तुम्हाला भेंडी खायला आवडते? तर ट्राय करा भेंडी दो प्लाजा

नागपूर : भेंडी ही शरीरासाठी पौष्टिक आहे. मात्र, अनेकांना ती आवडत नाही. याची भाजी थोडी चिकट वाटत असल्याने कोणी कोणी खाणे टाळतात. काही जणांना मात्र भेंडी खूप आवडते. भेंडी दो प्लाजा मात्र तुम्हाला पसंद येऊ शकते. याला आपण टमाटर, कांदे, मसाल्यासोबत तयार करू शकतात. चला तर जाणून घेऊ या भेंडी दो प्लाजा तयार करण्याची पद्धत... लागणारी सामग्री २५० चिरलेली भेंडी, एक चिरलेला कांदा, एक चिरलेला टमाटर, एक चमचा लसूण पेस्ट, एक चमचा अद्रकचा पेस्ट, एक चमचा दही, एक चमचा धणे पावडर, एक चमचा लाल तिखट, एक चमचा जिरे, चिमूटभर हळद, गरजेनुसार मीठ, दोन चमचे सूर्यफूल तेल, हिरवा कांदा आणि दहा धणे पान. सर्वांत अगोदर भेंडी धुऊन कोरडी करून घ्या. एका कढईत तेल गरम करा. तेल गरम झाल्यावर कांदा टाका. कांद्याला हलकं तपकिरी होईस्तोवर तळा आणि दुसऱ्या भांड्यात काढून ठेवा. आता त्याच कढईत भेंडी घाला आणि एक-दोन मिनिटांपर्यंत तळा. यानंतर वेगळ्या प्लेटमध्ये काढून ठेवा. आता कढईत तेल गरम करा. तेल गरम झाल्यावर त्यात जिरे घाला. आता त्यात चिरलेला कांदा घालून शिजवा. आता त्यात आले आणि लसूण पेस्ट घाला आणि चांगले मॅश करा. आता चिरलेले टमाटर घालून शिजवा. यानंतर दही घाला आणि नंतर मिक्स करा. आता सर्व प्रथम मिरची पूड आणि कोथिंबीर, मीठ घाला. जर तुम्हाला तिखट कमी हवे असेल तर आपण तिखट कमी घालू शकता. शेवटी हळद घाला. मसाला पूर्णपणे भाजला की कढईत थोडे पाणी घालून शिजवा. आता तळलेली भेंडी टाका आणि शिजवा. आता गॅस कमी करा आणि तळलेले कांदे घालून चांगले ढवळा. तयार झाली तुमची भेंडी दो प्लाजा.

Web Title: Do you like to eat okra So try Okra Do Plaza