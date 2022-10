Diwali Recipe : चकलीच्या साच्याचा शोध लागण्याआधीपासून बनवला जातोय हा पारंपरिक पदार्थ; जाणून घ्या रेसिपी

दिवाळीचा फराळ म्हटला कि डोळ्यासमोर येतात चिवडा, चकली, करंजी, शेव अन् लाडू. मात्र आज आपण दिवाळीतील एक पारंपरिक पदार्थ 'कडबोळी'बद्दल घेणार आहोत.

कडबोळी हा साधारणपणे नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यात दिवाळी निमीत्त बनविला जाणारा पारंपरिक पदार्थ आहे. चकलीच्या भाजणी पासून तयार केला जाणारा कडबोळी पदार्थ अगदी चकलीच्या साच्याचा शोध लागण्यापुर्वीपासून बनविला जात असल्याची माहिती नाशिक येथील अनघा धोडपकर यांनी दिली. चला तर आपण या कडबोळीची रेसिपी जाणून घेऊया.

(Diwali Traditional dish kadboli Recipe made since before the invention of the chalk mold)

हेही वाचा: Diwali Recipe: नाशिकचा खमंग चिवडा घरच्या घरी कसा तयार करायचा?

कडबोळीसाठी साहित्य -

चकली भाजणीचे पीठ, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, तिळ, ओवा, हिंग, मीठ, पाणी, तेल

कृती -

कडबोळी बनविण्यासाठी १ वाटी चकली भाजणीचे पीठ घ्यावे. त्यात १ चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, एक चमचा तिळ तेव्हढाच ओवा घालावा. यासह चिमुटभर हिंग आणि चविनुसार मीठ घालावे. यात कोमट तेलाचे मोहन घालून पाण्याच्या सहाय्याने थोडेसे घट्ट पीठ मळून घ्यावे.

पीठ मळल्यानंतर त्यातून छोटे छोटे गोळे तयार करावे. या गोळ्यांचे हातावर किंवा पाटावर जाड शेवेसारखे लांबसर आकारात मळून घ्यावे. यानंतर त्याला गोल बांगडीसारखा किंवा आपल्याला हव्या त्याप्रमाणे आकार देऊन कडबोळी तयार करावी.

हेही वाचा: Diwali Recipe : यंदाच्या दिवाळीला बनवा अनोखा करंजी वडा; जाणून घ्या रेसिपी

यानंतर गॅसवर कढई ठेवून त्यात २५० ग्रॅम तेल घालावे. तेल गरम झाल्यानंतर गॅस मंद आचेवर करुन गरम तेलात तयार केलेल्या कडबोळ्या तळून घ्याव्या. गरम तेलात छान खुसखुशीत तळल्या गेलेल्या कडबोळ्या बाहेर काढाव्या. अशाप्रकारे खमंग कडबोळ्या आपल्या तयार होतील. ज्यावेळी आपण कडबोळ्या तळत असतो त्यावेळी संपुर्ण घरात याचा घमघमाट सुटतो. ज्याने कधी एकदा कडबोळी आपल्याला खायला मिळेल असे होऊन जाते.

या कडबोळ्या थोडा वेळ हवेत ठेवल्यानंतर छान कडक होतात. ज्या खातां मस्त कुरकुरीत लागतात. दिवाळीच्या फराळात कडबोळी असेल तर फराळ करताना एक वेगळीच मज्जा येते

हेही वाचा: Diwali Recipe : दिवाळीच्या फराळातली शेवंती तुम्हाला माहितीये का? चला रेसिपी जाणून घेऊ