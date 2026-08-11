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FDA Action: काजू कतलीत अळ्या अन् गोदामात झुरळे; एफडीएची Reliance Retail, Blinkit आणि Amazonवर कडक कारवाई!

Maharashtra FDA; Blinkit Malad Licence Suspended: बुलढाणा ते मुंबई एफडीएची धडक मोहीम; हजारो रुपयांच्या मिठाईचा साठा जप्त तर ब्लिंकइटचे लायसन्स थेट रद्द...
FDA Crackdown In Maharashtra: Blinkit Licence Suspended, Reliance Retail & Amazon Under Scanner

FDA Crackdown In Maharashtra: Blinkit Licence Suspended, Reliance Retail & Amazon Under Scanner

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Food Safety Alert: महाराष्ट्रात खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत आणि स्वच्छतेबाबत अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील प्रसिद्ध ई-कॉमर्स, क्विक-कॉमर्स आणि रिटेल स्टोअर्समध्ये अस्वच्छता, मुदत संपलेले अन्नपदार्थ आणि अळ्या आढळल्याने एफडीएने धडक कारवाई सुरू केली आहे. यामध्ये रिलायन्स रिटेल, ब्लिंकइट आणि अमेझॉन यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

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