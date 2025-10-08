फूड

Diwali Special Faral Recipe: यंदा दिवाळीत बनवा कणकेचे खुसखुशीत शंकरपाळे, जाणून घ्या रेसिपी अन् स्पेशल टिप्स

Shankarpale Recipe: यंदा दिवाळीत खुसखुशीत शंकरपाळे बनवायचे असेल तर या टिप्स आणि रेसिपी नक्की वाचा.
Shankarpale Recipe:

Shankarpale Recipe:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

दिवाळीच्या फराळासाठी यंदा कणकेचे खुसखुशीत शंकरपाळे बनवण्याची रेसिपी आणि खास टिप्स जाणून घ्या. शंकरपाळे सर्वांना आवडेल. पहिल्यादांच बनवत असाल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.

Diwali Special Shankarpale Easy Recipe: दिवाळी हा फक्त दिव्यांचा सण नाही तर आनंद, उत्साह आणि मंगलमय वातावरणाचा सण आहे. यंदा दिवाळी १७ तारखेपासून साजरी केली जाणार आहे. अनेक घरांमध्ये साफसफाई झाल्यानंतर फराळाची तयारी सुरू होते. तुम्ही यंदा मैदाचे नाही तर कणकेचे शंकरपाळे बनवण्याचा विचार करत असाल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे. तसेच तुम्ही पहिल्यांदा शंकरपाळे बनवत असाल आणि खुसखुशीत शंकरपाळे बनवायचे असेल तर काही खास टिप्स देखील सांगणार आहोत. जर तुम्हाला कणिकेपासून शकंरपाळे बनवायचे असेल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
food culture
food tips
Diwali
food section
Food marathi news
Diwali Recipe
Home
Cooking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com