Diwali Special Faral Recipe: यंदा दिवाळीत बनवा कणकेचे खुसखुशीत शंकरपाळे, जाणून घ्या रेसिपी अन् स्पेशल टिप्स

दिवाळीच्या फराळासाठी यंदा कणकेचे खुसखुशीत शंकरपाळे बनवण्याची रेसिपी आणि खास टिप्स जाणून घ्या. शंकरपाळे सर्वांना आवडेल. पहिल्यादांच बनवत असाल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. Diwali Special Shankarpale Easy Recipe: दिवाळी हा फक्त दिव्यांचा सण नाही तर आनंद, उत्साह आणि मंगलमय वातावरणाचा सण आहे. यंदा दिवाळी १७ तारखेपासून साजरी केली जाणार आहे. अनेक घरांमध्ये साफसफाई झाल्यानंतर फराळाची तयारी सुरू होते. तुम्ही यंदा मैदाचे नाही तर कणकेचे शंकरपाळे बनवण्याचा विचार करत असाल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे. तसेच तुम्ही पहिल्यांदा शंकरपाळे बनवत असाल आणि खुसखुशीत शंकरपाळे बनवायचे असेल तर काही खास टिप्स देखील सांगणार आहोत. जर तुम्हाला कणिकेपासून शकंरपाळे बनवायचे असेल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. .शंकरपाळे बनवण्यासाठी लागाणारे साहित्य८ वाट्या कणीक१ वाटी मैदा३ टेबस्पून बारीक रवा२ वाट्या दूध२ वाट्या साजूक तूपतळण्यासाठी ताजे तेल.शंकरपाळे बनवण्याची कृतीशंकरपाळे बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्यात दूध, साखर घ्या आणि चांगले ढवळत राहा. नंतर तूप मिसळा. मिश्रण तयार आहे. आता पसरट भांड्यात ओतून घ्या. मिश्रण कोंबट असतांनाच रवा घालावा.नंतर थोडातच मैदा मिसळा. यामुळे खुसखुशीतपणा येतो. नंतर चाळून घेतलेली कणीक चांगले हाताने मिसळा आणि पीठ चांगले मळून तयार करा. नंतर गॅसवर कढई ठेऊन तेल गरम करा. नंतर पीठाची गोल चपाती लाटून छोटे चौकोणी शंकरपाळे कापून घ्यावे आणि तेलात लालसर होईपर्यंत तळून घ्यावे. .शंकरपाळे खुसखुशीत होण्यासाठी स्पेशल टिप्ससर्व साहित्य एका वाटीने घ्या म्हणजे सर्व समप्रमाणात घेतलं जातं. तूप पातळसरच घ्यायचे. घट्ट घेतले तर ते गरम केल्यावर पातळ होते आणि मग डबल होते. साखर विळघळेपर्यंत ढवळत राहायचे. नाही कर साखर खालती लागू शकते. पीठ पातळ लाटू नका नाहीतर शंकरपाळे खुसखुशीत होणार नाही.