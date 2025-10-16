Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात इडली मिरची ट्राय केलीय का? सोपी आहे रेसिपी

इडली मिरची ही दाक्षिण भारतीय स्ट्रीट फूडची खास रेसिपी आहे, जी उरलेल्या इडल्यांचा वापर करून फक्त 20-25 मिनिटांत तयार होते. व्यस्त सकाळीही वेळ वाचवणारी ही रेसिपी घरच्या घरी स्ट्रीट फूडची मजा देते..How to make Idli Mirchi Recipe: सकाळी उठून चविष्ट आणि सोपे पदार्थ बनवायचे असतील तर इडली मिरची ही परफेक्ट रेसिपी आहे. दाक्षिण भारतीय स्ट्रीट फूडचा हा खास व्हर्जन आहे, ज्यात ओलसर इडल्या बाहेरून कुरकुरीत मिरची बॅटरमध्ये बुडवून तळल्या जातात. उरलेल्या इडल्या वापरून फक्त 20 ते 25 मिनिटांत तयार होते. ज्यामुळे व्यस्त सकाळीही वेळ वाचतो. घरच्या घरी स्ट्रीट फूडची मजा घ्यायची असेल तर हा पदार्थ नक्की ट्राय करा. इडली मिरची बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .इडली मिरची बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यसहा इडल्या प्रत्येकी एक सिमला मिरचीकांदातीन चमचे कॉर्न फ्लोअरएक चमच प्रत्येकी सोया सॉसटोमॅटो सॉसचिली सॉसतीन चमचे तेलकोथिंबीर.इडली मिरची बनवण्याची कृतीइडली मिरची बनवण्यासाठी सर्वप्रथम इडलीचे व्यवस्थित चार तुकडे करून घ्या. कॉर्न फ्लोअरला थोडे पाणी टाकून मिश्रण तयार करा. सिमला मिरची व कांद्याला मध्यम आकारात कापून घ्या. गॅसवर कढईत तेल गरम झाल्यावर इडलीचे तुकडे कॉर्न फ्लोअरच्या मिश्रणामध्ये बुडवून तळून लालसर होऊ द्या. त्यानंतर दुसऱ्या कढईत थोडे तेल टाकून गरम झाल्यावर त्यात सिमला मिरची व कांदा टाका. थोडे मऊ झाल्यावर त्यात सर्व सॉस टाका. त्यानंतर फ्राय केलेली इडली टाका व सर्व मिक्स करून वरून कोथिंबीर टाकून इडली मिरचीचा आस्वाद घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.