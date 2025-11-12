Chilli Cheese Paneer Toast: सकाळी ऑफिसला जायची घाई आहे? मग ट्राय करा 'ही' झटपट चिली चिझ पनीर टोस्ट रेसिपी

Chilli Cheese Paneer Toast: सकाळचा नाश्ता नेहमीच पौष्टिक असावा असे सर्वांनाच वाटते. जर तुम्ही रोजचा बोरिंग नाश्ता करून कंटाळला असाल, तर आज ट्राय करा ही चविष्ट चिली चिझ पनीर टोस्ट रेसिपी. यात पनीरचे प्रोटीन, चिझचा मऊपणा आणि हिरवी मिरचीची झणझणीत चव एकत्र येऊन अप्रतिम कॉम्बिनेशन तयार होते. हा पदार्थ केवळ 10-15 मिनिटांत तयार होते. तुम्ही सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठीसुद्धा उत्तम पर्याय ठरते. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच हा रेसिपी नक्की आवडेल. चला तर मग जाणून घेऊया टेस्टी चिली चिझ पनीर टोस्ट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .चिली चिझ पनीर टोस्ट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यब्रेडपनीरचिझशिमला मिरचीचिलीफ्लेक्समीठऑरेगॅनोबटर.चिली चिझ पनीर टोस्ट बनवण्याची कृती सर्वात आधी कांदा बारीक चिरुन घ्यावा. नंतर शिमला मिरची बारीक चिरुन घ्यावी. नंतर चिझ आणि किसलेले पनीर एका बाउलमध्ये एकत्र करावे. नंतर मीठ, चिलीफ्लेक्स,ऑरेगॅनो, टाकून चांगले मिसळा. नंतर तवा गरम करून ब्रेड भाजून घ्यावे. नंतर पनीरचे मिश्रण त्यावर टाका आणि झाकून ठेवा. तुमचा चवदार चिली चिझ पनीर टोस्ट तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.