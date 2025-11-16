Delicious Creamy soup: हिवाळ्यातील थंड सकाळी बनवा गरमागरम क्रिमी सूप, नाश्ता होईल परफेक्ट!

best winter breakfast creamy soup recipe: हिवाळ्याची थंडगार सकाळ आणि हातात गरमागरम क्रिमी सूप… यापेक्षा परफेक्ट कॉम्बिनेशन अजून काय असू शकतं? सकाळी नाश्त्यात काहीतरी हलकं, गरम आणि पोटभर खायची इच्छा असेल तर हे 'Delicious Creamy Soup' नक्कीच ट्राय करायलाच हवं. हिवाळ्यात शरीराला उबदारपणा देण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी असे गरम सूप उत्तम मानले जाते. शिवाय, हे सूप बनवायला खूप सोपं असून फक्त काही मिनिटांत तयार होतं. रविवारची सकाळ खास करायची असेल किंवा रोजच्या नाश्त्यात हेल्दी पर्याय हवा असेल, तर हे सूप आरोग्यदायी आहे. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच हे आवडेल. गरमागरम क्रिमी सूप बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया..क्रिमी सूप बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य१ टेबलस्पून तेल ५-६ लसूण पाकळ्या १ इंच आले १ कांदा ३-४ काळी मिरी २ पाकळ्या २ हिरव्या मिरच्या ६ भिजवलेले बदाम १ कप ब्रोकोली फ्लोरेट्स १ टीस्पून मीठ १/२ कप उकडलेले हिरवे वाटाणे २ कप चिरलेला पालक १ कप पाणी .Corn Palak Paneer Rice Recipe: १० मिनिटांच झटपट होणारा 'कॉर्न पालक पनीर भात' वीकेंडला करा ट्राय, घरातील सर्वजण करतील कौतुक.क्रिमी सूप बनवण्याची कृतीसर्वात आधी एका पॅनमध्ये तेल गरम करुन त्यात आलं-लसूण, कांदा,सर्व मसाले,कांदा,हिरवी मिरची,भिजवलेले बदाम,ब्रोकोली, मीठ, वाफवलेला वाटाणा, पालक सर्व चांगले मिक्स करायचे आहे. नंतर पाणी घाला आणि शिजवा. नंतर मिक्सरमध्ये बारिक करुन घ्यावे. नंतर एका पॅनमध्ये काढून त्यात काळे मीरे, मीठ आणि चिली फ्लेक्स टाकून चांगले शिजवा. गरमागरम क्रिमी सूप तयार आहे.टीप - बर्फाचे तुकडे घालल्याने सुंदर हिरवा रंग टिकून राहतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.