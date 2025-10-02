Dasara 2025 Special Recipe: दसऱ्यानिमित्त घरी बनवा 'हे' 3 गोड पदार्थ, सणाचा आनंद होइल द्विगुणित, नोट करा रेसिपी

दसऱ्याच्या सणानिमित्त घराघरात गोड पदार्थांची रेलचेल असते. गोड पदार्थ सणाच्या आनंदात भर घालतात. या रेसिपींचे साहित्य व कृती जाणून घेऊन सणाचा गोडवा द्विगुणित करा..आज सर्वत्र दसरा हा सण साजरा केला जात आहे. दसरा हा आनंद आणि विजयाचा सण मानला जातो. घरोघरी पूजा आणि आपट्याची पाने वाटून शुभेच्छा दिल्या जातात. तसेच नवीन वस्तू देखील खरेदी करतात. तसेच सणाचा गोडवा वाढवण्यासाठी गोड पदार्थ बनवले जातात. प्रत्येक घरात गोड पदार्थ बनवले जातात. गोड पदार्थांशिवाय कोणताही सण हा अपूर्णच असतो. यंदा दसऱ्याला कोणते गोड पदार्थ बनवावे असा प्रश्न पडला असेल तर ही बातमी शेवट पर्यंत वाचा. कारण तुम्हाला तीन गोड पदार्थांची रेसिपी आणि साहित्य सांगणार आहोत. .पुरण पोळी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यचणाडाळ- २ कपगूळ- २ कपवेलची पावडर- १ चमचामैदा- २ कपतेल- ३ चमचेमीठ- चीमुटभरपुरण पोळी बनवण्याची कृतीपुरणपोळी बनवण्यासाठी सर्वात आधी कुकरमध्ये चणाडाळा शिजवून घ्यावी. नंतर एका कढईत काढून त्यात गूळ टाका आणि मंद आचेवर शिजवा. मिश्रण घट्ट झाले की वेलची पूड टाका आणि थंड करायला ठेवा. नंतर गव्हाचे पीठ मळून घ्यावे. छोटी पोळी लाटा आणि त्यात सारण भरा. नंतर गोल पोळी लाटून घ्यावी. तवा गरम करून दोन्ही बाजून भाजा आण तूप लावा. .Dasara 2025 Marathi Wishes: 'सोनं घ्या सोन्यासारखे राहा', तुमच्या प्रियजनांना अन् मित्रांना दसऱ्याच्या मराठीतून द्या हटके शुभेच्छा.श्रीखंड बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यदही- १ किलोपिठीसाखर- १/२ कवेलची पूड- १ चमचाकेशरसुकामेवाश्रीखंड बनवण्याची कृतीश्रीखंड बनवण्यासाठी सर्वात आधी दही कपड्यात रात्रभर बांधून ठेवा. यामुळे त्यातील पाणी निघून जाईल. दुसऱ्या दिवशी झालेले हे दही मोठ्या भांड्यात घ्या. त्यात पिठीसाखर, वेलची पूड, केशर घाला. मिश्रण चांगले गुळगुळीत झाले की श्रीखंड तयार आहे. तुम्ही काजू -बदाम देखील टाकू शकता. .Dasara 2025: 'चांगल्याचा वाईटावर विजय होतो'! वाचा दसऱ्यावर आधारित दोन पौराणिक कथा.बासुंदी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य१ लीटर- दूधचवीनुसार - साखरवेलची पावडरसुकामेवा बासुंदी बनवण्याची कृतीबासुंदी बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्यात दूध मंद आचेवर उकळा. दूध घट्ट झाले की त्यात साखर टाका आणि ५ ते ७ मिनिटे उकळू द्या. नंतर केशर आणि वेलची पावडर टाका. नंतर सुकामेवा टाका. नंतर गॅस बंद करा. बासुंदी तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.