Diwali 2025 Faral Recipe: यंदा दिवाळीत बनवा 3 प्रकारच्या स्वादिष्ट करंज्या, एकदा गाजर बीटाची नक्की ट्राय करा

Diwali 2025 karanji recipes: दिव्यांचा सण दिवाळी जवळ आला आहे आणि फराळाची तयारी जोरात सुरू आहे. यंदा तुमच्या फराळात खास ट्विस्ट आणण्यासाठी बनवा तीन प्रकारच्या स्वादिष्ट करंज्या नक्की ट्राय करू शकता. .गाजर-बीट करंजीसाहित्यदोन वाट्या मैदा, दोन चमचे साजूक तुपाचे मोहन, मीठ, एक वाटी बीटाचा कीस, एक वाटी गाजराचा कीस, एक वाटी ओल्या नारळाचा चव, वेलचीपूड, पाव वाटी पिठीसाखर, तळण्यासाठी साजूक तूप.कृती -- बीटाचा व गाजराचा कीस एकत्र करून तो मिक्सरमधून फिरवून घ्या.- त्यात ओल्या नारळाचा चव, वेलचीपूड, पिठीसाखर घालून एकत्र करून घ्या.- पारीचे साहित्य एकत्र करा.- त्यात मोहन घालून ते घट्ट भिजवून, तीन-चार तास झाकून ठेवा.- भिजवलेल्या गोळ्याची लाटी लाटून त्यात सारण भरा व कातणीने कापून करंजी करा.- कढईत तुपावर तळून घ्या..रंगीत फ्रूट करंजीपारीचे साहित्य -दोन वाट्या मैदा, दोन चमचे तुपाचे मोहन, खाण्याचे रंग (हिरवा, लाल, पिवळा).सारणाचे साहित्य-सफरचंदाचे तुकडे, पपईचे तुकडे, चिकू, मोसंबी व संत्र्याचे तुकडे, खडीसाखर, डाळिंबाचे दाणे, सुकामेवा, खारीक पावडर, काजू-बदाम पावडर, तळण्यासाठी तेल.कृती-- एका बाऊलमध्ये सारणाचे साहित्य एकत्र करून घ्या.- मैद्यात तुपाचे मोहन घालून तो घट्ट मळून घ्या.- त्याचे चार भाग करून घ्या.- तीन भागांमध्ये वेगवेगळे रंग घाला व चौथा भाग तसाच ठेवा.- पांढऱ्या गोळ्याची पारी लाटून त्यावर पिवळा गोळा लाटून मग लाल व हिरवा गोळा लाटून घ्या.- पारीत सारण भरून करंजी करा.- गरम तेलात करंजी तळून घ्या..सुक्या खोबऱ्याच्या करंज्यासाहित्यएक वाटी रवा (बारीक), दीड वाटी मैदा, पाच चमचे तेल (मोहनासाठी), मीठ, दोन वाट्या खोबऱ्याचा कीस, पाऊण वाटी कणीक, दोन वाट्या पिठीसाखर, एक चमचा भाजलेली खसखस पूड, एक चमचा चारोळ्यांची पूड (भाजलेली), एक चमचा वेलची पूड, सुक्यामेव्याचे तुकडे, तळण्यासाठी तेल किंवा तूप.सारणाची कृती :- कढईत मंद आचेवर खोबऱ्याचा कीस भाजून तो बारीक करून घ्या.- थोड्या तुपावर कणीक भाजून घ्या.- खोबऱ्याचा कीस, खसखस, चारोळ्यांची पूड, वेलचीपूड, पिठीसाखर व सुकामेवा हे सर्व एकत्र करा.करंजीची कृती ः- मैदा, रवा, मीठ एकत्र करून त्या मिश्रणाला कडकडीत तेलाचे मोहन घाला.- गरजेप्रमाणे पाणी घालून पीठ घट्ट मळून घ्या व त्याच्या छोट्या लाट्या करा.- लाट्या लाटून त्यात सारण भरा व दुधाचा हात लावून पारी बंद करा.- कातणीने कडा कापून करंजी बनवा.- गरम तेलात किंवा तुपात गुलाबी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.