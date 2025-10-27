Morning Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात स्वादिष्ट पनीर अँड व्हेजी कबाब ट्राय केलेत का? सोपी आहे रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी पनीर अँड व्हेजी कबाब एक उत्तम पर्याय आहे. ही रेसिपी प्रोटीन आणि फायबरने समृद्ध असून, गाजर, बीन्स आणि मटार यांसारख्या भाज्यांचे मिश्रण कबाबला चवदार बनवते. कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी व्यस्त सकाळी पौष्टिक नाश्ता देण्यास मदत करते..Easy paneer and vegetable kebab recipe for breakfast: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने आणि चवीने करणारा असला पाहिजे. जर तुम्ही नेहमीचे पोहे, उपमा खाउन कंटाळला असला काहीतरी नवीन आणि चविष्ट ट्राय करू इच्छित असाल, तर पनीर अँड व्हेजी कबाब ही रेसिपी तुमच्यासाठी आहे. ही सोपी आणि पौष्टिक रेसिपी सकाळच्या नाश्त्याला खास बनवते. ही रेसिपी बनवायला अगदी सोपी आहे आणि कमी वेळात तयार होते, ज्यामुळे व्यस्त सकाळीही तुम्ही पौष्टिक नाश्ता बनवू शकता. चटणी किंवा दह्यासोबत सर्व्ह केल्यास त्याची चव आणखी वाढते. पनीर अँड व्हेजी कबाब बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया..पनीर अँड व्हेजी कबाब बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यदहीपनीरबारीक चिरलेली लाल,हिरवी, पिवळी शिमला मिरचीबारीक चिरलेला गाजरहिरवी मिरची, आलं-लसूण पेस्टचिली फ्लेक्सब्लॅक पेपरकाळी मिरी पावडरकस्तुरी मेथीचाट मसालामीठकोथिंबीर बेसण.पनीर अँड व्हेजी कबाब बनवण्याची कृतीपनीर अँड व्हेजी कबाब बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्यात दही घ्या. नंतर पनीर मिक्सरमध्ये बारीक करा. हे बारीक पनीर दह्यात मिसळा. नंतर लाला, हिरवी आणि पिवळी शिमला मिरची यात मिसळा. नंतर बारीक किसलेला गाजर मिसळा. नंतर हिरवी मिरची, आलं-लसूण पेस्ट मिसळा. नंतर चिलीफ्लेक्स, काळी मिरी, कस्तुरी मेथी, चाट मसाला ाणि मीठ चांगले मिसळा. नंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि बेसण मिसळा आणि गोल कबाब बनवा. आता फ्राय पॅन गरम करा आणि तेल टाका. नंतर तपकिरी होइपर्यंत भाजून घ्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.