Christmas Special: केळीपासून फक्त बनाना केकच नाही! ‘हे’ 5 ख्रिसमस रेसिपी ट्राय करा, सगळे विचारतील सीक्रेट

Christmas special banana recipes at home: सर्वत्र ख्रिसमस आज उत्साहा साजरा केला जात आहे. या निमित्ताने मुलांना भेटवस्तू दिल्या जातात. लोक चर्चमध्ये जाऊन मेणबत्त्या पेटवतात आणि विशेष समारंभ आयोजित करतात. या दिवशी बहुतेक घरांमध्ये प्लम केक बेक केला जातो. तो स्वादिष्ट आणि बनवायला सोपा आहे. तर, जर तुम्ही प्लम केकपेक्षा वेगळे काहीतरी बनवण्याचा विचार करत असाल तर केळीपासून पुढील पदार्थ बनवू शकता. .केळी चॉकलेट ट्रफलकेळी आणि चॉकलेटचे मिश्रण नेहमीच लोकप्रिय असते. सर्वांना ते आवडते. केळी चॉकलेटच्या कडूपणाला संतुलित करते. लहान ट्रफल्स बनवा आणि ते एका प्लेटमध्ये ठेवा. ते आश्चर्यकारक दिसतात आणि तुम्हाला ते एक-एक करून खाण्याची इच्छा होईल. .क्लासिक केळी केककेळीचा केक हा गेल्या अनेक वर्षांपासून आवडता आहे. केळीचा केक हा खूपच मऊ आणि क्रिमी असतो, तो क्रिमी बनवण्यासाठी जास्त बटर किंवा क्रिमची आवश्यकता नसते. केळीमध्ये नैसर्गिक गोडवा असतो, ज्यामुळे तो एक निरोगी केक बनतो..Morning Breakfast Recipe: नेहमीचेच पोहे बनवण्यापेक्षा, एकदा असेही बनवून पाहा, सर्वजण करतील कौतुक, लेगच लिहून घ्या रेसिपी .केळी नारळाचे लाडूजर तुम्हाला ख्रिसमस भारतीय पद्धतीने साजरा करायचा असेल तर तुम्ही केळी आणि नारळाचे लाडू बनवू शकता. केळीची गोडवा आणि नारळाची चव त्यांना खास बनवते. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे ते बनवण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही..केळी पीनट बटर एनर्जी स्क्वेअर्सजर तुमच्याकडे वेळ कमी असेल तर हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो. केळी नैसर्गिक गोडवा निर्माण करते आणि शेंगदाणा बटर ऊर्जा वाढवते. ते गोड आणि थोडे आरोग्यदायी देखील आहे. हा पदार्थ सगळ्यांना नक्की आवडेल. .केळी ओट्सचा बॉलजर तुम्ही तुमच्या ख्रिसमस पार्टीमध्ये काहीतरी हेल्दी पदार्थ बनवण्याची इच्छा असेल तर हा उत्तम पर्याय आहे. बनाना ओट्स स्वीट बॉल्स बनवू शकता. केळी गोडवा वाढवते, तर ओट्स थोडासा कुरकुरीतपणा वाढवतात. हा पदार्थ पचायला हलका आणि खाण्यास सोपे आहे.