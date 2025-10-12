Diwali 2025 Faral Recipe: दिवाळी फराळात कुरकुरीत मजा! घरच्या घरी बनवा हेल्दी पालक शेव

Palak Sev Recipe for Diwali Faral: दिवाळीच्या फराळात चकलीनंतर सर्वात आवडता पदार्थ म्हणजे शेव. कुरकुरीत, खमंग, चवदार आणि चहा किंवा उसळींसोबत उत्तम जुळणारा हा पदार्थ प्रत्येकालाच आवडतो. दिवाळीच्या सणानिमित्त अनेक घरांमध्ये विविध प्रकारच्या शेव तयार केल्या जातात. तुम्हाला यंदा काहीतरी वेगळं करायचं असेल आणि फराळाला थोडा हेल्दी ट्विस्ट द्यायचा असेल तर, पुढील पालक शेवची रेसिपी नक्की करून बघा..तिखट शेवसाहित्य : अर्धा किलो बाजारात मिळणारे तयार फरसाण पीठ, तिखट, मीठ, हिंग, चमचाभर ओव्याची पूड, चमचाभर पापड खाराची पूड, तळण्यासाठी तेल..Diwali Special Chakli Recipes: दिवाळीच्या फराळात खमंग ट्विस्ट! यंदा चकलीमध्ये ट्राय करा हे वेगवेगळे प्रकार.कृती :- पापडखार पाण्यात घालून विरघळवून घ्यावा.- पिठात तिखट, मीठ, हिंग, ओवापूड व पापडखाराचे पाणी घालावे.- आवश्यक तेवढे थंड पाणी घालून पीठ भिजवावे.- शेवपात्रात जाड जाळी घालून शेव पाडावी व तळावी..पालक शेवसाहित्य : वाटीभर पालकाची पाने, एक वाटी उकडलेल्या बटाट्याचा लगदा, हिरव्या मिरच्या, मीठ, हळद, तेल, दीड वाटी मैदा, तीन वाट्या चणा डाळीचे पीठ..3 Ingredient Kaju Katli for Diwali: यंदाची दिवाळी साजरी करा हेल्दी पद्धतीने; घरीच बनवा फक्त ३ पदार्थांपासून काजू कतली.कृती :- पालक व मिरच्या मिक्सरवर बारीक वाटून घ्याव्यात. त्यात थोडे पाणी घालून मिश्रण गाळून घ्यावे.- मैदा व बेसनपीठ मैद्याच्या चाळणीने एकत्र चाळावे.- कापडात त्याची सैलसर पुरचुंडी बांधून ती प्रेशर कुकरमध्ये भांड्यात ठेवावी व दोन शिट्या करून पीठ उकडून घ्यावे.- मग ते परातीत काढून फोडून घ्यावे व मिक्सरवर फिरवून घ्यावे.- पालकाच्या मिश्रणात बटाट्याचा लगदा, पीठ, मीठ, हळद घालून पीठ भिजवावे व थोडा वेळ झाकून ठेवावे.- मग ते पीठ चांगले मळून घेऊन शेव करावी.- तापल्या तेलात मध्यम किंवा मंद गॅसवर तळावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.