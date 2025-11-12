फूड

Chilli Cheese Paneer Toast: सकाळी ऑफिसला जायची घाई आहे? मग ट्राय करा 'ही' झटपट चिली चिझ पनीर टोस्ट रेसिपी

Morning Breakfast Recipe: ही रेसिपी केवळ 10-15 मिनिटांत तयार होते आणि टी-टाईम स्नॅक किंवा सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठीसुद्धा उत्तम पर्याय ठरते.
पुजा बोनकिले
Chilli Cheese Paneer Toast: सकाळचा नाश्ता नेहमीच पौष्टिक असावा असे सर्वांनाच वाटते. जर तुम्ही रोजचा बोरिंग नाश्ता करून कंटाळला असाल, तर आज ट्राय करा ही चविष्ट चिली चिझ पनीर टोस्ट रेसिपी. यात पनीरचे प्रोटीन, चिझचा मऊपणा आणि हिरवी मिरचीची झणझणीत चव एकत्र येऊन अप्रतिम कॉम्बिनेशन तयार होते. हा पदार्थ केवळ 10-15 मिनिटांत तयार होते. तुम्ही सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठीसुद्धा उत्तम पर्याय ठरते. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच हा रेसिपी नक्की आवडेल. चला तर मग जाणून घेऊया टेस्टी चिली चिझ पनीर टोस्ट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

