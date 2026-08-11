FDA Action: काजू कतलीत अळ्या अन् गोदामात झुरळे; एफडीएची Reliance Retail, Blinkit आणि Amazonवर कडक कारवाई!

Food Safety Alert: महाराष्ट्रात खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत आणि स्वच्छतेबाबत अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील प्रसिद्ध ई-कॉमर्स, क्विक-कॉमर्स आणि रिटेल स्टोअर्समध्ये अस्वच्छता, मुदत संपलेले अन्नपदार्थ आणि अळ्या आढळल्याने एफडीएने धडक कारवाई सुरू केली आहे. यामध्ये रिलायन्स रिटेल, ब्लिंकइट आणि अमेझॉन यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे..रिलायन्स रिटेलच्या आउटलेटमध्ये काजू कतलीत जिवंत अळ्याबुलढाणा जिल्ह्यातील 'एआरडी सिनेमॉल' (ARD Cinemall) येथील रिलायन्स रिटेल लि. च्या आउटलेटमध्ये एका ग्राहकाने घेतलेल्या 'लक्ष्मी नारायण' ब्रँडच्या पॅकबंद काजू कतलीत जिवंत अळ्या (Live Larvae) आढळल्याची गंभीर तक्रार एफडीएकडे आली होती.१० हजार रुपयांहून अधिक साठा जप्त: एफडीए अधिकाऱ्यांनी दुकानात जाऊन पाहणी केली असता, ५४ बॉक्स (एकूण वजन ११.३४० किलो) ज्याची किंमत १०,२३८ रुपये होती, तो मिठाईचा साठा तात्काळ जप्त केला आहे.प्रयोगशाळेत पाठवले नमुने: तक्रार आलेली बॅच संपली असली तरी, दुसऱ्या बॅचचे (उत्पादन तारीख २० जुलै) नमुने गोळा करून अधिकृत अन्न प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठवण्यात आले आहेत. लॅब रिपोर्ट आल्यानंतर अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ अंतर्गत पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.ब्लिंकइटच्या गोदामात झुरळांचा सुळसुळाटमुंबईतील मालाड (पश्चिम) येथील ब्लिंकइटच्या (Blinkit) गोदामात अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अचानक तपासणी केली. या पाहणीत स्वच्छतेचे तीव्र उल्लंघन झाल्याचे उघड झाले-गंभीर अस्वच्छता: गोदामात मोठ्या प्रमाणावर झुरळांचा सुळसुळाट, गंजलेल्या रॅकवर उघड्यावर ठेवलेले अन्नपदार्थ आणि कोल्ड स्टोरेजमधील घाण आढळली.कायद्याचे उल्लंघन: मुदत संपलेला (Expired) माल, फेरफार केलेली उत्पादने आणि माल वितरणाचा FIFO/FEFO नियम न पाळल्याचे समोर आले.विक्रीवर पूर्ण बंदी: एफडीएने कलम ३२(३) अंतर्गत ब्लिंकइटचा अन्न परवाना (क्र. 11524010000119) पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ निलंबित केला असून, या कालावधीत कोणतीही विक्री किंवा वितरण करण्यास सक्त मनाई केली आहे..भिवंडीतील अमेझॉन गोदामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेशदुसरीकडे, भिवंडी (ठाणे) येथील अमेझॉन रिटेल इंडियाच्या गोदामातील मुदत संपलेले अन्नपदार्थ नष्ट न करता बाजारात पाठवल्याच्या आरोपावरून एफडीएने लायसन्स रद्द केले होते.कोर्टाचे निर्देश: याप्रकरणी अमेझॉनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अमेझॉनला गोदामातील सर्व कालबाह्य आणि खराब झालेल्या वस्तूंची यादी (Inventory) तयार करून तो सर्व माल शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट करण्यासाठी एफडीएकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत.खर्च अमेझॉन करणार: हा माल नष्ट करण्याचा संपूर्ण खर्च अमेझॉनलाच करावा लागणार आहे. या प्रकरणी एफडीएला २७ ऑगस्टपर्यंत आपले उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे..जेवल्यानंतर लगेच झोपताय? 'गर्ड' आजाराचा वाढेल धोका! जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.