Sugar-Free Thandai Recipe: उन्हाळ्यात सरबत पिऊन कंटाळा आलाय? मग ट्राय करा ही 'शुगरफ्री थंडाई'; फक्त 5 मिनिटांत तयार होणारी, झटपट आणि सोपी रेसिपी!

Summer Special Sugar-Free Thandai Recipe: उन्हाळा वाढला की थंडगार काहीतरी प्यायची इच्छा सगळ्यांनाच होते. पण साखर टाळायची असेल, तर नेहमीचे सरबत किंवा कोल्ड ड्रिंक्स घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. अशा वेळी घरच्या घरी काहीतरी हेल्दी आणि टेस्टी बनवण्याकडे अनेकांचा कल वाढतोय..सध्या सोशल मीडियावरही शुगरफ्री, नैसर्गिक पद्धतीने बनवलेल्या पेयांची चर्चा रंगतेय. भरपूर प्रोटीनने युक्त थंडाई त्यापैकीच एक आहे. खास गोष्ट म्हणजे, ही थंडाई बनवायला वेळही फार लागत नाही आणि चव मात्र अगदी रिच आणि रिफ्रेशिंग लागते.उष्णतेपासून थोडा दिलासा मिळावा आणि काहीतरी वेगळं ट्राय करावं, म्हणून अनेकजण असे पर्याय निवडताना दिसत आहेत. त्यामुळे साखर टाळूनही चव आणि आरोग्य दोन्ही सांभाळता येतं, हेच यातून स्पष्ट होतं..साहित्य१ मूठ काजू१ मूठ बदाम१ ते १.५ चमचे बडीशेप७–८ मिरी७–८ वेलदोडे१ वाटी खसखस (पोस्त/खसखस दाणे)१ चमचा मिल्क पावडर१ चमचा कस्टर्ड पावडरपाणी (गरजेनुसार)ऐच्छिककेशरसुक्या गुलाबाच्या पाकळ्या (गार्निशसाठी).कृतीसर्वप्रथम खडीसाखर स्वच्छ धुऊन घ्या आणि मिक्सरमध्ये टाकून बारीक पावडर करून घ्या.आता त्यात काजू, बदाम, बडीशेप, मिरी आणि वेलदोडे घालून पुन्हा एकत्र छान बारीक वाटून घ्या.तयार झालेल्या मिश्रणात १ चमचा मिल्क पावडर आणि १ चमचा कस्टर्ड पावडर घालून नीट मिक्स करा..तुम्ही हे मिश्रण एका डब्यात भरून ठेवू शकता.सर्व्ह करताना त्यात दूध किंवा पाणी घाला.नंतर फ्रिजमध्ये ठेवून छान गार करा.सर्व्ह करताना वरून केशर किंवा सुक्या गुलाबाच्या पाकळ्यांनी सजवा.