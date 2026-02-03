Moong Dal Popcorn Recipe: चविष्ट अन् हेल्दी! नाश्त्यात मूग डाळ पॉपकॉर्न एकदा ट्राय केलात का? रेसिपी आहे सुपर सोपी

Moong Dal Popcorn at home: अनेकांना सकाळी सहासोबत चटपटीत खायला आवडते. अशा परिस्थितीत, लोक वेळ मिळाल्यावर घरी नमकीन, बिस्किटे किंवा पापड भाजतात. काही लोक बाजारातून नमकीन आणि जिरे बिस्किटे आणतात. जर तुम्ही नाश्त्यासाठी काहीतरी वेगळे शोधत असाल, तर हे छोटे, कुरकुरीत मूग डाळ पॉपकॉर्न एक उत्तम पर्याय आहे. हा पदार्थ बनवायला सोपा असून चवदार देखील आहे. तसेच घरातील लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वांना हा पदार्थ नक्की आवडेल. चला तर मग मूग डाळ पॉपकॉर्न बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यपिवळी मूग डाळ - १/२ कपतेल - १-२ टेबलस्पूनचाट मसाला - १/२ टीस्पूनजिरे पावडरलाल तिखटकाळी मिरी (पर्यायी)चवीनुसार मीठ.कृतीमूग डाळ नीट धुवा आणि पुरेशा पाण्यात 2 ते 4 तास भिजत ठेवा. भिजवलेल्या डाळींमधील सर्व पाणी काढून टाका आणि स्वच्छ कापडावर किंवा कागदी टॉवेलवर पसरवा आणि ३०-४० मिनिटे सुकू द्या. एका पॅनमध्ये मध्यम आचेवर तेल गरम करा. तेल गरम आहे की नाही हे तपासण्यासाठी, काही डाळी घाला. गरम तेलात काही भिजवलेल्या डाळी घाला आणि लगेच पॅन झाकणाने झाकून टाका. काही वेळातच डाळ पॉपकॉर्नसारखी फुटू लागेल. एकसारखी शिजण्यासाठी पॅन हलक्या हाताने हलवा. जेव्हा कर्कश आवाज कमी होईल तेव्हा गॅस बंद करा आणि डाळ एका चमच्याने काढून टाका. डाळ गरम असतानाच त्यावर मीठ आणि मसाले टाका, सर्व चांगले मिसळा. तुम्ही ते एका हवाबंद डब्यात एका दिवसापर्यंत साठवू देखील शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.