Diwali Faral Tips: दिवाळी फराळ टेस्टी आणि कुरकुरीत करायचा आहे का? मग 'या' 5 टिप्स नक्की वापर!

Diwali Faral Crispy and Tasty: दिवाळी म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येते ते रोषणाईने उजळलेला घराचा आंगण, लक्ष्मीपूजनाची तयारी, फटाक्यांची धमाल आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे खमंग चविष्ट गोड- तिखट फराळ....दिवाळीच्या दिवसांत आपल्या आई- काकू, आजी यांची स्वयंपाकघरातली धावपळ पहिलीय ना तुम्ही? लाडवांचं पीठ भाजणं, कारंज्यांच सारण भरून त्याला सुंदर आकार देणं, गरम तेलात कुरकरीत चकल्या तळणं या सगळ्या गोष्टी फक्त स्वादासाठी नव्हे, तर एकत्र येण्याच्या आनंदासाठीसुद्धा असतात..घरगुती फराळाचं वेगळेपण म्हणजे त्यातली प्रेमाची चव. पण सणासुदीत हे पारंपरिक पदार्थ करताना अनेकदा वाटतं "थोडंसं अजून कुरकुरीत झालं असतं, तर!" किंवा चव कमी आहे... म्हणूनच यंदा जर तुम्ही पहिल्यांदा फराळ बनवणार असाल, किंवा नेहमी करत असाल पण अजून छान चव आणायची असेल, तर खास तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन आलो आहे. ५ खास टिप्स, ज्या वापरून तुमचा फराळ होईल खवय्यांच्या मनात घर करणार अगदी परफेक्ट, कुरकुरीत आणि टेस्टी..पीठ योग्य प्रकारे मळाफराळाचे बहुतांश पदार्थ पीठावरच अवलंबून असतात. उदा: चकली, लाडू, शंकरपाळे यांचं पीठ जर योग्य प्रमाणात भिजवलं नसेल तर तो पदार्थ कुरकुरीत होत नाहीत.काय करावेपीठ मळताना कोमट पाणी किंवा दूध वापरावे.मळलेले पीठ झाकून थोडं झारावं त्यामुळे ते मऊ आणि सुसंधीत राहतं.मैद्याचे पदार्थ करताना ते पीठ १ ते २ तास आधी भिजवून ठेवावे, म्हणजे ते मऊ व चवदार होतो..तुपाचा वापर योग्य प्रमाणात करातूपामुळे फराळात एक खास स्वाद येतो. पण त्याचा अति वापर टाळावा.चकलीसाठी किंवा शेवांसाठी पीठ मळताना थोडं गरम तूप घातल्याने कुरकुरीतपणा येतो.काही गोड पदार्थामध्ये तूप टाकल्याने चव खुलते, पण प्रमाणावर लक्ष ठेवा.तेलाची गरम होण्याची योग्य वेळ साधातळणीचे पदार्थ करताना सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तेल किती तापलंय हे तपासणं.तेल खूप जास्त तापलं तर पदार्थ पटकन जाळतात.कमी गरम असेल तर ते तेलात तेलच शोषतात आणि मऊसर होतात.तेलात एक छोटा गोळा टाळून बघा तो लगेच वर आला तर तेल तयार आहे..एकावेळी खूप पदार्थ तळू नकातळताना एक वेळेस खूप सारा फराळ तेलात टाकल्यास तापमान कमी होतं आणि पदार्थ कुरकुरीत होत नाहीत.थोड्या थोड्या प्रमाणात तळा.एक तुकडा तळून बघा, चव आणि कुरकुरीतपणा बघून मग पुढचं तळा.योग्य पद्धतीने साठवा (स्टोरेज टिप्स)फराळ चविष्ट असावा, पण टिकवायचाही तर योग्य प्रकारे साठवणूक गरजेची आहे.पूर्ण थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यांमध्ये ठेवा.ओलसरपणा किंवा उष्णता डब्यात जाऊ देऊ नका.शक्य असल्यास वेगळे डबे वापरा गोड आणि तिखट पदार्थांसाठी.