक्क्यांनी घटला, तर कोणत्याही लक्षणांशिवाय असणाऱ्या सामान्य मुलांमध्ये हा धोका २ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले.शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, लहान वयातच (६ ते ८ महिने) अशा अन्नपदार्थांची ओळख शरीराला करून दिल्यास, वाढत्या वयात अॅलर्जी निर्माण होण्याऐवजी मुलांचे शरीर हे पदार्थ सहज पचवायला शिकते..Children Diet : लहान मुलांच्या आहारात हे ३ महत्त्वपूर्ण घटक आवश्यक! जाणून घ्या कोणते?.अंडी देताना पालकांनी घ्यायची काळजी (योग्य पद्धत)सुरुवात पिवळ्या बलकाने करा: अंड्याच्या पांढऱ्या भागात अॅलर्जी वाढवणारी प्रथिने जास्त असतात. त्यामुळे सुरुवातीला (साधारण ६ ते ८ महिन्यांच्या काळात) केवळ अंड्याचा पिवळा बलक देणे सुरक्षित मानले जाते. बाळाला १२ महिने पूर्ण झाल्यावरच पांढरा भाग सुरू करावा.घाई करू नका: ज्या कुटुंबात आधीपासून अॅलर्जीचा इतिहास आहे, त्यांनी बाळाला अंडी देताना खूप सावकाश आणि टप्प्याटप्प्याने सुरुवात करावी.पूर्ण शिजवलेले अन्न द्या: संसर्ग आणि अॅलर्जी टाळण्यासाठी अंडी पूर्णपणे उकडलेली किंवा व्यवस्थित शिजवलेली असावीत. मुलांना कच्चे किंवा अर्धवट शिजवलेले (हाफ फ्राय) अंडे देणे पूर्णपणे टाळावे..बाळाच्या विकासासाठी अंड्याचे फायदेएका अंड्यामध्ये १३ महत्त्वाची जीवनसत्वे आणि उच्च दर्जाची प्रथिने असतात.मेंदूचा विकास: अंड्याच्या पिवळ्या बलकात 'कोलाइन' आणि 'कोलेस्ट्रॉल' असते, जे बाळाच्या मेंदूच्या वाढीसाठी आणि तीक्ष्णतेसाठी आवश्यक आहे.रोगप्रतिकारक शक्ती: अंड्यामध्ये असणारे कॅल्शियम, सेलेनियम आणि झिंक रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.नवीन पेशींची निर्मिती: शारीरिक वाढीसाठी लागणाऱ्या नवीन पेशींच्या उत्पादनात अंड्यातील 'फोलेट' हा घटक मोलाची भूमिका बजावतो.प्रत्येक बाळाची पचनशक्ती वेगळी असते. अंडी खाल्ल्यानंतर बाळाला उलटी, पोटदुखी, अपचन किंवा खोकला असा त्रास झाल्यास ती अंड्याची अॅलर्जी असू शकते. अशी कोणतीही लक्षणे दिसल्यास अंडी देणे त्वरित थांबवून डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..मध्यान्ह भोजनात मुलांना अंडी देण्याची सुरुवात कुणी आणि कधी केली? जाणून घ्या इतिहास....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.