Diwali 2025 Faral Recipe: दिवाळी फराळात आणा ट्विस्ट, घरच्या घरी बनवा बिकानेरी शेव, जाणून घ्या साहित्य अन् कृती

दिवाळीच्या फराळात नवीन ट्विस्ट आणण्यासाठी घरच्या घरी दोन प्रकराच्या शेव तयार करू शकता. .how to make crunchy sev at home: दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. प्रत्येक घरांमध्ये फराळाची तयारी जोरात सुरू आहे. यंदा तुमच्या फराळात खास ट्विस्ट आणण्यासाठी घरच्या घरी बिकानेरी आणि मिश्र डाळ-तांदळाची शेव बनवू शकता. शेवचे हे दोन प्रकार बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .मिश्र डाळ-तांदळाची शेवसाहित्य दोन भांडी तांदूळ, अर्धे भांडे पंढरपुरी डाळे, पाव वाटी मूग डाळ, एक चमचा उडीद डाळ, बोटभर आले, 5-6 हिरव्या मिरच्या, दोन चमचे लोणी, मीठ चवीप्रमाणे, हिंग चिमूटभर, वाटीभर नारळाचे दूध, तळण्यासाठी तेल.कृती- सर्व डाळी व तांदूळ एकत्र दळून आणावेत.- त्यात लोणी घालून कुस्करावे.- आले, हिरव्या मिरच्या अगदी बारीक वाटून त्यात घालाव्यात.- हिंग, मीठ व नारळाचे दूध घालून पीठ भिजवावे. जरुरीप्रमाणे पाणी घालावे.- पीठ चांगले मळून घेऊन शेव बनवावी व तापल्या तेलात तळावी..Diwali 2025 Faral Recipe: यंदा दिवाळीत बनवा 3 प्रकारच्या स्वादिष्ट करंज्या, एकदा गाजर बीटाची नक्की ट्राय करा.बिकानेरी शेवसाहित्यएक वाटी मटकीचे पीठ, पाव वाटी बेसन, चवीप्रमाणे मीठ (अंदाजे अर्धा चमचा), 4-5 मिऱ्यांची भरड, चमचाभर धनेपूड, पाव वाटी गरम पातळ तूप मोहनाकरता, तळण्यासाठी तेल.कृती- दोन्ही पिठे एकत्र करावीत. त्यात मीठ, मिरेपूड, धनेपूड व गरम तुपाचे मोहन घालून पीठ घट्टसर भिजवावे.- शेवपात्राला जाड जाळी लावून शेव करावी व तापल्या तेलात तळावी.- ही शेव जाडच असते.