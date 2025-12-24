Winter Special Recipe: नेहमीच्या नाश्त्याला कंटाळलात? फक्त 15 मिनिटांत बनवा ‘हे’ क्रिस्पी कांदा ब्रेड पकोडे, घरच्यांकडून मिळेल कौतुक

crispy onion bread pakoda recipe at home: हिवाळ्यात सकाळी गरमागरम आणि क्रिस्पी नाश्ता मिळाला तर दिवसाची सुरुवातच खास होते. रोज एकाच प्रकारचा नाश्ता खाऊन कंटाळा आला असेल तर आता काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट ट्राय करायचे असेल तर ही बातमी शेवटपर्यंत वाचा. फक्त 15 मिनिटांत तयार होणारे क्रिस्पी कांदा ब्रेड पकोडे हा हिवाळ्यासाठी परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो. हे पकोडे बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ लागतात, त्यामुळे एकदा खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा खावेसे वाटतात. ही रेसिपी बनवायला खूपच सोपी आहे. घरात सहज उपलब्ध असलेल्या कांदा, ब्रेड आणि बेसनाच्या मिश्रणातून तयार होणारे हे पकोडे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतात. तुम्ही चहासोबत या पदार्थांचा आस्वाद घेऊ शकता. कांदा ब्रेड पकोडे बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .कांदा ब्रेड पकोडे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबारिक चिरलेला कांदाबारिक चिरलेली कोथिंबीरबारिक चिरलेली हिरवी मिरचीतेलमीठतांदळाचे पीठबेसणतिखटहळद .कांदा ब्रेड पकोडे बनवण्याची कृतीएका मोठ्या भांड्यात बारिक चिरलेला कांदा, आलं, कोथिंबीर, बारिक चिरलेली हिरवी मिरची, लाल तिखट, हळद, मीठ, ओवा, बेसण, तांदळाचे पीठ सर्व चांगले मिसळावे. नंतर त्यात थोडे पाणी घालून मिश्रण थोडे पतले करावे. नंतर एका कढईत तेल गरम करा. नंतर ब्रेडचे त्रिकोणी तुकडे करा आणि त्यावर कांद्याचे सारण लावा. नंतर तेलात तळावे. गरम कांदा ब्रेड पकोडे तयार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.